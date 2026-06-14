José Balcázar afirma que no permitirá represión en manifestaciones: “La PNP está muy clara, eso no debe repetirse nunca más”

José Balcázar garantizó que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actuarán con responsabilidad durante las protestas

El presidente interino José María Balcázar afirmó este domingo que su administración procura evitar episodios de represión o uso excesivo de la fuerza similares a los registrados durante el estallido social de 2022 y 2023, luego de acortar su viaje oficial a Europa debido a la posibilidad de protestas relacionadas con el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial, cuyo escrutinio alcanza el 98,59 %.

En diálogo con la radio Exitosa, el jefe de Estado señaló que la Policía Nacional (PNP) y las Fuerzas Armadas tienen la experiencia necesaria para actuar con responsabilidad. “La Policía está muy clara, ya tiene experiencias pasadas. Yo creo que eso no debe repetirse nunca más y, por lo tanto, estamos reunidos (...) para que todo esto sea llevado y controlado”, expresó.

PUBLICIDAD

Añadió que “no se puede quitar el derecho a la protesta pacífica ni las marchas pacíficas, que es una libertad democrática”.

Balcázar también remarcó que se garantizará el desarrollo ordenado de las manifestaciones y la protección de los derechos ciudadanos. “Como Gobierno tenemos que garantizar que eso se lleve a cabo de la manera más ordenada y democrática, respetando las libertades ciudadanas”, señaló.

El presidente modificó su viaje oficial a Europa para monitorear el desarrollo de las manifestaciones en el país

El Congreso autorizó al gobernante viajar desde el lunes 15 al viernes 19 de junio para reunirse con el papa León XIV en El Vaticano y con autoridades en Roma y París. Sin embargo, mediante un comunicado, la Presidencia informó que el viaje será el miércoles 18 de junio y retornará al país tras la visita.

PUBLICIDAD

Balcázar explicó que los recientes acontecimientos motivaron esta reprogramación para permanecer en Lima el lunes y martes, “a efecto de estar atento a que no haya ningún tipo de interferencia respecto a las elecciones”.

Conteo

Con el 98,59 % de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori, (Fuerza Popular) obtiene el 50,052 % de los votos frente a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), que suma el 49,948 %. La diferencia entre ambos es de 18.832 sufragios.

El partido de Sánchez ha comunicado que detectó indicios de presuntas irregularidades en el conteo de votos en Lima, en varias regiones del norte —donde Fujimori concentra mayor respaldo— y también en el extranjero.

PUBLICIDAD

Por ello, sectores afines a Juntos por el Perú, junto con colectivos y sindicatos, convocaron marchas en distintas zonas del país para pedir la defensa del voto popular y reclamar transparencia en la revisión de actas.

Con el 98,59 % del escrutinio, la diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez es de 18.832 votos

La noche del sábado se desarrolló una protesta pacífica en Lima, donde simpatizantes del candidato marcharon hasta el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para manifestar su rechazo ante la posible victoria de Fujimori, quien se perfila para llegar a Palacio de Gobierno en su cuarto intento, luego de tres derrotas anteriores.

A la manifestación acudieron personas de diversas regiones del país y familiares de víctimas de las protestas antigubernamentales de finales de 2022 y comienzos de 2023, quienes apoyaban al expresidente Pedro Castillo (2020-2021), a quien Sánchez promete liberar de prisión.

PUBLICIDAD

También se registraron protestas en otras ciudades, como Chiclayo en el norte, y Arequipa, Puno y Ayacucho en el sur.