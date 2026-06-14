José Balcázar sobre suprimir el voto de peruanos en el extranjero: “Es un punto de vista a considerar”

José María Balcázar comentó la propuesta de Amalia Palomino, quien plantea retirar el derecho al voto a peruanos residentes en el extranjero por más de diez años

El presidente interino José María Balcázar se refirió este domingo a la propuesta de la virtual congresista de Juntos por el Perú, Amalia Palomino, quien sugirió suprimir el derecho al voto de los peruanos que residen fuera del país por más de una década, al considerar que “desconocen” la realidad nacional.

“Yo creo que es un punto de vista a considerar para el nuevo Congreso de la República, para que lo tome lógicamente en cuenta”, afirmó en diálogo con la radio Exitosa. Sin embargo, señaló que no puede emitir una opinión definitiva mientras el Congreso, conforme a sus atribuciones, no analice el asunto.

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“He escuchado a la virtual congresista que dice que efectivamente personas que ya no viven en el Perú no conocen lo que está pasando en el país y entonces su votación es un poco, diremos, que no responde a una realidad que viven los peruanos, el diario trajinar de los peruanos que pasamos aquí una serie de inconvenientes para llevar el pan cada día”, agregó.

A pesar de este panorama, Balcázar subrayó que los peruanos fuera del país conservan su documento nacional de identidad y tienen derecho a participar en las decisiones nacionales. “Ellos mantienen su DNI como peruanos y también desean ser considerados en la votación y en el destino del país”, manifestó.

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El mandatario interino reconoció que los peruanos en el extranjero mantienen su DNI y desean participar en las decisiones nacionales

“Entonces, es un tema político constitucional del derecho al voto y, por lo tanto, eso será materia de un análisis mayor en el Congreso de la República”, concluyó.

Palomino cuestionó en la víspera que quienes “no conocen los problemas” del país puedan emitir su voto, mientras Keiko Fujimori (Fuerza Popular) lidera el escrutinio del balotaje frente a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

“¿Con qué autoridad moral (se hace), si yo vivo en otra situación, en una situación de bonanza, de una mejor vida?”, expresó.

Consultada sobre la posibilidad de impulsar una ley que restrinja el sufragio de quienes permanecen fuera del país durante varios años, Palomino señaló que “podría ser” una propuesta a considerar. “Soy de la idea de que el Perú debe elegir a su representante”, afirmó.

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El mandatario interino reconoció que los peruanos en el extranjero mantienen su DNI y desean participar en las decisiones nacionales

Con el 98.590 % de las actas contabilizadas, la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) registra el 50.052 % de los votos, equivalente a 9′074,951 sufragios, mientras que el aliado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) alcanza el 49.948 % y 9′056,119 votos.

De las 92,766 actas procesadas, 91,458 ya fueron contabilizadas y 1,308 permanecen pendientes para envío al Jurado Electoral Especial (JEE), debido a observaciones, votos impugnados o solicitudes de nulidad.

La candidata se hizo con 184.621 votos en el extranjero, lo que representa el 63,4% de los sufragios válidos, y superó a su rival en países como Argentina, Chile, Estados Unidos, Canadá, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Uruguay.

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A diferencia los anteriores comicios, Fujimori llega a esta cita sin su padre, fallecido en septiembre de 2024;sin su esposo y padre de sus dos hijas, el estadounidense Mark Vito Vilanella, del que se divorció en 2022; y librada, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, de un juicio donde estaba acusada por lavado de dinero en la financiación irregular de sus anteriores campañas.