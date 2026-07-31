Interbank confirma “mantenimiento no programado”: ¿Cuándo se reestablecerían las operaciones?

Interbank se ha pronunciado oficialmente por la supuesta caída de su sistema a nivel nacional —Infobae Perú pudo comprobar que ni aplicativos, ni cajeros, ni oficinas funcionaban—, que deja a sus clientes sin poder acceder a su dinero, en pleno último día del mes. Ya algunos reportes señalan que el aplicativo ha vuelto a estar operativo.
El banco comunica lo siguiente en relación con la “indisponibilidad temporal” de sus canales:
- Lamentamos los inconvenientes que esta situación genera y ofrecemos disculpas a nuestros clientes.
- Debido a un mantenimiento no programado, nuestros canales no están disponibles en este momento.
- Estamos trabajando para restablecerlos y que puedas utilizarlos con normalidad antes de las 13:00 horas.
Operaciones se reestablecerían hoy
Los usuarios siguen reportando en redes sociales que la ‘caída’ del sistema de Interbank persiste y no pueden acceder a su dinero. Sin embargo, esto ya tendría una hora límite.
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A la 1:00 p.m se restablecería el sistema a nivel nacional, para que los usuarios ya puedan acceder a sus aplicativos, ir al banco a hacer sus operaciones, sacar dinero en los cajeros y agentes y más funcionalidades normales que usan día a día.
Como se sabe, sobre todo en fin de mes las operaciones por banca aumenta, dado el pago de planillas, el cobro de sueldos, el pago de servicios y más.
“Nuestra Banca Telefónica 311 9000 y nuestros asesores en WhatsApp 993 119 000 están disponibles 24/7 para resolver sus consultas”, informó también Interbank.
¿“Mantenimiento no programado”?
El banco ya ha confirmado que el suceso con su aplicativo se debe a un “mantenimiento no programado”; es decir, a una suspensión de los servicios que no fue avisada con anterioridad a sus usuarios, porque tampoco fue prevista. Las razones no han sido especificadas aún, ni se han dado mayores detalles.
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“Nuestros canales se encuentran temporalmente no disponibles por un mantenimiento no programado. Estamos trabajando para restablecerlos lo antes posibles. Te pedimos disculpas por lo que esto genera”, aclaraban inicialmente sobre la situación de “indisponibilidad temporal” de sus canales.
Asimismo, según los reportes de usuarios y comprobación de Infobae Perú, estos serían los servicios que cuentan con problemas:
- Aplicación móvil de Interbank
- Plin
- Cajeros de Interbank
- Oficinas del banco se encontrarían sin atender o limitadas
- Agentes tampoco estarían permitiendo operaciones.
Así responde Interbank
Así respondía Interbank a los usuarios en Twitter: “Hola. Entendemos que esta situación afecta tus planes. Te pedimos disculpas por los inconvenientes ocasionados. Ya estamos trabajando para restablecer los servicios lo antes posible”.
Ahora los comentarios revelan la hora en que regresaría el sistema enteramente: “Entendemos que esto puede generar inconvenientes en tu día y te pedimos disculpas por ello. Continuamos trabajando para reestablecer nuestros canales y puedas usarlos con normalidad desde las 13:00 horas”.
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Cabe recordar que esto habría estado ocurriendo desde ayer, en menor nivel. “Lamentamos los inconvenientes presentados con la APP. El servicio se viene estabilizando progresivamente, por lo que te sugerimos intentar nuevamente en unos minutos. Gracias por tu paciencia”, señalaban ante comentarios la noche de ayer 30 de julio.
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