Perú

José Balcázar reclama a la ONPE por trabajar “muy lento” y le exige acabar “incertidumbre” en conteo e impugnaciones de votos

El presidente interino instó al ente electoral a informar plazos claros y acelerar la publicación de resultados oficiales de la segunda vuelta entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

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José María Balcázar, presidente interino, pidió a la población mantener la calma mientras avanza el escrutinio del balotaje y solicitó a la ONPE mayor rapidez en el conteo oficial de votos
José María Balcázar, presidente interino, pidió a la población mantener la calma mientras avanza el escrutinio del balotaje y solicitó a la ONPE mayor rapidez en el conteo oficial de votos

El presidente interino José María Balcázar instó este domingo a la población a conservar la serenidad mientras progresa el escrutinio del balotaje y solicitó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mayor celeridad en el conteo oficial de sufragios.

En una entrevista con la radio Exitosa, Balcázar manifestó inquietud ante la tardanza en la publicación de los resultados de la segunda vuelta, que enfrenta a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

“La ONPE está, a mi modo de ver, trabajando muy lentamente (...) no nos han dado una fecha cierta para terminar con la incertidumbre del conteo de votos y de las impugnaciones que se han presentado”, afirmó.

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“De tal manera que eso es lo único que estoy reclamando e invocando que se acelere el término de la votación”, añadió, pese a que semanas atrás el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que los resultados finales de las presidenciales se conocerán a mediados del julio, poco antes de la transferencia del mando en el país.

presidente del Perú José María Balcazar haciendo gesto con las manos
Balcázar expresó preocupación por la demora en la publicación de los resultados de la segunda vuelta, en la que compiten Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Con el 98.590 % de las actas contabilizadas, Fujimori registra el 50.052 % de los votos, equivalente a 9′074,951 sufragios, mientras que Sánchez alcanza el 49.948 % y 9′056,119 votos.

De las 92,766 actas procesadas, 91,458 ya fueron contabilizadas y 1,308 permanecen pendientes para envío al Jurado Electoral Especial (JEE), debido a observaciones, votos impugnados o solicitudes de nulidad.

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En los últimos días, Juntos por el Perú presentó una solicitud de nulidad sobre 2.351 mesas de sufragio, de las cuales 1.751 corresponden a territorio nacional —concentradas principalmente en Lima, Lambayeque, Amazonas y Áncash— y 600 al voto en el extranjero, especialmente en Estados Unidos.

El argumento central del partido es la existencia de irregularidades y patrones repetitivos de votación que habrían favorecido a Fuerza Popular, así como supuesta manipulación de actas. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro declaró improcedentes algunos de estos pedidos por no adjuntar el comprobante de pago de las tasas requeridas.

Con el 98,590 % de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori suma el 50,052 % de los votos (9′074.951 sufragios), mientras que Roberto Sánchez alcanza el 49,948 % (9′056.119 votos)
Con el 98,590 % de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori suma el 50,052 % de los votos (9′074.951 sufragios), mientras que Roberto Sánchez alcanza el 49,948 % (9′056.119 votos)

En Lima, la impugnación alcanza a 225 centros de votación ubicados en 36 distritos. Entre los casos mencionados se encuentran mesas con cifras idénticas de votos a favor de Fujimori, entre ellas cinco mesas en Lambayeque y cinco en el colegio Mercedes Indacochea de Barranco.

Para los votos en el extranjero, la formación de Sánchez denunció presuntas irregularidades en la orientación de miembros de mesa y la firma de actas en blanco en Nueva York.

Por su parte, Fuerza Popular ha presentado recursos para la nulidad de 31 mesas en zonas rurales de Puno, al alegar que sus personeros no pudieron ingresar durante la instalación de las mesas. De igual modo, la agrupación reportó la existencia de 1.623 actas observadas que todavía permanecen en revisión por parte de los órganos electorales.

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