Prófugo Vladimir Cerrón señala que “fracaso de Roberto Sánchez” ante Keiko Fujimori fue por aliarse con “caviares”

El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, afirmó este domingo que el “fracaso” del candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, frente a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en el balotaje obedece a su alianza con los ‘caviares’, término utilizado para describir a quienes defienden una ideología progresista y pertenecen a la clase media o alta.
“Fracaso de Sánchez evidencia evolución ideológica y política del pueblo: ‘únete a caviares y te diré quién eres’”, publicó en su cuenta de X, antes Twitter, donde es muy activo y suele comentar la fase final del escrutinio.
Cerrón también criticó al excandidato Mesías Guevara (Partido Morado), quien días antes de la segunda vuelta declaró su apoyo a Sánchez, aliado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), argumentando la “defensa de la democracia”.
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“No me culpes de tu incapacidad. Ustedes fregaron a Sánchez cuando se le pegaron como percebes. La foto del ‘equipo técnico’ y su ‘hoja de ruta caviar’ terminaron por decepcionar”, le dijo en la misma plataforma social. “Así es, ‘premier’ camote: ‘morado por fuera, naranja por dentro’”, agregó.
El prófugo dirigente también sostuvo que Sánchez cuenta con el respaldo de doce congresistas disidentes de Perú Libre, algunos de los cuales buscan la reelección, además de “caviares con millones de dólares por sus ONGs, mineros informales, exfiscal coimero de Odebrecht (en alusión a José Domingo Pérez), etc”.
“La derrota de la contrarrevolución en el frente interno no es un triunfo menor, es un logro de significativa importancia, mucho más que derrotar al frente externo”, manifestó.
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Antes del balotaje, distintos excandidatos presidenciales se sumaron al apoyo a Sánchez, pues consideran que si gana Fujimori habrá concentración de poderes y se romperá el equilibrio.
Entre los asistentes figuraron el líder de Ahora Nación, Alfonso López Chau; los dirigentes de Obras, Ricardo Belmont y Daniel Barragán; el representante de Somos Perú, George Forsyth; Mesías Guevara (Partido Morado) y Yhony Lescano (Cooperación Popular).
Aunque en marzo pasado la Corte Suprema anuló una condena de tres años y seis meses de prisión impuesta a Cerrón por un caso de corrupción durante su gestión como gobernador de Junín, sigue vigente una orden de prisión preventiva por 24 meses en otra investigación relacionada con la presunta financiación irregular de las campañas electorales de Perú Libre.
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Estos procesos judiciales ya le impidieron postularse como candidato presidencial en las elecciones de 2021, situación que llevó a su reemplazo por Castillo, ganador de ese proceso.
Cerrón, quien también se postuló a la presidencia en estos comicios, enfrenta además un juicio por presunta afiliación al terrorismo, al supuestamente haber tenido coordinaciones con el cabecilla del autodenominado Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), el último remanente de Sendero Luminoso, que opera en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la mayor cuenca cocalera del pais.
Con el 98,590 % de las actas contabilizadas, Fujimori obtiene hasta ahora el 50,052 % de los votos, equivalente a 9.074.951 sufragios, mientras que Sánchez alcanza el 49,948 % y 9.056.119 votos. La diferencia entre ambos es de 18.832 votos.
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