Flor Salvador explica el mensaje que busca transmitir con “Boulevard 3″: “Espero que comprendan la importancia de interpretar las señales dentro de una relación”

La autora mencionó que siente emoción y sorpresa al ver que una historia, que nació en Wattpad, continúa conquistando lectores de distintas generaciones después de una década - Créditos: Kiara Barrios.

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La escritora mexicana Flor Salvador volvió a encontrarse con sus lectores peruanos durante la Feria Internacional del Libro (FIL) Lima 2026, donde protagonizó dos presentaciones dedicadas a Boulevard 3: Antes de ella, la tercera entrega de la exitosa saga que amplía el universo de una de las novelas juveniles más leídas de los últimos años.

En ambas actividades, la autora compartió con cientos de seguidores que acudieron para conocer más sobre este nuevo libro, el cual explora el pasado de Luke y los acontecimientos que marcaron su vida. Además, agradeció el respaldo que ha recibido del público peruano, al que considera uno de los más fieles desde que la historia nació en Wattpad.

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Durante una charla con Infobae Perú, Flor Salvador habló sobre la evolución de su escritura, los mensajes que busca transmitir con esta nueva entrega, el impacto de la adaptación cinematográfica de Boulevard y el próximo lanzamiento de Eterno, la novela que cerrará definitivamente la historia desde la perspectiva de Luke.

La escritora señaló que la adaptación cinematográfica de su novela fue una experiencia especial y que aprendió a aceptar las distintas opiniones del público sobre la película - Créditos: Kiara Barrios.

¿Qué representa Boulevard 3: Antes de ella dentro de la saga?

Boulevard 3: Antes de ella representa, como su nombre lo dice, todo lo que ocurrió antes del primer libro. En esta entrega conocemos lo que Luke vivió antes de convertirse en el personaje que vemos en Boulevard. Los lectores descubrirán a su primera novia, la relación que tenía con su hermano antes de que falleciera y cómo era el vínculo con su padre. Además, el libro aborda cómo el abandono emocional puede afectar a un niño que ha perdido a un ser querido, como sucede con Luke tras la muerte de su hermano.

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¿Es el cierre definitivo de la saga o todavía hay historias por contar?

No es el cierre porque aún falta un cuarto libro, Eterno. Esta tercera entrega funciona como un puente, mientras que Eterno contará la historia del primer libro desde la perspectiva de Luke. Boulevard está narrado por nuestra protagonista, así que solo conocemos lo que ella percibe.

En cambio, en la siguiente novela, entenderemos mejor las decisiones de este personaje, sus acciones y por qué finalmente decidió mejorar por sí mismo y evitar seguir haciendo daño a las personas que amaba.

¿Qué descubrirán los lectores en este libro que cambiará la forma en que ven a los personajes de Boulevard?

Creo que cambiará la perspectiva sobre la manera en que Luke amó tanto a Hasley como a su primera novia, Bella. Conoceremos lo que sintió al inicio de esa primera relación y cómo esa dependencia emocional marcó su vida. También veremos por qué no quiso repetir esos mismos patrones con Hasley, para evitar llevar la relación a un terreno tóxico. Al final, es una historia sobre una persona que aprende cuáles son sus límites al momento de amar.

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La autora mencionó que Perú ocupa un lugar importante dentro de su comunidad de lectores y expresó su emoción por reencontrarse con seguidores que continúan acompañando la saga desde sus primeras publicaciones - Créditos: Kiara Barrios.

Han pasado varios años desde que escribiste Boulevard. ¿Cómo ha evolucionado tu forma de escribir y de construir historias desde entonces?

Ha evolucionado muchísimo. Boulevard lo escribí cuando tenía 15 años y ahora tengo 27. Después lo edité en 2021 y 2022, pero Antes de ella ya fue escrito por una Flor de 26 años. Es inevitable que mi perspectiva haya cambiado. Hay cosas con las que hoy ya no estoy de acuerdo, pero forman parte de la esencia de la primera historia. Por eso, en estos nuevos libros trato de construir una voz distinta y más madura.

La saga nació en Wattpad y hoy es un fenómeno editorial. ¿Qué sientes al ver que una historia que comenzó en una plataforma digital sigue conquistando nuevas generaciones?

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Siento muchísima emoción. También un poco de miedo, porque cuando empiezas algo como un hobby nunca imaginas que llegará tan lejos. Me sigue sorprendiendo el recibimiento de la gente y todavía no encuentro una palabra que describa todo lo que significa para mí el cariño que le tienen a Boulevard.

No solo está la generación que me leyó en Wattpad en 2016, sino también quienes conocieron la historia cuando salió en formato físico en 2020, quienes llegaron con las nuevas ediciones y ahora los lectores que han descubierto la saga gracias a la adaptación. Incluso hoy me siguen diciendo que fue el primer libro que leyeron, a pesar de que ya tiene diez años desde que fue publicado en la plataforma y cinco desde su edición en papel.

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La adaptación cinematográfica de Boulevard ha despertado muchas expectativas. ¿Qué aprendiste de este proceso y cómo lo has vivido como autora?

Aprendí que las opiniones siempre estarán divididas. Habrá personas a las que les guste, otras a las que no y otras que simplemente se mantendrán indiferentes. Era algo para lo que me preparé antes del estreno de la película. Aun así, ha sido una experiencia muy bonita. Trato de disfrutarla porque representa un sueño que nunca imaginé que se haría realidad. También procuro respetar tanto a quienes disfrutaron la adaptación como a quienes no les convenció.

Flor Salvador resaltó que esta tercera entrega busca transmitir mensajes sobre la importancia de reconocer relaciones dañinas, acompañar los procesos de duelo y fortalecer los vínculos familiares - Créditos: Kiara Barrios.

Muchos lectores se identifican con las emociones y los conflictos de los personajes. ¿Qué mensaje esperas que se lleven quienes lean Boulevard 3?

Espero que comprendan la importancia de interpretar las señales dentro de una relación y reconocer cuándo permanecemos en ella solo por comodidad, aunque eso termine afectando a la otra persona. También quiero que este mensaje llegue a los adultos, porque hoy soy consciente de que muchos padres también leen mis libros.

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Algunos incluso me han contado que fortalecieron la relación con sus hijos después de leer Boulevard. En Antes de ella también busco transmitir a los padres que, durante un proceso de duelo o una crisis emocional, no abandonen a sus hijos, porque ellos también atraviesan esa pérdida. Es una invitación a mantener el vínculo familiar y acompañarse mutuamente.

Perú es uno de los países donde tienes una comunidad de lectores muy fiel. ¿Qué significa para ti regresar y presentar aquí esta nueva entrega?

Hace unos días comentaba que Perú es uno de los países donde tengo más seguidores. No recuerdo si ocupa el segundo o el tercer lugar, pero siempre ha sido uno de los más importantes para mí. El recibimiento aquí siempre es muy emocionante. Siento que los lectores siguen muy comprometidos con la historia, incluso después de tantos años. Hay chicas que me dijeron que asistieron a mi presentación en 2021 y ahora volvieron en 2026. Eso me emociona muchísimo. La última vez que estuve en Perú fue en 2022 y regresar después de cuatro años ha sido muy especial. Desde el primer momento sentí nuevamente esa calidez que siempre me brindan.

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Tu historia ha acompañado el crecimiento de muchas lectoras que hoy ya son mujeres. ¿Cómo te sientes al reencontrarte con ellas y qué quisieras compartirles?

Me siento muy nostálgica, pero también muy feliz. Siempre les digo que estoy profundamente agradecida por todo el apoyo y el cariño que le han dado a los personajes y a cada uno de los libros de la saga. Muchas me cuentan que compraron Después de él, pero que todavía no se animan a leerlo porque no quieren volver a llorar.

Me causa mucha ternura escuchar eso. Incluso algunas prefieren saltar directamente a la tercera entrega. Saber que siguen acompañando estas historias y que continúan recibiéndome con tanto cariño significa muchísimo para mí, y solo puedo agradecerles por seguir aquí después de tantos años.

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