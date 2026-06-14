Fuerza Popular anuncia que no apelará la decisión del JNE sobre solicitud de anulación de actas en Puno

Un trabajador muestra una pantalla mientras el personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) del Perú recibe datos de las provincias mientras supervisan la votación y continúa el recuento de votos en la segunda vuelta presidencial entre la candidata conservadora Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez, en Lima, Perú, el 9 de junio de 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Fuerza Popular comunicó que respetará el fallo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y no interpondrá apelaciones sobre las actas observadas en la región Puno, donde se cuestionaron alrededor de siete mil votos. Así lo confirmó Marco Vinelli, jefe del plan de gobierno del partido, durante una entrevista con RPP Noticias.

La decisión se produce tras la presentación de siete recursos de nulidad, cinco referidos a actas y dos a centros de votación donde representantes de la agrupación no pudieron ingresar.

Recursos en Puno: cifras y contexto

De acuerdo con lo informado por RPP Noticias, Fuerza Popular había presentado originalmente siete recursos de nulidad en Puno. Según explicó Vinelli, “solo fueron siete los que se presentaron, cinco actas y dos centros de votación, porque no nos dejaron entrar a los centros de votación”. Si bien no precisó la cifra exacta de electores involucrados, reconoció que el universo de votos podría acercarse a siete mil. El jefe del plan de gobierno remarcó: “Vamos a respetar lo que diga el Jurado Especial. No vamos a apelar”.

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Esta postura representa un cambio relevante en la estrategia de la agrupación, especialmente en un escenario electoral marcado por la polarización y la alta tensión en regiones como Puno, donde el respaldo a Keiko Fujimori ha sido históricamente bajo. Según el análisis de los conductores de RPP Noticias, parte del rechazo en dicha región se vincula con la postura de Fuerza Popular respecto al gobierno de Dina Boluarte y los episodios de represión ocurridos en protestas recientes.

La reconciliación política y la decisión de no apelar

Durante la entrevista, los periodistas plantearon que impugnar votos puneños podría contradecir un eventual afán de reconciliación nacional, especialmente si Keiko Fujimori llegara a la presidencia. Consultado sobre si la decisión de aceptar el dictamen del Jurado Electoral Especial era un gesto hacia el sur, Vinelli respondió: “No es un gesto, sino que nosotros hemos presentado una acción porque para nosotros sí se presentaron ciertas irregularidades... El Jurado evaluará y dirá si es correcto o no es correcto, y nosotros vamos a respetar lo que diga. Si es en contra de nosotros, lo vamos a respetar y ahí quedará”.

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En ese sentido, Fuerza Popular manifestó que no insistirá en litigios en torno a los votos puneños, una determinación que, según lo recogido por RPP Noticias, marca distancia respecto a disputas electorales pasadas.

Resultados, participación y el rol del Congreso

Durante la conversación, Vinelli fue consultado sobre la narrativa que plantea una concentración de poder en caso de una victoria de Keiko Fujimori. Descartó esa posibilidad y afirmó que el Congreso no está dominado por su agrupación. “Iniciamos con veinticuatro congresistas y hoy día se está terminando con veinte... todavía no están terminados, pero nos dan más o menos sesenta de ciento noventa. No hay un tema de que Keiko tenga o Fuerza Popular tenga todo el poder”, señaló en diálogo con RPP Noticias.

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El dirigente también subrayó que la elección de organismos autónomos como el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo requiere mayorías calificadas, superiores a la cantidad de congresistas que posee Fuerza Popular. “El Parlamento está para hacer acuerdos, porque no hay un partido que tenga la mayoría para aprobar cosas”, indicó.

La composición del gabinete y la prudencia en las definiciones

Consultado por la posible integración de un gabinete multipartidario, Vinelli aclaró que ese tema no ha sido discutido aún en el entorno de Keiko Fujimori. “Keiko nos ha pedido prudencia y que nos concentremos en la revisión de los votos. La elección está muy ajustada y ese hecho puntual puede hacer que termine siendo que gane el señor Sánchez o que gane la señora Fujimori. Entonces, no estamos en esa etapa”, expresó.

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En la entrevista, también destacó el esfuerzo de los personeros y la vigilancia ciudadana sobre el proceso. “Hicimos noventa mil personeros aproximadamente y fueron sesenta mil también los de Juntos. Fueron ciento cincuenta mil, un poquito más menos, que estuvieron ahí contabilizando”, detalló.

Reconocimiento de resultados y actitudes futuras

Sobre el reclamo de Juntos por el Perú respecto a la mayor cantidad de votos obtenidos en el país, Vinelli enfatizó la importancia de contar todos los sufragios, incluidos los del exterior. “En Puno no hemos tenido la mayoría, pero en Lima, en Piura sí hemos tenido la mayoría. Al final, no es diferente el voto de un ciudadano de Puno que el ciudadano de Piura, por ejemplo. Igual el que vive en el Perú o el peruano que vive en el exterior”, afirmó, según lo recogido por RPP Noticias.

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Finalmente, Fuerza Popular reiteró su compromiso con el respeto a las instituciones electorales y la libertad de expresión. “Keiko es una persona que siempre ha dado la cara, siempre ha acudido a la justicia cuando lo ha llamado, siempre ha dado las entrevistas”, señaló Vinelli en declaraciones a RPP Noticias.