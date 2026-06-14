Keiko Fujimori sale del país antes que acabe el conteo de votos de la ONPE: “me mantendré comunicada con los personeros”

Turistas llegando a Perú en el aeropuerto y compartiendo momentos con residentes locales, destacando el impacto del turismo en el desarrollo comunitario. (Keiko Sofia Fujimori Higuchi﻿ cuenta de Facebook)

En medio del proceso de conteo de votos de las segunda vuelta electoral, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que dejará temporalmente el Perú para viajar al extranjero en compañía de su hija, Kyara Villanella, aunque afirmó que se mantendrá comunicada con representantes de su partido.

“Antes de la elección, le hice una promesa a Kyara: estar a su lado en su primer viaje al inicio de esta nueva etapa de su vida. Ha llegado el momento de cumplir esa promesa. Se trata de un viaje estrictamente familiar, por lo que estaré fuera del país solo por unos días (...)”, indicó la lideresa de Fuerza Popular.

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La hija de la candidata presidencial ya había indicado en dejaría el Perú para el mes de agosto debido al inicio de un programa educativo especializado en medicina forense.

Pese a la distancia, Keiko Fujimori aseguró que seguirá “en comunicación permanente con el comando nacional de personeros”, cuya labor en los últimos días cobró relevancia a raíz de la estrecha diferencia de votos que existe con el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hace un llamado a la calma y a esperar con prudencia los resultados electorales finales. Además, defiende el derecho a la protesta pacífica y respetuosa. - Canal N

Keiko Fujimori descarta recuento total de votos

Antes de realizar su viaje al extranjero, Fujimori rechazó públicamente la posibilidad de respaldo a un recuento total de votos, propuesto por su contrincante, Roberto Sánchez.

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En declaraciones a la prensa, Fujimori indicó que las normas electorales establecen que “solamente pueden pasar por un reconteo aquellas actas observadas”.

“¿Y quién puede observar un acta? Solamente la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, que está dirigida por la ONPE. Entonces, hay 1.550 actas que van a ser probablemente recontadas. ¿Y quién lo define? Los jurados especializados. Estos jurados está dirigidos por el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, son los organismos y las instituciones del Estado quienes solicitan un reconteo y quienes definen finalmente la votación final", manifestó.

En esa línea, la candidata presidencial de Fuerza Popular consideró que a Juntos por el Perú “le ha faltado leer mejor la ley y el reglamento”. “Está muy claro en el reglamento, en el artículo 10. Ahí ellos pueden dilucidar y ustedes, señores periodistas, también. Lo que corresponde es esperar. Lo que sí quiero dejar bien claro es que los puentes de diálogo van a estar siempre abiertos”, apuntó.

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El candidato izquierdista Roberto Sánchez habla en una rueda de prensa este viernes, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Finalmente, Keiko Fujimori sostuvo que se volverá a pronunciar “de aquí a una o dos semanas” cuando los Jurados Electorales Especiales (JEE) resuelvan las actas observadas y se tenga el 100% de actas contabilizadas.

Sánchez planteó recuento total

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, propuso a Keiko Fujimori pedir de manera conjunta una revisión exhaustiva y un reconteo de votos en la segunda vuelta de las elecciones de 2026, con observadores internacionales y dentro del debido proceso, mientras el conteo oficial de la ONPE seguía definiendo una contienda de margen mínimo.

Sánchez respondió así a una convocatoria pública de su rival a dialogar. En una conferencia de prensa, el postulante dijo: “Tiene razón la señora Keiko Fujimori: nos ha invitado a un diálogo, a un consenso y a un respeto sacrosanto de la legitimidad y la transparencia de este proceso”.

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El candidato de Juntos por el Perú planteó que ese acercamiento se traduzca en una solicitud compartida para reforzar la verificación electoral. “En ese contexto, yo le propongo que conjuntamente solicitemos, en el marco del debido proceso, la institucionalidad del proceso electoral y la presencia de observadores internacionales, y que hagamos una revisión exhaustiva, un reconteo de todo este proceso”, declaró Sánchez.