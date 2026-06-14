Perú

Resultados de elecciones en Perú: así estará compuesto la cámara de diputados al 100% del conteo de la ONPE

El conteo válido confirma que Juntos por el Perú, Ahora Nación, Buen Gobierno, Fuerza Popular, Obras y Renovación Popular colocan representantes desde Lima y regiones, con sus votaciones preferenciales de cara a la nueva legislatura

Guardar
Google icon
La reforma legislativa en el país introduce un Congreso dividido en dos cámaras, con normativas de elección y atribuciones distintas para cada cuerpo, según explicó la Oficina Nacional de Procesos Electorales
La reforma legislativa en el país introduce un Congreso dividido en dos cámaras, con normativas de elección y atribuciones distintas para cada cuerpo, según explicó la Oficina Nacional de Procesos Electorales| Foto: Congreso de la República

La nueva conformación de la Cámara de Diputados, según el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), queda distribuida entre seis partidos políticos, cuyos representantes y cifras de votos preferenciales marcan el inicio de una nueva legislatura.

Al 100 % del conteo de la ONPE, serán estos los partidos políticos que conformarán la Cámara de Diputados: Juntos por el Perú, Ahora Nación, Buen Gobierno, Fuerza Popular, Obras y Renovación Popular.

Juntos por el Perú

Yenifer Paredes Navarro (Cajamarca), Administración, 72.450 votos

Gabriel Gonzáles Delgado (Cajamarca), Derecho, 26.244 votos

Giannina Avendaño Vilca (Lima), Derecho, 22.434 votos

Jessica Pérez Quispe (Puno), Derecho/Ciencias contables, 21.521 votos

Anali Márquez Huanca (Cusco), Derecho, 19.815 votos

César Tito Rojas (Puno), Derecho, 19.606 votos

Remigio Condori Flores (Puno), Derecho, 17.517 votos

Julián Pérez Mallqui (Cusco), sin profesión disponible, 15.774 votos

Jesús Pérez Alcahuaman (Apurímac), sin profesión disponible, 13.866 votos

Catherin Palomino Casavilca (Huancavelica), Derecho, 13.580 votos

Alejandro Manay Pillaca (Arequipa), Educación, 12.667 votos

Amalia Palomino Pacheco (Arequipa), Educación/Derecho, 12.011 votos

Ernesto Zunini Yerren (Lambayeque), Sociología, 11.268 votos

Marlon Aguirre Ramos (Junín), Ingeniería civil y eléctrica, 10.554 votos

Olver Peña Córdova (San Martín), Educación primaria, 10.518 votos

Marino Lavado Valdivia (La Libertad), sin profesión disponible, 10.067 votos

Yuli Ambrosio Domínguez (Huánuco), Enfermería, 9.242 votos

Daniel Jefferson Varas (Huancash), Derecho, 8.057 votos

Héctor Guillen Valencia (Huancavelica), Educación, 7.296 votos

Jacqueline Tapullima Insapillo (San Martín), sin profesión disponible, 6.859 votos

Luz Soto Ferrari (Apurímac), sin profesión disponible, 6.359 votos

Jessica Guevara Ramírez (Cajamarca), Administración, 5.463 votos

Luis Jibaja Ramos (Lima), sin profesión disponible, 4.235 votos

Juan Villanueva Calderon (Cajamarca), Derecho/Administración pública/Ingeniería informática, 4.141 votos

Marco Flores Valdizan (Huánuco), Educación, 3.751 votos

Svieta Fernández González (Tacna), Psicología, 3.718 votos

Oswar Cahuaza Mitivire (Ucayali), sin profesión disponible, 3.493 votos

Azucena Isla Rojas (Loreto), Educación, 3.380 votos

James Holguin Aguirre (Madre de Dios), Periodismo, 2.856 votos

Graciela Chipana Condori (Moquegua), Educación, 2.761 votos

Pilar Sulca Castillo (Cusco), Educación, 2.276 votos

Haydee Poma Huamani (Madre de Dios), sin profesión disponible, 2.064 votos

El candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, aparece en el balcón de su sede de campaña tras el cierre de las urnas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Lima, Perú, el domingo 7 de junio de 2026. (AP Foto/Miguel Paredes)
El candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, aparece en el balcón de su sede de campaña tras el cierre de las urnas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Lima, Perú, el domingo 7 de junio de 2026. (AP Foto/Miguel Paredes)

Ahora Nación

Harvey Colchado Huamani (Lima), Derecho/Administración y ciencias políticas, 142.350 votos

Indira Huilca Flores (Lima), Ciencias sociales y sociología, 92.502 votos

Bernardino Manrique Olivera (Lima), Ingeniería de petróleo, 38.818 votos

César Holguín Loaiza (Cusco), Economía, 27.527 votos

César Muedas Balbiese (Junín), Derecho y ciencias políticas, 18.895 votos

Marleny Arminta Valencia (Arequipa), Contabilidad, 15.640 votos

Helard Sonco Villanueva (Puno), sin profesión indicada, 14.617 votos

Ángel Meneses Crispin (Lima), Economía, 14.182 votos

Freshman Buitron Martínez (Ayacucho), Derecho/ciencias de la educación, 9.792 votos

José Marcelo Salazar (Ancash), sin profesión disponible, 6.880 votos

Ahora Nación forma una bancada de diez diputados y Harvey Colchado Huamani lidera la votación del partido con 142.350 votos en Lima. (REUTERS/Manuel Orbegozo)
Ahora Nación forma una bancada de diez diputados y Harvey Colchado Huamani lidera la votación del partido con 142.350 votos en Lima. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Buen Gobierno

El partido Buen Gobierno estará representado por:

Óscar Reto Otero (Lima), Ciencias militares, 53.902 votos

Nathaly Molina Soto (Lima), Odontología, 29.879 votos

Luis Quispe Candia (Lima), Derecho y ciencias políticas, 29.512 votos

Hilda Fernández La Torre (Lima), sin profesión disponible, 26.841 votos

Edgar Gonzáles Polar (Arequipa), Derecho/Ciencias administrativas, 19.814 votos

Rossana Alayza Macera (Lima), Ciencias Sociales, 13.810 votos

Jessica Benítez Barrionuevo (Lima), Estomatología, 13.808 votos

Romina Uribe Saenz (Lima), Derecho, 12.189 votos

Gloria Hirache Pizarro (Arequipa), Contabilidad, 9.668 votos

Edwin Espinoza Huillca (Cusco), Comunicación, 9.564 votos

Nora Llaque Linares (La Libertad), sin profesión disponible, 8.765 votos

Segundo Castrejon Fernández (Lambayeque), Educación, 7.782 votos

Carmen De Pezet (Junín), Derecho, 6.661 votos

Fernando García Huby (Callao), sin profesión disponible, 6.551 votos

Miguel Huamán Cornejo (Piura), Estomatología, 5.033 votos

Lila Prado Vallejos (Ica), Contabilidad, 4.410 votos

Milagros Santana Vera (Lima Provincias), Derecho, 3.108 votos

Nery Fernández Nina (Moquegua), Ingeniería, 1.634 votos

El candidato presidencial por el partido Buen Gobierno, Jorge Nieto, reacciona en su sede de campaña este domingo, en Lima (Perú). EFE/ Paul Vallejos
El candidato presidencial por el partido Buen Gobierno, Jorge Nieto, reacciona en su sede de campaña este domingo, en Lima (Perú). EFE/ Paul Vallejos

Fuerza Popular

Fuerza Popular, agrupación de Keiko Fujimori, tendrá los siguientes diputados:

Cecilia Isabel Chacón De V. (Lima), sin profesión disponible, 80.585 votos

Diethell Columbus M. (Lima), Derecho, 33.981 votos

José Marvin Palma M. (Lambayeque), sin profesión disponible, 28.534 votos

Rosangella Andrea Barbaran R. (Lima), Ingeniería económica, 28.074 votos

César Manuel Revilla V. (Piura), Cirujano dentista, 22.678 votos

Eduardo Enrique Castillo R. (Piura), Derecho, 20.402 votos

Pier Paolo Figari M. (La Libertad), Derecho, 17.605 votos

Gilmer Trujillo Zegarra (La Libertad), Derecho, 15.030 votos

Marco Antonio Pacheco Q. (Lima), Comunicación, 14.160 votos

Pierangeli Daniela Dodero J. (Ucayali), Turismo y hotelería, 12.386 votos

Jessica Navas Sánchez (Ucayali), Ciencias contables, 11.842 votos

Auristela Obando Morgan (Ucayali), sin profesión disponible, 10.894 votos

Luzmila Gamarra Pita (Ancash), sin profesión disponible, 10.463 votos

Ana Patiño Urco (Junín), Derecho, 10.463 votos

Luis Alegría García (San Martín), sin profesión disponible, 9.969 votos

Gladys Andrade De Álvarez (Lima Provincias), sin profesión disponible, 9.687 votos

Carlos Zegarra Sánchez (Ica), Ingeniería informática, 8.775 votos

Javier Castro Cruz (Lambayeque), Derecho, 8.249 votos

Karina Beteta Rubin (Huánuco), Derecho, 7.694 votos

Carmela Paucará Paxi (Piura), sin profesión disponible, 7.625 votos

Segundo Ticlla Rafael (Cajamarca), Lenguaje y literatura, 7.462 votos

Nary Pinasco Montenegro (Loreto), Administración de empresas, 6.059 votos

Liliana Milagros Takayama (Lambayeque), sin profesión disponible, 5.796 votos

César Vidaurre Floridas (Loreto), Contabilidad, 5.688 votos

Leticia Leiva Baylon (La Libertad), Administración de empresas, 5.525 votos

María Silupu Inga (Piura), Enfermería, 5.163 votos

Alexander Salas Rivera (Lima Provincias), sin profesión disponible, 5.011 votos

Royser Castro Grandez (Amazonas), Derecho y ciencias políticas, 4.624 votos

Ángel Bobadilla Galindo (Callao), Derecho y ciencia política, 4.554 votos

Francisco Gatica Vega (San Martín), Contabilidad, 4.497 votos

Geanmarco Quezada Castro (La Libertad), sin profesión disponible, 4.061 votos

Liz Mendoza Bernedo (Peruanos en el extranjero), Cirujano dentista, 4.053 votos

Jaime Abensur Pinasco (Ucayali), Derecho, 4.003 votos

Carlos Domínguez Herrera (Ancash), Derecho, 3.920 votos

Rafael Celiz Castillo (Tumbes), Derecho, 3.352 votos

Jhon Valqui Ordóñez (Pasco), Ingeniería civil, 2.797 votos

Kim Tami Muñoz (Pasco), Derecho, 2.001 votos

Uriel Carrión Herrera (Apurímac), Cirujano dentista, 1.987 votos

Mery Infantes Castañeda (Amazonas), Obstetricia, 1.444 votos

Ana Yuffra Lugo (Loreto), sin profesión disponible, 1.423 votos

María Ramos Rosales (Tumbes), sin profesión disponible, 1.275 votos

18/05/2026 May 18, 2026, Lima, PerA: Lima 18 de mayo 2026.Visita al mercado de PROFAM en el distrito de Santa Rosa de la candidata a la presidencia de la república por el partido Fuerza Popular; Keiko Fujimori la cual fue recibida por simpatizantes al partido naranja en cara a la segunda vuleta electoral...Fotos: Julio Reaño/GEC POLITICA Europa Press/Contacto/El Comercio
18/05/2026 May 18, 2026, Lima, PerA: Lima 18 de mayo 2026.Visita al mercado de PROFAM en el distrito de Santa Rosa de la candidata a la presidencia de la república por el partido Fuerza Popular; Keiko Fujimori la cual fue recibida por simpatizantes al partido naranja en cara a la segunda vuleta electoral...Fotos: Julio Reaño/GEC POLITICA Europa Press/Contacto/El Comercio

Obras

El partido Obras suma diputados de diversas regiones:

Jeenny Samanez Gonzáles (Lima), Curso en movilidad urbana sostenible y transporte inteligente, 19.565 votos

Víctor Piñan Mamani (Lima), Ciencia política, 14.625 votos

Dina Hancco Hancco (Puno), Educación, 13.203 votos

Luis Masco Caceres (Arequipa), sin profesión disponible, 8.876 votos

Heber López Letona (Cusco), Derecho corporativo, 8.701 votos

Andrea Dayna Medina Stein (Lima), Administración y Marketing, 8.408 votos

Raúl Jesús Camargo Porta (Lima), Administración, 7.517 votos

Maximo Peralta Jorpa (Junín), Mecánico automotriz, 6.844 votos

José Yataco Torrealva (Ica), Matemática e informática, 5.762 votos

Demetrio Valqui Calderón (La Libertad), sin profesión disponible, 5.288 votos

Henry Albañil Carmona (Piura), Arquitectura y urbanismo, 4.874 votos

Edgar Alvarón La Cruz (Ancash), Ciencias y agronomía, 4.733 votos

Arturo Eusebio Padilla (Lima Provincias), Educación, 4.133 votos

Juan Cabrera Nieto (Tacna), Mecánica automotriz, 3.552 votos

Ricardo Belmont, un hombre mayor con gafas y camisa negra, abraza a una mujer vestida con una manta andina colorida en un mitin político abarrotado de personas
Ricardo Belmont, candidato de Partido Cívico Obras, abraza a una simpatizante en un mitin durante el cierre de su campaña presidencial en Perú, previo a las elecciones generales. (Difusión)

Renovación Popular

Por Renovación Popular se integran a la cámara:

Norma Yarrow Lumbreras (Lima), Arquitectura, 125.877 votos

José Baella Malca (Lima), Derecho/Administración en ciencias policiales, 76.284 votos

Roxana Rocha Gallegos (Lima), Derecho y ciencias políticas, 53.799 votos

Javier Cipriani Thorne (Lima), sin profesión disponible, 39.977 votos

Gustavo Segura Figueroa (Lima), Ciencias militares, 39.391 votos

Frank Krklec Torres (Lima), Derecho/Comercio y negocios internacionales, 35.042 votos

Paola Martínez Paitan (Lima), Derecho, 24.515 votos

Leo Paz Lancho (Lima), sin profesión disponible, 22.710 votos

Aldo Bravo Quispe (Lima), Ingeniería industrial, 20.555 votos

Christian Aranda Vásquez (La Libertad), sin profesión disponible, 15.927 votos

Diego Bazán Calderon (La Libertad), sin profesión disponible, 14.101 votos

Felix Chang Apuy (Piura), Ciencias administrativas, 13.614 votos

Carlos Yalta Sotelo (Callao), Derecho, 12.567 votos

Mady Yonz Núñez (Ica), Administración de negocios, 8.800 votos

Jorge Zeballos Aponte (Peruanos en el extranjero), Ingeniería industrial, 7.958 votos

El candidato presidencial Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, saluda a sus seguidores durante un mitin mientras continúa el recuento de votos en las elecciones generales, el miércoles 6 de mayo de 2026, en Lima, Perú. (AP Foto/Martín Mejía)
El candidato presidencial Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, saluda a sus seguidores durante un mitin mientras continúa el recuento de votos en las elecciones generales, el miércoles 6 de mayo de 2026, en Lima, Perú. (AP Foto/Martín Mejía)

Los diputados más votados en Perú

Entre los virtuales congresistas, Harvey Colchado Huamani (Ahora Nación) obtuvo la mayor votación con 142.350 votos. Le siguen Norma Yarrow Lumbreras (Renovación Popular) con 125.877 votos, e Indira Huilca Flores (Ahora Nación) con 92.502 votos. El grupo de los diez con mayor respaldo incluye además a Cecilia Isabel Chacón De V. (Fuerza Popular), José Baella Malca (Renovación Popular), Yenifer Paredes Navarro (Juntos por el Perú), Óscar Reto Otero (Buen Gobierno), Roxana Rocha Gallegos (Renovación Popular), Javier Cipriani Thorne (Renovación Popular) y Gustavo Segura Figueroa (Renovación Popular).

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

ONPECongreso de PerúFuerza PopularElecciones Perú 2026Juntos por el Perúperu-politica

Más Noticias

Mark Vito se casó con su novia Leslie Echevarría en una boda ancestral

El exesposo de Keiko Fujimori se mostró muy enamorado de su pareja que no dudó en marcar su relación con una boda simbólica

Mark Vito se casó con su novia Leslie Echevarría en una boda ancestral

A qué hora juega Ecuador vs Costa de Marfil HOY: partido en Filadelfia por fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026

Llegó el día para el debut oficial de los ecuatorianos en la Copa del Mundo. Y lo harán ante un rival africano, que seguro querrá malograrle el buen presente a los de Sebastián Beccacece. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Ecuador vs Costa de Marfil HOY: partido en Filadelfia por fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.552 % ONPE termina el conteo de actas quedando pendientes las enviadas al JEE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completó el registro de todas las actas que llegaron sin observaciones a su sede. Las que permanecen pendientes son aquellas remitidas al Jurado Electoral Especial (JEE) para su revisión, cuyo procesamiento determinará el resultado final de la segunda vuelta

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.552 % ONPE termina el conteo de actas quedando pendientes las enviadas al JEE

ONPE termina conteo de votos al Congreso: Conoce la lista de senadores y cuántos votos recibieron

Los candidatos presidenciales, Rafael López Aliaga y Alfonso López Chau, fueron electos para integrar la cámara de senadores

ONPE termina conteo de votos al Congreso: Conoce la lista de senadores y cuántos votos recibieron

SUNAT prorroga plazo para la Declaración Jurada Informativa Reporte Local 2025

La SUNAT prorrogó la presentación de la Declaración Jurada Informativa Reporte Local del ejercicio gravable 2025 hasta el periodo de octubre de 2026

SUNAT prorroga plazo para la Declaración Jurada Informativa Reporte Local 2025
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.552 % ONPE termina el conteo de actas quedando pendientes las enviadas al JEE

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.552 % ONPE termina el conteo de actas quedando pendientes las enviadas al JEE

ONPE termina conteo de votos al Congreso: Conoce la lista de senadores y cuántos votos recibieron

ONPE concluye el 100 % del conteo de votos: Conoce quiénes serán los nuevos padres de la patria en el Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino

ONPE 100% de actas procesadas: qué significa ‘Para envío al JEE’ y cómo puede alterar el resultado electoral

Roberto Sánchez se reunió con diputados y senadores de Juntos por el Perú y piden al JNE “verdad y transparencia”

ENTRETENIMIENTO

Mark Vito se casó con su novia Leslie Echevarría en una boda ancestral

Mark Vito se casó con su novia Leslie Echevarría en una boda ancestral

Diego Chávarri anunció que terminó con Thalía Bentín en La Granja VIP: así fue la reacción de Gabriela Herrera

Edson Dávila debutó con programa propio en América TV: así fue el estreno de ‘Edson pa’ qué más’ con Cuto Guadalupe

Final de 'La Granja VIP': Shirley Arica celebra con el Team Víboras, gana S/ 100 000 y abraza a su madre e hija

Del cerro San Cristóbal al Estadio Azteca: Clíver Huamán, Pol Deportes, celebra su llegada a México y Estados Unidos para cubrir el Mundial 2026

DEPORTES

A qué hora juega Ecuador vs Costa de Marfil HOY: partido en Filadelfia por fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026

A qué hora juega Ecuador vs Costa de Marfil HOY: partido en Filadelfia por fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026

Carlos Zambrano ve cumplido un sueño: jugó al lado de su hijo en el debut de Sport Boys en la Copa de la Liga 2026, aunque luego fue expulsado

Alianza Lima vs César Vallejo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa de la Liga 2026

Sebastián Beccacece sorprendió al recordar al Sport Boys en la antesala de su debut con Ecuador en el Mundial 2026

Dónde ver Alianza Lima vs César Vallejo HOY: canal tv online del duelo por Copa de la Liga 2026