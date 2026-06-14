Resultados de elecciones en Perú: así estará compuesto la cámara de diputados al 100% del conteo de la ONPE

La nueva conformación de la Cámara de Diputados, según el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), queda distribuida entre seis partidos políticos, cuyos representantes y cifras de votos preferenciales marcan el inicio de una nueva legislatura.
Al 100 % del conteo de la ONPE, serán estos los partidos políticos que conformarán la Cámara de Diputados: Juntos por el Perú, Ahora Nación, Buen Gobierno, Fuerza Popular, Obras y Renovación Popular.
Juntos por el Perú
Yenifer Paredes Navarro (Cajamarca), Administración, 72.450 votos
Gabriel Gonzáles Delgado (Cajamarca), Derecho, 26.244 votos
Giannina Avendaño Vilca (Lima), Derecho, 22.434 votos
Jessica Pérez Quispe (Puno), Derecho/Ciencias contables, 21.521 votos
Anali Márquez Huanca (Cusco), Derecho, 19.815 votos
César Tito Rojas (Puno), Derecho, 19.606 votos
Remigio Condori Flores (Puno), Derecho, 17.517 votos
Julián Pérez Mallqui (Cusco), sin profesión disponible, 15.774 votos
Jesús Pérez Alcahuaman (Apurímac), sin profesión disponible, 13.866 votos
Catherin Palomino Casavilca (Huancavelica), Derecho, 13.580 votos
Alejandro Manay Pillaca (Arequipa), Educación, 12.667 votos
Amalia Palomino Pacheco (Arequipa), Educación/Derecho, 12.011 votos
Ernesto Zunini Yerren (Lambayeque), Sociología, 11.268 votos
Marlon Aguirre Ramos (Junín), Ingeniería civil y eléctrica, 10.554 votos
Olver Peña Córdova (San Martín), Educación primaria, 10.518 votos
Marino Lavado Valdivia (La Libertad), sin profesión disponible, 10.067 votos
Yuli Ambrosio Domínguez (Huánuco), Enfermería, 9.242 votos
Daniel Jefferson Varas (Huancash), Derecho, 8.057 votos
Héctor Guillen Valencia (Huancavelica), Educación, 7.296 votos
Jacqueline Tapullima Insapillo (San Martín), sin profesión disponible, 6.859 votos
Luz Soto Ferrari (Apurímac), sin profesión disponible, 6.359 votos
Jessica Guevara Ramírez (Cajamarca), Administración, 5.463 votos
Luis Jibaja Ramos (Lima), sin profesión disponible, 4.235 votos
Juan Villanueva Calderon (Cajamarca), Derecho/Administración pública/Ingeniería informática, 4.141 votos
Marco Flores Valdizan (Huánuco), Educación, 3.751 votos
Svieta Fernández González (Tacna), Psicología, 3.718 votos
Oswar Cahuaza Mitivire (Ucayali), sin profesión disponible, 3.493 votos
Azucena Isla Rojas (Loreto), Educación, 3.380 votos
James Holguin Aguirre (Madre de Dios), Periodismo, 2.856 votos
Graciela Chipana Condori (Moquegua), Educación, 2.761 votos
Pilar Sulca Castillo (Cusco), Educación, 2.276 votos
Haydee Poma Huamani (Madre de Dios), sin profesión disponible, 2.064 votos
Ahora Nación
Harvey Colchado Huamani (Lima), Derecho/Administración y ciencias políticas, 142.350 votos
Indira Huilca Flores (Lima), Ciencias sociales y sociología, 92.502 votos
Bernardino Manrique Olivera (Lima), Ingeniería de petróleo, 38.818 votos
César Holguín Loaiza (Cusco), Economía, 27.527 votos
César Muedas Balbiese (Junín), Derecho y ciencias políticas, 18.895 votos
Marleny Arminta Valencia (Arequipa), Contabilidad, 15.640 votos
Helard Sonco Villanueva (Puno), sin profesión indicada, 14.617 votos
Ángel Meneses Crispin (Lima), Economía, 14.182 votos
Freshman Buitron Martínez (Ayacucho), Derecho/ciencias de la educación, 9.792 votos
José Marcelo Salazar (Ancash), sin profesión disponible, 6.880 votos
Buen Gobierno
El partido Buen Gobierno estará representado por:
Óscar Reto Otero (Lima), Ciencias militares, 53.902 votos
Nathaly Molina Soto (Lima), Odontología, 29.879 votos
Luis Quispe Candia (Lima), Derecho y ciencias políticas, 29.512 votos
Hilda Fernández La Torre (Lima), sin profesión disponible, 26.841 votos
Edgar Gonzáles Polar (Arequipa), Derecho/Ciencias administrativas, 19.814 votos
Rossana Alayza Macera (Lima), Ciencias Sociales, 13.810 votos
Jessica Benítez Barrionuevo (Lima), Estomatología, 13.808 votos
Romina Uribe Saenz (Lima), Derecho, 12.189 votos
Gloria Hirache Pizarro (Arequipa), Contabilidad, 9.668 votos
Edwin Espinoza Huillca (Cusco), Comunicación, 9.564 votos
Nora Llaque Linares (La Libertad), sin profesión disponible, 8.765 votos
Segundo Castrejon Fernández (Lambayeque), Educación, 7.782 votos
Carmen De Pezet (Junín), Derecho, 6.661 votos
Fernando García Huby (Callao), sin profesión disponible, 6.551 votos
Miguel Huamán Cornejo (Piura), Estomatología, 5.033 votos
Lila Prado Vallejos (Ica), Contabilidad, 4.410 votos
Milagros Santana Vera (Lima Provincias), Derecho, 3.108 votos
Nery Fernández Nina (Moquegua), Ingeniería, 1.634 votos
Fuerza Popular
Fuerza Popular, agrupación de Keiko Fujimori, tendrá los siguientes diputados:
Cecilia Isabel Chacón De V. (Lima), sin profesión disponible, 80.585 votos
Diethell Columbus M. (Lima), Derecho, 33.981 votos
José Marvin Palma M. (Lambayeque), sin profesión disponible, 28.534 votos
Rosangella Andrea Barbaran R. (Lima), Ingeniería económica, 28.074 votos
César Manuel Revilla V. (Piura), Cirujano dentista, 22.678 votos
Eduardo Enrique Castillo R. (Piura), Derecho, 20.402 votos
Pier Paolo Figari M. (La Libertad), Derecho, 17.605 votos
Gilmer Trujillo Zegarra (La Libertad), Derecho, 15.030 votos
Marco Antonio Pacheco Q. (Lima), Comunicación, 14.160 votos
Pierangeli Daniela Dodero J. (Ucayali), Turismo y hotelería, 12.386 votos
Jessica Navas Sánchez (Ucayali), Ciencias contables, 11.842 votos
Auristela Obando Morgan (Ucayali), sin profesión disponible, 10.894 votos
Luzmila Gamarra Pita (Ancash), sin profesión disponible, 10.463 votos
Ana Patiño Urco (Junín), Derecho, 10.463 votos
Luis Alegría García (San Martín), sin profesión disponible, 9.969 votos
Gladys Andrade De Álvarez (Lima Provincias), sin profesión disponible, 9.687 votos
Carlos Zegarra Sánchez (Ica), Ingeniería informática, 8.775 votos
Javier Castro Cruz (Lambayeque), Derecho, 8.249 votos
Karina Beteta Rubin (Huánuco), Derecho, 7.694 votos
Carmela Paucará Paxi (Piura), sin profesión disponible, 7.625 votos
Segundo Ticlla Rafael (Cajamarca), Lenguaje y literatura, 7.462 votos
Nary Pinasco Montenegro (Loreto), Administración de empresas, 6.059 votos
Liliana Milagros Takayama (Lambayeque), sin profesión disponible, 5.796 votos
César Vidaurre Floridas (Loreto), Contabilidad, 5.688 votos
Leticia Leiva Baylon (La Libertad), Administración de empresas, 5.525 votos
María Silupu Inga (Piura), Enfermería, 5.163 votos
Alexander Salas Rivera (Lima Provincias), sin profesión disponible, 5.011 votos
Royser Castro Grandez (Amazonas), Derecho y ciencias políticas, 4.624 votos
Ángel Bobadilla Galindo (Callao), Derecho y ciencia política, 4.554 votos
Francisco Gatica Vega (San Martín), Contabilidad, 4.497 votos
Geanmarco Quezada Castro (La Libertad), sin profesión disponible, 4.061 votos
Liz Mendoza Bernedo (Peruanos en el extranjero), Cirujano dentista, 4.053 votos
Jaime Abensur Pinasco (Ucayali), Derecho, 4.003 votos
Carlos Domínguez Herrera (Ancash), Derecho, 3.920 votos
Rafael Celiz Castillo (Tumbes), Derecho, 3.352 votos
Jhon Valqui Ordóñez (Pasco), Ingeniería civil, 2.797 votos
Kim Tami Muñoz (Pasco), Derecho, 2.001 votos
Uriel Carrión Herrera (Apurímac), Cirujano dentista, 1.987 votos
Mery Infantes Castañeda (Amazonas), Obstetricia, 1.444 votos
Ana Yuffra Lugo (Loreto), sin profesión disponible, 1.423 votos
María Ramos Rosales (Tumbes), sin profesión disponible, 1.275 votos
Obras
El partido Obras suma diputados de diversas regiones:
Jeenny Samanez Gonzáles (Lima), Curso en movilidad urbana sostenible y transporte inteligente, 19.565 votos
Víctor Piñan Mamani (Lima), Ciencia política, 14.625 votos
Dina Hancco Hancco (Puno), Educación, 13.203 votos
Luis Masco Caceres (Arequipa), sin profesión disponible, 8.876 votos
Heber López Letona (Cusco), Derecho corporativo, 8.701 votos
Andrea Dayna Medina Stein (Lima), Administración y Marketing, 8.408 votos
Raúl Jesús Camargo Porta (Lima), Administración, 7.517 votos
Maximo Peralta Jorpa (Junín), Mecánico automotriz, 6.844 votos
José Yataco Torrealva (Ica), Matemática e informática, 5.762 votos
Demetrio Valqui Calderón (La Libertad), sin profesión disponible, 5.288 votos
Henry Albañil Carmona (Piura), Arquitectura y urbanismo, 4.874 votos
Edgar Alvarón La Cruz (Ancash), Ciencias y agronomía, 4.733 votos
Arturo Eusebio Padilla (Lima Provincias), Educación, 4.133 votos
Juan Cabrera Nieto (Tacna), Mecánica automotriz, 3.552 votos
Renovación Popular
Por Renovación Popular se integran a la cámara:
Norma Yarrow Lumbreras (Lima), Arquitectura, 125.877 votos
José Baella Malca (Lima), Derecho/Administración en ciencias policiales, 76.284 votos
Roxana Rocha Gallegos (Lima), Derecho y ciencias políticas, 53.799 votos
Javier Cipriani Thorne (Lima), sin profesión disponible, 39.977 votos
Gustavo Segura Figueroa (Lima), Ciencias militares, 39.391 votos
Frank Krklec Torres (Lima), Derecho/Comercio y negocios internacionales, 35.042 votos
Paola Martínez Paitan (Lima), Derecho, 24.515 votos
Leo Paz Lancho (Lima), sin profesión disponible, 22.710 votos
Aldo Bravo Quispe (Lima), Ingeniería industrial, 20.555 votos
Christian Aranda Vásquez (La Libertad), sin profesión disponible, 15.927 votos
Diego Bazán Calderon (La Libertad), sin profesión disponible, 14.101 votos
Felix Chang Apuy (Piura), Ciencias administrativas, 13.614 votos
Carlos Yalta Sotelo (Callao), Derecho, 12.567 votos
Mady Yonz Núñez (Ica), Administración de negocios, 8.800 votos
Jorge Zeballos Aponte (Peruanos en el extranjero), Ingeniería industrial, 7.958 votos
Los diputados más votados en Perú
Entre los virtuales congresistas, Harvey Colchado Huamani (Ahora Nación) obtuvo la mayor votación con 142.350 votos. Le siguen Norma Yarrow Lumbreras (Renovación Popular) con 125.877 votos, e Indira Huilca Flores (Ahora Nación) con 92.502 votos. El grupo de los diez con mayor respaldo incluye además a Cecilia Isabel Chacón De V. (Fuerza Popular), José Baella Malca (Renovación Popular), Yenifer Paredes Navarro (Juntos por el Perú), Óscar Reto Otero (Buen Gobierno), Roxana Rocha Gallegos (Renovación Popular), Javier Cipriani Thorne (Renovación Popular) y Gustavo Segura Figueroa (Renovación Popular).
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