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Vocera de Juntos por el Perú, Anahí Durand: “Nosotros hemos ganado en el Perú y eso es bastante”

La representante del partido liderado por Roberto Sánchez, afirmó que no se habla de un fraude electoral y que se apelará a todas las instancias para que no haya dudas sobre la veracidad de los resultados

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Anahí Durand
Anahí Durand

Una semana luego de la jornada electoral de segunda vuelta electoral entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, el país aún no conoce el nombre del ganador de la presidencia. Sin embargo, desde Juntos por el Perú acusan “dudas razonables” que ha generado la necesidad de solicitar no solo un reconteo completo de los votos emitidos, sino que se indique la intención de acudir a todas las instancias posibles para que no existan dudas sobre la fiabilidad de los resultados.

En conversación con RPP, la vocera del partido, Anahí Durand, afirmó que Roberto Sánchez cumplirá su palabra y aceptará los resultados de la segunda vuelta electoral. Además, sostuvo que Juntos por el Perú destaca que la mayoría de los votos de peruanos en el país hayan respaldado a su candidato presidencial.

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“Hemos ganado algo, hemos ganado en el Perú. Para empezar (...) hemos ganado además en la mayoría de regiones y en la mayoría de provincias y en la mayoría de centros poblados y comunidades”, afirmó la vocera de la agrupación.

Roberto Sánchez supera en votos a Keiko Fujimori en votos a nivel nacional al 98.650 % de actas procesadas, según la ONPE.
Roberto Sánchez supera en votos a Keiko Fujimori en votos a nivel nacional al 98.650 % de actas procesadas, según la ONPE.

También negó que hubiera habido triunfalismo en la aparición pública de Roberto Sánchez tras el conteo rápido. “Yo no creo que ha habido ningún triunfalismo”, dijo, y sostuvo que la campaña se desarrolló en condiciones adversas, con cobertura mayoritariamente negativa según, afirmó, las misiones de observación electoral de la Unión Europea y de la OEA.

Juntos por el Perú aceptará resultados de las elecciones

Ante una eventual decisión adversa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Durand dijo que su partido apelará a todas las instancias y evaluará qué medidas tomar si recibe una negativa. Durand evitó una aceptación cerrada del fallo y respondió que su partido está “bastante convencido” de que tiene razón en ese plano.

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“Nosotros estamos bastante convencidos de que en ese plano tenemos la razón. La razón nos asiste y la vamos a defender hasta el final. Vamos a apelar a todas las instancias y si aun así hay una negativa, evaluaremos qué medidas se tienen que tomar en ese momento”, afirmó Durand al medio radial

El candidato de Juntos por el Perú propuso solicitar conjuntamente una revisión exhaustiva y un reconteo de las actas con presencia de observadores internacionales (Créditos: Canal N)

Al ser consultada por los recursos de impugnación y anulación de votos por parte de Juntos por el Perú pese a la promesa de aceptar los resultados, la vocera afirmó que “tener dudas razonables, presentar impugnaciones, ejercer el derecho a la defensa del voto no implica que no reconozcamos los resultados. Nosotros tenemos dudas razonables y hemos hecho también, eh, las acciones legales correspondientes, porque hemos visto que la situación no está clara”.

Votos en Argentina y Estados Unidos bajo la lupa

Durand dijo que las “dudas razonables” de Juntos por el Perú se apoyan en el modo en que se administró el voto exterior y en un cambio normativo ocurrido durante la campaña. “En el 29 de mayo sale una norma técnica que cambia todo lo que es el voto en el exterior, le da mucha más discrecionalidad a los consulados, incluyendo toda la cadena de custodia”, afirmó.

En la misma entrevista cuestionó la explicación oficial sobre el traslado de votos desde Argentina. “¿Cuál es la razón para acopiar votos y llevar carga cuando ya habían llegado votos de Córdoba?”, preguntó, y objetó que los sobres electorales fueran tratados como un envío de carga ordinario.

El candidato izquierdista Roberto Sánchez habla en una rueda de prensa este viernes, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
El candidato izquierdista Roberto Sánchez habla en una rueda de prensa este viernes, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

La vocera insistió en que el foco no está en el derecho al sufragio de los peruanos en el extranjero, sino en la administración de ese tramo del proceso. “El tema es cómo se ha manejado ese voto”, dijo. Durand rechazó una propuesta para limitar el sufragio de quienes llevan más de 10 años fuera del país. “Yo creo que eso no. Un resultado electoral no puede poner en cuestión un derecho conseguido”, aseguró

Durand agregó que el resultado fuera de Perú alteró una ventaja que, según su versión, era amplia dentro del territorio nacional. “En Perú, el resultado está bastante claro. Nosotros tenemos algo de 100.000 votos de diferencia con la candidata Fujimori. El caso es en el exterior”, señaló.

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