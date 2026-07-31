Licuadoras portátiles vendidas en Perú podrían generar descargas eléctricas, advierte Indecopi

Imagen de SAMMIC S.L.

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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) alertó sobre licuadoras portátiles de la marca SAMMIC S.L. que presentan riesgo de descarga eléctrica en Perú. El aviso se emite tras la notificación del fabricante, quien identificó una falla en el aislamiento de 24 modelos profesionales distribuidos en el país.

Modelos afectados y origen del riesgo

La empresa SAMMIC S.L. informó que los modelos XM-21, XM-22, MB-21, MB-22, B-20, MM-20, MM-20V, XM-31, XM-32, XM-33, MB-31, B-30, MM-30 y MM-30V pueden presentar un defecto que expone a los usuarios a descargas eléctricas. El problema consiste en que el sistema de aislamiento puede fallar, permitiendo que partes metálicas externas entren en contacto con componentes eléctricos internos.

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Imagen de Indecopi

El fabricante comunicó este hallazgo a Indecopi, que procedió a difundir la alerta entre los consumidores para reducir el riesgo. La advertencia abarca equipos distribuidos en el mercado peruano, tanto en ventas directas como de segunda mano.

Medidas preventivas y pasos para los usuarios

Ante la situación, SAMMIC S.L. dispuso el reemplazo gratuito de un componente interno de las licuadoras afectadas. La sustitución permitirá reforzar la protección del aparato sin alterar su funcionamiento ni afectar el rendimiento.

Los usuarios deben verificar si su producto pertenece a los modelos incluidos accediendo a https://sammic-com.web.app/es/recall-xm. Si corresponde, deben contactar al distribuidor donde realizaron la compra para coordinar la revisión. Quienes no cuenten con datos del distribuidor o adquirieron la licuadora de segunda mano pueden escribir a recall@sammic.com.

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Indecopi recordó que los consumidores pueden reportar incidentes o productos riesgosos en la plataforma https://www.alertasdeconsumo.gob.pe/incidente, habilitada para recibir y procesar reportes de situaciones que comprometan la seguridad o salud de los usuarios.

Imagen de Indecopi

El papel de Indecopi en la protección del consumidor

Indecopi es la entidad encargada de proteger los derechos de los consumidores en Perú. Su función principal es atender quejas y reclamos relacionados con productos defectuosos, servicios que no cumplen lo prometido, fallas en equipos, entregas incompletas, cobros indebidos, entre otros casos frecuentes en transacciones comerciales.

La institución no regula servicios públicos ni define precios de mercado, pero actúa frente a problemas que afectan a los consumidores en áreas como productos financieros, telecomunicaciones, pasajes aéreos, alimentos, hoteles, restaurantes y servicios mecánicos, entre otros.

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Para presentar un reclamo, los usuarios pueden acudir a Indecopi de varias maneras:

Por teléfono: en Lima al 224-7777 y en regiones al 0-800-44040 (línea gratuita).

Por correo electrónico: sacreclamo@indecopi.gob.pe .

Por la web: usando la plataforma de Reclama Virtual para reclamos en línea.

Por WhatsApp Aeropuerto: 985-197624 (solo mensajes).

De forma presencial: en oficinas de Indecopi y Centros MAC en todo el país.

Para iniciar un trámite es necesario contar con documentos que respalden la compra o el servicio, como boletas, facturas, contratos o tickets. El proceso puede realizarse directamente contra el proveedor a través del Libro de Reclamaciones, y si no se resuelve, se acude a Indecopi para continuar el reclamo o iniciar una denuncia.

Recomendaciones para quienes adquirieron las licuadoras

Indecopi recomienda a los usuarios de licuadoras portátiles SAMMIC revisar si su equipo está incluido en la alerta y seguir los pasos para el reemplazo preventivo del componente afectado. El seguimiento de las indicaciones reduce riesgos y protege la seguridad en el hogar o en el trabajo.

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