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Precio del dólar sube hoy en Perú: Así abrió el tipo de cambio este 31 de julio

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y en Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

mano con dolares en Perú
¿Cuál es la tendencia del precio del dólar en Perú? - Crédito Andina/Carla Patiño Ramírez
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Precio del dólar hoy viernes 31 de julio en Perú. El tipo de cambio ha abierto con alza en S/3,4001, según Bloomberg. Como se recuerda, la moneda estadounidense cerrado ayer con caída en S/3,3960, según la última sesión del Banco Central de Reserva del Perú.

“Durante la jornada, la demanda provino por los no residentes, mientras que la oferta por los corporativos. El tipo de cambio operó en el rango de 3,386 a 3,396, con un volumen negociado de US$ 260 millones a un precio promedio de 3,3914. Tenemos vencimiento en Swap Cambiario Venta S/ 212,7 millones”, señaló Asvim Asencios, Trader de divisas en Renta4 SAB, sobre la sesión de ayer.

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Cabe recordar que el pasado 2025 el valor del dólar tuvo una gran baja. Pero con el desempeño de la economía peruana a las luces de las presiones globales no se puede predecir ‘a ciencia cierta’ su valor para el 2026.

Captura del BCRP con el precio del dólar del 30 de julio en Perú
Así cierra el dólar hoy. - Crédito Captura del BCRP

Dólar: Compra y venta

Asimismo, en el mercado paralelo el tipo de cambio se encuentra hoy en estos valores para compra y venta:

  • Compra: S/3,370
  • Venta: S/3,400.

Vale recordar que el precio de compra es el valor al que la entidad compra tus dólares. Mientras, el precio de venta es al precio a que puedes comprar actualmente un dólar.

Captura del BCRP con el precio del dólar del 24 de julio en Perú
Así cerró el dólar hoy. - Crédito Captura del BCRP

Tipo de cambio en Sunat

¿Cómo se cotiza el tipo de cambio según el portal de Sunat, el que se usa para las operaciones en la entidad? Así están los datos actuales:

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  • Compra: S/3,384
  • Venta: S/3,399.

Como se sabe, este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Operaciones cambiarias: 31 de julio

  • 09:00 am: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 12 100 millones.
  • 08:30 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) Depósitos BCRP S/ 8 767,5 millones y (b) Swap Cambiario Venta S/ 86 millones.

Expectativa del valor del dólar

Luego de la caída sostenida de enero (solo hasta antes del aumento del precio el viernes 30 de enero), las expectativas del mercado, recogidas por el BCRP, cambiaron. A fines de junio, así espera el tipo de cambio para fin del 2026 el mercado peruano:

  • Analistas económicos esperan un dólar a S/ 3,36 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,43 en abril y S/ 3,50 en mayo).
  • Sistema financiero espera un dólar a S/ 3,40 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,47 en abril y S/ 3,46 en mayo).
  • Empresas no financieras esperan un dólar a S/ 3,44 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,50 en abril y S/ 3,46 en mayo).

El fortalecimiento del sol peruano

A pesar de la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

De esta manera, la pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

En conflicto en Medio Oriente se agrava y el dólar sube. - Crédito REUTERS/Stringer
En conflicto en Medio Oriente se agrava y el dólar sube. - Crédito REUTERS/Stringer

No obstante, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

Así, la resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Sin embargo, analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

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