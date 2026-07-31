‘Caída’ masiva de Interbank: App cajeros, oficinas y más no funcionan en pleno fin de mes

¿Está Interbank en mantenimiento sin haber informado a sus clientes? Así informa el aplicativo, según decenas de capturas en redes sociales. - Crédito Captura de Twitter

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El pleno fin de mes, el aplicativo de banca móvil de Interbank vuelve a presentar problemas. Para los usuarios, que ya están reportando en redes sociales como Twitter (X) y Facebook —basta solo entrar a ver los comentarios de las publicaciones del banco—, es como una ‘caída’ del sistema, que les impide hacer operaciones con su dinero. Pero no solo sería algo de la app, sino también los cajeros y agentes presentarían fallas para permitir pagos y retiros.

También hay algunos reportes que señala fallas al intentar pagar con Plin, justo a fin de mes, cuando se hacen pagos de planillas, miles de trabajadores cobran sus sueldos, se hacen pagos de servicios y más.

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Para los usuarios es un escenario que se repite. En esta ocasión, algunos reportes habrían sido dados en la noche de ayer, y han crecido esta mañana. No es algo de pocos usuarios, y se sigue sosteniendo. El mensaje que el app de Interbank textualmente dice: “Lo sentimos, estamos en mantenimiento. La aplicación no está disponible en estos momentos.”

La última publicación de Interbank gana muchos más comentarios que likes. - Crédito Captura de Facebook

Lo que dice el banco

La situación ya ha sido reconocida por el banco. En Twitter responden así a usuarios. “Hola. Entendemos que esta situación afecta tus planes. Te pedimos disculpas por los inconvenientes ocasionados. Ya estamos trabajando para restablecer los servicios lo antes posible”, aclaran.

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Asimismo, esto habría estado ocurriendo desde ayer. “Lamentamos los inconvenientes presentados con la APP. El servicio se viene estabilizando progresivamente, por lo que te sugerimos intentar nuevamente en unos minutos. Gracias por tu paciencia”, señalaban ante comentarios la noche de ayer 30 de julio.

Esto se dio en los comentarios de Facebook del banco, en la última publicación del 28 de julio, que cuenta con más de 400 comentarios (casi cuatro veces los ‘likes’ de esa publicación). La mayoría data de la noche del 30 de julio y también van hasta las 10 a.m. de este 31 de julio, último día del mes.

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En el año 2023, la Policía Nacional del Perú (PNP) registró un promedio de 107 intentos de ciberataques por minuto.

Mantenimiento no programado

Ya el banco ha mostrado un nuevo aviso. Que el suceso con su aplicativo se debe a un “mantenimiento no programado”; es decir, a una suspensión de los servicios que no fue avisada con anterioridad a sus usuarios.

“Nuestros canales se encuentran temporalmente no disponibles por un mantenimiento no programado. Estamos trabajando para restablecerlos lo antes posibles. Te pedimos disculpas por lo que esto genera”, aclaran.

Los servicios con problemas

Según los reportes de usuarios y comprobación de Infobae Perú, estos serían los servicios que cuentan con problemas:

Aplicación móvil de Interbank

Plin

Cajeros de Interbank

Oficinas del banco se encontrarían sin atender o limitadas

Agentes tampoco estarían permitiendo operaciones.

Nuevamente, el aplicativo de Interbank vuelve a fallar, pero iría más allá de la banca móvil. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Como se debe resaltar, esto ocurre a fin de mes, y está perjudicando a miles de usuarios que buscan hacer sus operaciones con regularidad, sobre todo considerando que a fin de mes las empresas y empleadores pagan remuneraciones, los trabajadores reciben sus sueldos, se realizan también pagos por servicios.

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No es la primera vez que ocurre un suceso con el aplicativo de Interbank y los pagos de Plin a través de este banco. Los usuarios vuelven a reportar y muestran su molestia por, otra vez, tener que vivir esta situación común.