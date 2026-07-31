‘Caída’ masiva de Interbank: App cajeros, oficinas y más no funcionan en pleno fin de mes

El pleno fin de mes, el aplicativo de banca móvil de Interbank vuelve a presentar problemas. Para los usuarios, que ya están reportando en redes sociales como Twitter (X) y Facebook —basta solo entrar a ver los comentarios de las publicaciones del banco—, es como una ‘caída’ del sistema, que les impide hacer operaciones con su dinero. Pero no solo sería algo de la app, sino también los cajeros y agentes presentarían fallas para permitir pagos y retiros.
También hay algunos reportes que señala fallas al intentar pagar con Plin, justo a fin de mes, cuando se hacen pagos de planillas, miles de trabajadores cobran sus sueldos, se hacen pagos de servicios y más.
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Para los usuarios es un escenario que se repite. En esta ocasión, algunos reportes habrían sido dados en la noche de ayer, y han crecido esta mañana. No es algo de pocos usuarios, y se sigue sosteniendo. El mensaje que el app de Interbank textualmente dice: “Lo sentimos, estamos en mantenimiento. La aplicación no está disponible en estos momentos.”
Lo que dice el banco
La situación ya ha sido reconocida por el banco. En Twitter responden así a usuarios. “Hola. Entendemos que esta situación afecta tus planes. Te pedimos disculpas por los inconvenientes ocasionados. Ya estamos trabajando para restablecer los servicios lo antes posible”, aclaran.
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Asimismo, esto habría estado ocurriendo desde ayer. “Lamentamos los inconvenientes presentados con la APP. El servicio se viene estabilizando progresivamente, por lo que te sugerimos intentar nuevamente en unos minutos. Gracias por tu paciencia”, señalaban ante comentarios la noche de ayer 30 de julio.
Esto se dio en los comentarios de Facebook del banco, en la última publicación del 28 de julio, que cuenta con más de 400 comentarios (casi cuatro veces los ‘likes’ de esa publicación). La mayoría data de la noche del 30 de julio y también van hasta las 10 a.m. de este 31 de julio, último día del mes.
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Mantenimiento no programado
Ya el banco ha mostrado un nuevo aviso. Que el suceso con su aplicativo se debe a un “mantenimiento no programado”; es decir, a una suspensión de los servicios que no fue avisada con anterioridad a sus usuarios.
“Nuestros canales se encuentran temporalmente no disponibles por un mantenimiento no programado. Estamos trabajando para restablecerlos lo antes posibles. Te pedimos disculpas por lo que esto genera”, aclaran.
Los servicios con problemas
Según los reportes de usuarios y comprobación de Infobae Perú, estos serían los servicios que cuentan con problemas:
- Aplicación móvil de Interbank
- Plin
- Cajeros de Interbank
- Oficinas del banco se encontrarían sin atender o limitadas
- Agentes tampoco estarían permitiendo operaciones.
Como se debe resaltar, esto ocurre a fin de mes, y está perjudicando a miles de usuarios que buscan hacer sus operaciones con regularidad, sobre todo considerando que a fin de mes las empresas y empleadores pagan remuneraciones, los trabajadores reciben sus sueldos, se realizan también pagos por servicios.
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No es la primera vez que ocurre un suceso con el aplicativo de Interbank y los pagos de Plin a través de este banco. Los usuarios vuelven a reportar y muestran su molestia por, otra vez, tener que vivir esta situación común.
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