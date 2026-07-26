Perú

Keiko Fujimori: cuál es su experiencia académica y laboral que obtuvo antes de convertirse en presidenta del Perú

La política detalló sus funciones partidarias, su rol en la universidad estadounidense y su apoyo a la editorial familiar, en respuesta a cuestionamientos sobre su actividad profesional antes de ser candidata

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Este video presenta una entrevista con Keiko Fujimori. La política peruana se sienta en un sillón blanco y habla sobre su labor académica y laboral en 'Konfesiones' previo a ser presidenta electa

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, abordó las críticas sobre su actividad laboral antes de oficializar su candidatura presidencial para las elecciones de 2026. Fujimori, a través de su canal de YouTube ‘Konfesiones’, detalló su labor dentro del partido y sus otras ocupaciones profesionales, afirmando que su trabajo político trasciende los periodos electorales. Estas declaraciones se produjeron poco después de su salida de la Florida International University, donde ejerció hasta poco antes del 3 de julio, fecha en la que fue confirmada como ganadora del proceso interno realizado el 7 de junio.

Fujimori explicó que su compromiso con Fuerza Popular es de dedicación exclusiva, combinando su liderazgo partidario con roles académicos y editoriales. Además de su función política, aseguró que mantiene una colaboración como Global Fellow en la Florida International University y participa en la editorial Fogata, donde contribuye en la estrategia de ventas de libros escritos por su padre. “Trabajo a tiempo completo en el partido, soy Global Fellow y colaboro con Fogata”, afirmó en un episodio de “Confesiones”, donde buscó responder a quienes cuestionan su ocupación fuera de los periodos de campaña.

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Keiko Fujimori
Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno junto a José María Balcázar previo a su juramentación del 28 de julio

Trayectoria política y partidaria

En su intervención, la excandidata presidencial defendió que la representación parlamentaria de Fuerza Popular se ha sostenido durante los últimos 15 años. Explicó que su labor principal se enfoca en la construcción de una organización nacional sólida, priorizando la presencia en regiones fuera de Lima. Enumeró entre sus tareas las reuniones, viajes, formación de cuadros y el fortalecimiento interno en etapas no electorales.

Fujimori atribuyó a sectores identificados como “izquierdistas” y “radicales” la generación de una “percepción equivocada” sobre su ocupación. Según la lideresa, durante años se “inventó” y “criticó” una narrativa en torno a su trabajo, a lo que respondió reconstruyendo su trayectoria profesional y política desde los 19 años, cuando asumió el cargo de primera dama tras el divorcio de sus padres.

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Alberto Fujimori y su hija Keiko Fujimori
Alberto Fujimori y su hija Keiko Fujimori Foto: GETTY IMAGES

Fundaciones y gestión social

La dirigente recordó su rol como presidenta de la Fundación por los Niños del Perú, donde, según sus declaraciones, impulsó la construcción de siete aldeas para asistir a 700 niños en situación de abandono. También mencionó la creación de la Fundación Cardio Infantil, con la que, mediante actividades de recaudación, lograron operaciones cardíacas para más de 1.000 niños en Perú.

Fujimori relató que, años después, encontró beneficiarios de estas iniciativas durante sus recorridos por el país. Tras el final del gobierno de su padre, impulsó un emprendimiento privado vinculado a la exportación de productos naturales y la venta de artículos de aromaterapia en supermercados.

Keiko Fujimori llega a Palacio de Gobierno para reunirse con José María Balcázar. (Foto: Presidencia Perú)
Keiko Fujimori llega a Palacio de Gobierno para reunirse con José María Balcázar. (Foto: Presidencia Perú)

Formación académica y experiencia internacional

La lideresa de Fuerza Popular indicó que posteriormente cursó una maestría en administración de empresas en la Universidad de Columbia. Durante esa etapa, trabajó en GM Asset Management, una firma dedicada al manejo de fondos de pensiones en Nueva York. Ese ciclo terminó, según su versión, tras la decisión de Alberto Fujimori de viajar a Chile, lo que motivó su regreso al Perú.

De vuelta en el país, participó en una campaña al Congreso y fue elegida congresista en 2006. A partir de allí, intentó unificar el fujimorismo y, tras no lograrlo, junto a su padre fundó Fuerza Popular en 2010. Dos años después, creó el Instituto Oportunidades, dedicado a capacitaciones para emprendedores, jóvenes y docentes, además de acciones de ayuda social.

Keiko Fujimori: Presidenta electa del Perú frente al Palacio de Gobierno
Keiko Fujimori: Presidenta electa del Perú frente al Palacio de Gobierno

Actividad política y educativa actual

Al responder sobre su ocupación actual, Fujimori aseguró que, desde la creación de Fuerza Popular, se dedica de manera exclusiva a consolidar el partido como una organización institucional y duradera. Describió su tarea como una sucesión de reuniones, escucha y recorridos por todo el país, especialmente fuera de la temporada electoral.

La lideresa detalló que también se encarga de preparar cursos de capacitación y formación política, como el curso de la PR, el programa para jóvenes líderes y la “escuela naranja”, definida como la escuela virtual más grande de Latinoamérica. Mencionó capacitaciones para dirigentes, actividades en universidades y programas de investigación, buscando que el partido tenga presencia en cada región del país.

Agradeció a sus hijas, a su fórmula presidencial y a los integrantes de Fuerza Popular por el respaldo durante la campaña.
Agradeció a sus hijas, a su fórmula presidencial y a los integrantes de Fuerza Popular por el respaldo durante la campaña.

Rol académico y apoyo editorial

A sus responsabilidades políticas, Fujimori suma tareas académicas y editoriales. En la Florida International University, ocupa el cargo de Global Fellow en el Adam Smith Center, donde actúa como profesora visitante invitada a ofrecer conferencias en diversas instituciones académicas. Su jefe directo es Carlos Díaz Rosillo y ha compartido cátedras con figuras como Álvaro Uribe, Guillermo Lazo y Felipe Calderón.

Además, colabora con la editorial Fogata, dirigida por su hermana Sachi Fujimori, encargada de la publicación de libros escritos por Alberto Fujimori. Su contribución se centra en la estrategia de ventas y promoción de estas obras, según detalló en su exposición pública.

Mujer hablando en micrófono, mesa negra, hombres sentados, bandera de Perú, letrero "Oficina de la Presidenta Electa Keiko Fujimori 2026-2031", cámara
Keiko Fujimori pronuncia un discurso ante un grupo de personas en la oficina identificada como "Presidenta Electa", con la bandera de Perú de fondo.

Vida personal y conciliación familiar

En la parte final de su intervención, Keiko Fujimori mencionó que el trabajo al que más pasión dedica es el de ser madre de Kaori y Kyara. Relató que en las mañanas se ocupa de acompañarlas, prepararles la lonchera y llevarlas al colegio, mientras que por las tardes su agenda de reuniones le impide estar con ellas.

La dirigente de Fuerza Popular subrayó que su actividad política y profesional se articula con su vida familiar y que la construcción de la organización partidaria depende del trabajo voluntario de cientos de dirigentes a lo largo del país, muchos de los cuales han enfrentado procesos judiciales y cuestionamientos públicos.

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