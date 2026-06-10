Votos de peruanos en Buenos Aires podrían ser clave en la cerrada disputa entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en la segunda vuelta

El candidato Roberto Sánchez sostiene una ventaja mínima sobre Keiko Fujimori en el conteo de la segunda vuelta presidencial y dejó la definición atada a un puñado de actas pendientes. Con una diferencia de 6 mil votos entre ambos, los resultados quedaron expuestos a variaciones pequeñas, capaces de alterar el orden de llegada conforme avanzara el cómputo oficial.
En ese tramo final, el foco se desplazó hacia el voto en el exterior y, dentro de ese universo, hacia Buenos Aires, donde todavía no se había contabilizado ninguna acta en el corte de la mañana. La llegada física de ese material electoral a Lima, prevista para la noche del miércoles 10 de junio, se convirtió en una de las últimas piezas por ingresar a un conteo que avanzó sobre el 97%.
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Hasta el momento, la contabilización nacional registró 97.874% de avance, con 90.794 actas contadas de un total de 92.766. En ese punto, Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, obtuvo 50.024% (9.016.443 votos) y Fujimori, de Fuerza Popular, alcanzó 49.976% (9.007.934).
Las actas de Buenos Aires inclinarían la balanza en el recuento de votos
El caso de Buenos Aires concentró atención por el estado del reporte oficial: hasta esta mañana, no se había contabilizado ninguna de las 221 actas disponibles para esa jurisdicción. El avance figuró en 0%, con la totalidad de actas pendientes y sin documentación enviada al JEE, un vacío estadístico que impidió proyectar el peso real de esa plaza en el desenlace inmediato.
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“Buenos Aires llega hoy al aeropuerto a las 20 horas y, probablemente, esté aquí (en la sede electoral) a las 22 horas y se proceda con la recepción: es la última oficina consular que trae el material electoral”, afirmó Marco Vilela, jefe de Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE). Esta es la última oficina consular que trae el material electoral. “Hoy día se cierra la llegada de todo el material”, indicó.
El potencial impacto de esas actas se explicó por el tamaño de la brecha nacional y por la tendencia parcial que comenzó a marcarse en Argentina. Esta mañana, el conteo de actas en ese país avanzó 80.828%, con 1269 actas contabilizadas de un total de 1.570. En ese segmento inicial, Fujimori obtuvo 67.678% (96.459votos) y Sánchez 32.322% (46.067), una diferencia que, aunque todavía preliminar, mostró una ventaja para Fuerza Popular entre votantes peruanos radicados en territorio argentino.
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Así se perfila la tendencia del voto en el extranjero
Los datos del voto en el exterior reforzaron la idea de que cada paquete pendiente podía mover el tablero. Según el reporte actualizado en la mañana del miércoles 10 de junio, en el extranjero se contabilizó 83.523% de las actas: 2.124 de un total de 2.543. En ese agregado, Fujimori amplió una ventaja clara: 63.363% (160.461 votos) frente a 36.637% (92.778) de Sánchez. La distancia en el exterior contrastó con el virtual empate a nivel nacional, donde ambos candidatos quedaron separados por 0.028 puntos porcentuales.
Esa diferencia entre patrones de voto explicó por qué el exterior tomó protagonismo en la discusión pública. Cuando el conteo general se acercó al cierre y la brecha se mantuvo en miles de votos, el ingreso de actas que aún no figuraban en el sistema dejó de ser un asunto técnico y pasó a ser un factor de peso político: podía consolidar la delantera de Sánchez o recortar el margen hasta forzar un eventual cambio de liderazgo.
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Continúa traslado de actas desde el extranjero hacia Lima
Marco Vilela, jefe de Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) detalló en Canal N que el material del exterior llegó por vía aérea y bajo un esquema de custodia coordinado con Relaciones Exteriores. “Todas las valijas vienen vía aérea, llegan al aeropuerto y con seguridad que los acompaña hasta esta sede”, explicó al describir el traslado hacia el centro de recepción.
Una vez en la ODPE, el procedimiento siguió con el protocolo: se recibió el material, se retiraron los precintos y se pasó a un registro mediante escaneo. Vilela precisó que el control incluyó “un lector de código de barras” para identificar qué documentos ingresaban y cuáles permanecían pendientes, un paso clave para ordenar el flujo de actas provenientes de múltiples consulados.
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El funcionario también aportó un panorama del avance de recepción y procesamiento: afirmó que al centro de cómputo “han ingresado ya para ser procesadas” 63% de actas, y que ese mismo día llegaron “a primera hora” Madrid y Barcelona. Agregó que en ese momento se recepcionaba material de Patterson y que ya se habían recibido valijas desde distintos puntos de Sudamérica, además de lugares de Estados Unidos, Europa, Asia y África.
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