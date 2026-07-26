Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el quinto lugar de la Copa Sudamericana de vóley 2026

¡Día de partido! Perú se mide hoy, domingo 26 de julio, ante Venezuela por el quinto puesto de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. El partido está programado para las 12:30 horas en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja.
¿Cómo llega Perú?
La selección peruana de vóley afrontó la Copa Sudamericana con grandes expectativas, impulsada por su localía y el respaldo del público en el coliseo. El equipo buscaba realizar una actuación destacada en el certamen.
En su primer partido, Perú cayó 3-0 frente a Chile, un resultado histórico para el conjunto chileno. Luego perdió ante Brasil, lo que determinó su eliminación de la lucha por las semifinales.
En la fecha siguiente, Perú venció a Bolivia por 3-0 y consiguió su primer triunfo en el torneo. Esta victoria le permitió ubicarse en el tercer puesto del Grupo A y enfrentar a Ecuador, cuarto del Grupo B, por el cupo al Campeonato Sudamericano.
El equipo dirigido por Antonio Rizola superó con claridad a las ecuatorianas en el Coliseo Eduardo Dibós, mostrando dominio durante todo el encuentro. En el primer set, obtuvo una amplia ventaja de 25-11, en el segundo se impuso por 25-14 y en el tercero cerró el partido con un contundente 25-8.
¿Cómo llega Venezuela?
Venezuela, al igual que Perú, no logró una campaña destacada en la fase de grupos y finalizó en el tercer lugar de su serie con tres puntos. El equipo venezolano perdió ante Colombia (3-0) y Argentina (3-1), pero cerró la primera ronda con una victoria contundente sobre Ecuador por 3-0.
Al ubicarse en el tercer puesto del Grupo B, Venezuela enfrentó a Bolivia, cuarto del Grupo A, en el siguiente cruce. Las venezolanas se impusieron con claridad, ganando 3-0 con parciales de 25-12, 25-15 y 28-26.
Con ese triunfo, Venezuela aseguró su clasificación al Campeonato Sudamericano y ahora disputará el quinto lugar de la Copa frente a Perú.
Horarios del Perú vs Venezuela
Este duelo está pactado para las 15:00 horas de Perú. Con respecto a los demás países comenzará de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:00 horas de Venezuela, Bolivia, Estados Unidos y Chile; y a las 17:00 horas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Dónde ver Perú vs Venezuela: partido por quinto lugar
El encuentro entre Perú y Venezuela por el quinto puesto de la Copa Sudamericana de vóley 2026 podrá seguirse en el país a través de Latina Televisión, por los canales 2 y 702 en alta definición.
La señal también estará disponible en la web y la aplicación móvil de Latina, facilitando el acceso en vivo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
Como opción adicional, la Federación Peruana de Vóley transmitirá el partido de manera gratuita en su página de Facebook y en su sitio web, con relato en directo.
Infobae Perú ofrecerá cobertura completa del torneo, incluyendo la previa, actualizaciones en tiempo real, resúmenes, declaraciones de jugadoras, resultados, posiciones y análisis.
Los clasificados al Campeonato Sudamericano 2026
Al finalizar la jornada del sábado, quedaron definidos los seis equipos clasificados al Campeonato Sudamericano 2026, que se llevará a cabo en Brasil en septiembre y otorgará plazas para el Mundial y los Juegos Olímpicos. Estos son:
- Argentina
- Brasil
- Venezuela
- Perú
- Colombia
- Chile