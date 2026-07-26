Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el quinto lugar de la Copa Sudamericana de vóley 2026

¡Día de partido! Perú se mide hoy, domingo 26 de julio, ante Venezuela por el quinto puesto de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 . El partido está programado para las 12:30 horas en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja.

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¿Cómo llega Perú?

La selección peruana de vóley afrontó la Copa Sudamericana con grandes expectativas, impulsada por su localía y el respaldo del público en el coliseo. El equipo buscaba realizar una actuación destacada en el certamen.

En su primer partido, Perú cayó 3-0 frente a Chile, un resultado histórico para el conjunto chileno. Luego perdió ante Brasil, lo que determinó su eliminación de la lucha por las semifinales.

En la fecha siguiente, Perú venció a Bolivia por 3-0 y consiguió su primer triunfo en el torneo. Esta victoria le permitió ubicarse en el tercer puesto del Grupo A y enfrentar a Ecuador, cuarto del Grupo B, por el cupo al Campeonato Sudamericano.

El equipo dirigido por Antonio Rizola superó con claridad a las ecuatorianas en el Coliseo Eduardo Dibós, mostrando dominio durante todo el encuentro. En el primer set, obtuvo una amplia ventaja de 25-11, en el segundo se impuso por 25-14 y en el tercero cerró el partido con un contundente 25-8.