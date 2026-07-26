Trago amargo: EEUU, Países Bajos, España y Japón dejan de tomar pisco y exportaciones se hunden 24,6% este año

La producción de pisco quedó por debajo de 2025 en enero y febrero, pero repuntó desde marzo por la estacionalidad y la mayor demanda interna.

La producción nacional de pisco alcanzó 3.345.416,89 litros entre enero y mayo de 2026, lo que representa un crecimiento de 24,28 % respecto al mismo periodo de 2025, según el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

El dato coincide con la celebración del Día Nacional del Pisco, que se conmemora el cuarto domingo de julio. El avance productivo se tradujo en una cifra adicional de 653.550,46 litros en comparación con el año anterior.

Repunte productivo desde marzo y récord en mayo

Aunque los dos primeros meses del año mostraron cifras inferiores a las de 2025, el sector experimentó un repunte desde marzo. Mayo de 2026 se consolidó como el mes de mayor producción en lo que va del año, con 969.706,51 litros, de acuerdo a cifras del Ministerio de la Producción (Produce).

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Este volumen no solo superó los 900 mil litros por primera vez en el año, sino que casi duplicó el registro de mayo de 2025, cuando la producción fue de 505.605,15 litros.

El acumulado entre enero y mayo reflejó una recuperación significativa, atribuido a factores de estacionalidad y a la mayor demanda interna por la temporada festiva y turística asociada al pisco.

Estados Unidos se mantuvo como principal destino del pisco peruano con el 38,6 % del valor exportado, aunque sus compras retrocedieron 24,7 %.

Exportaciones caen en valor y volumen durante el primer semestre

En contraste con el dinamismo productivo, las exportaciones de pisco retrocedieron durante el primer semestre de 2026.

Según el Comité de la Industria Vitivinícola de la SNI, los envíos al exterior sumaron USD 3,72 millones, una caída de 23,68 % frente a los USD 4,87 millones del mismo periodo de 2025. El volumen exportado también disminuyó 24,6 %, pasando de 602.270 litros a 453.978 litros.

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La reducción de los despachos afectó principalmente a los principales mercados: Estados Unidos, España, Países Bajos y Japón, destinos que registraron menores compras respecto al año anterior.

Mayo marcó el mejor registro de producción de pisco de 2026 con 969.706,51 litros.

Estados Unidos sigue liderando el mercado, China muestra avance

En términos de valor FOB, Estados Unidos se mantuvo como el principal destino del pisco peruano, concentrando el 38,6 % del valor exportado entre enero y junio, aunque sus compras disminuyeron 24,7 %. Le siguieron España (14,05 %), Países Bajos (14,02 %) y Japón (4,39 %).

A pesar del contexto general de descenso, China destacó como uno de los pocos mercados con desempeño positivo, representando el 2,5 % de los envíos y mostrando un crecimiento de 23,02 % en el valor de sus importaciones respecto al primer semestre de 2025.

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El dato

El consumo interno de pisco en Perú registra una tendencia a la baja: entre enero y noviembre de 2025, la venta de pisco en el mercado nacional llegó a cerca de 5 millones de litros, una caída de 3,61 % frente al mismo periodo de 2024. El descenso se viene acumulando desde años anteriores.

Las variedades de pisco más reconocidas en concursos nacionales e internacionales incluyen Italia, Quebranta, Torontel, Moscatel y Negra Criolla, producidas principalmente en las regiones de Ica y Arequipa.

El precio promedio por litro exportado descendió levemente, pasando de USD 8,29 en 2024 a USD 7,89 en 2025.