Trago amargo: EEUU, Países Bajos, España y Japón dejan de tomar pisco y exportaciones se hunden 24,6% este año

La producción nacional de pisco alcanzó 3.345.416,89 litros entre enero y mayo de 2026, lo que representa un crecimiento de 24,28 % respecto al mismo periodo de 2025, según el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
El dato coincide con la celebración del Día Nacional del Pisco, que se conmemora el cuarto domingo de julio. El avance productivo se tradujo en una cifra adicional de 653.550,46 litros en comparación con el año anterior.
Repunte productivo desde marzo y récord en mayo
Aunque los dos primeros meses del año mostraron cifras inferiores a las de 2025, el sector experimentó un repunte desde marzo. Mayo de 2026 se consolidó como el mes de mayor producción en lo que va del año, con 969.706,51 litros, de acuerdo a cifras del Ministerio de la Producción (Produce).
PUBLICIDAD
Este volumen no solo superó los 900 mil litros por primera vez en el año, sino que casi duplicó el registro de mayo de 2025, cuando la producción fue de 505.605,15 litros.
El acumulado entre enero y mayo reflejó una recuperación significativa, atribuido a factores de estacionalidad y a la mayor demanda interna por la temporada festiva y turística asociada al pisco.
Exportaciones caen en valor y volumen durante el primer semestre
En contraste con el dinamismo productivo, las exportaciones de pisco retrocedieron durante el primer semestre de 2026.
Según el Comité de la Industria Vitivinícola de la SNI, los envíos al exterior sumaron USD 3,72 millones, una caída de 23,68 % frente a los USD 4,87 millones del mismo periodo de 2025. El volumen exportado también disminuyó 24,6 %, pasando de 602.270 litros a 453.978 litros.
PUBLICIDAD
La reducción de los despachos afectó principalmente a los principales mercados: Estados Unidos, España, Países Bajos y Japón, destinos que registraron menores compras respecto al año anterior.
Estados Unidos sigue liderando el mercado, China muestra avance
En términos de valor FOB, Estados Unidos se mantuvo como el principal destino del pisco peruano, concentrando el 38,6 % del valor exportado entre enero y junio, aunque sus compras disminuyeron 24,7 %. Le siguieron España (14,05 %), Países Bajos (14,02 %) y Japón (4,39 %).
A pesar del contexto general de descenso, China destacó como uno de los pocos mercados con desempeño positivo, representando el 2,5 % de los envíos y mostrando un crecimiento de 23,02 % en el valor de sus importaciones respecto al primer semestre de 2025.
PUBLICIDAD
El dato
- El consumo interno de pisco en Perú registra una tendencia a la baja: entre enero y noviembre de 2025, la venta de pisco en el mercado nacional llegó a cerca de 5 millones de litros, una caída de 3,61 % frente al mismo periodo de 2024. El descenso se viene acumulando desde años anteriores.
- Las variedades de pisco más reconocidas en concursos nacionales e internacionales incluyen Italia, Quebranta, Torontel, Moscatel y Negra Criolla, producidas principalmente en las regiones de Ica y Arequipa.
- El precio promedio por litro exportado descendió levemente, pasando de USD 8,29 en 2024 a USD 7,89 en 2025.
Más Noticias
JNE evalúa reubicación de locales de votación por riesgos del Fenómeno del Niño en regiones
El Jurado Nacional de Elecciones afirmó que ve con preocupación zonas como el Bajo Piura, Trujillo, Tumbes y la la región Lambayeque como áreas vulnerables
Karla Tarazona confiesa que lleva terapia con Christian Domínguez: “Cada uno tiene sus ‘fantasmitas’”
La exconductora de televisión relató que tomó esta decisión junto a su esposo y ahora mantienen una mejor relación
Gobierno transfiere S/8,6 millones a regiones para enfrentar brote de sarampión
Hasta 13 regiones del Perú se repartirán el monto indicado por el Ministerio de Salud para atender la emergencia sanitaria generada por el aumento de casos de la enfermedad
Elección de la Mesa Directiva del Senado y Diputados EN VIVO HOY: candidatos y votación en el nuevo Congreso Bicameral
Tanto en la Cámara Alta como en la Baja, el oficialismo y la oposición presentaron dos listas. En el caso del Senado, dos bloques llegan igualados a la votación, sin que el reglamento indique cómo resolver una paridad y si el voto será secreto
Laura Spoya rompió en llanto al despedirse de ‘Al Sexto Día’: “Durante 16 años fuimos la voz de la calle”
La conductora de televisión evidenció su emoción al cerrar una de las etapas del canal. Agradeció el apoyo durante este tiempo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD