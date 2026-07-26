Perú

Trago amargo: EEUU, Países Bajos, España y Japón dejan de tomar pisco y exportaciones se hunden 24,6% este año

Por cada cuatro botellas de pisco exportadas en 2025, ahora solo se vende tres al exterior, alertó la Sociedad Nacional de Industrias

Guardar
Google icon
Pisco - Queirolo
La producción de pisco quedó por debajo de 2025 en enero y febrero, pero repuntó desde marzo por la estacionalidad y la mayor demanda interna.

La producción nacional de pisco alcanzó 3.345.416,89 litros entre enero y mayo de 2026, lo que representa un crecimiento de 24,28 % respecto al mismo periodo de 2025, según el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

El dato coincide con la celebración del Día Nacional del Pisco, que se conmemora el cuarto domingo de julio. El avance productivo se tradujo en una cifra adicional de 653.550,46 litros en comparación con el año anterior.

Repunte productivo desde marzo y récord en mayo

Aunque los dos primeros meses del año mostraron cifras inferiores a las de 2025, el sector experimentó un repunte desde marzo. Mayo de 2026 se consolidó como el mes de mayor producción en lo que va del año, con 969.706,51 litros, de acuerdo a cifras del Ministerio de la Producción (Produce).

PUBLICIDAD

Este volumen no solo superó los 900 mil litros por primera vez en el año, sino que casi duplicó el registro de mayo de 2025, cuando la producción fue de 505.605,15 litros.

El acumulado entre enero y mayo reflejó una recuperación significativa, atribuido a factores de estacionalidad y a la mayor demanda interna por la temporada festiva y turística asociada al pisco.

pisco sour
Estados Unidos se mantuvo como principal destino del pisco peruano con el 38,6 % del valor exportado, aunque sus compras retrocedieron 24,7 %.

Exportaciones caen en valor y volumen durante el primer semestre

En contraste con el dinamismo productivo, las exportaciones de pisco retrocedieron durante el primer semestre de 2026.

Según el Comité de la Industria Vitivinícola de la SNI, los envíos al exterior sumaron USD 3,72 millones, una caída de 23,68 % frente a los USD 4,87 millones del mismo periodo de 2025. El volumen exportado también disminuyó 24,6 %, pasando de 602.270 litros a 453.978 litros.

PUBLICIDAD

La reducción de los despachos afectó principalmente a los principales mercados: Estados Unidos, España, Países Bajos y Japón, destinos que registraron menores compras respecto al año anterior.

pisco
Mayo marcó el mejor registro de producción de pisco de 2026 con 969.706,51 litros.

Estados Unidos sigue liderando el mercado, China muestra avance

En términos de valor FOB, Estados Unidos se mantuvo como el principal destino del pisco peruano, concentrando el 38,6 % del valor exportado entre enero y junio, aunque sus compras disminuyeron 24,7 %. Le siguieron España (14,05 %), Países Bajos (14,02 %) y Japón (4,39 %).

A pesar del contexto general de descenso, China destacó como uno de los pocos mercados con desempeño positivo, representando el 2,5 % de los envíos y mostrando un crecimiento de 23,02 % en el valor de sus importaciones respecto al primer semestre de 2025.

El dato

  • El consumo interno de pisco en Perú registra una tendencia a la baja: entre enero y noviembre de 2025, la venta de pisco en el mercado nacional llegó a cerca de 5 millones de litros, una caída de 3,61 % frente al mismo periodo de 2024. El descenso se viene acumulando desde años anteriores.
  • Las variedades de pisco más reconocidas en concursos nacionales e internacionales incluyen Italia, Quebranta, Torontel, Moscatel y Negra Criolla, producidas principalmente en las regiones de Ica y Arequipa.
  • El precio promedio por litro exportado descendió levemente, pasando de USD 8,29 en 2024 a USD 7,89 en 2025.

Temas Relacionados

piscoexportacionesEstados UnidosChinaperu-economia

Más Noticias

JNE evalúa reubicación de locales de votación por riesgos del Fenómeno del Niño en regiones

El Jurado Nacional de Elecciones afirmó que ve con preocupación zonas como el Bajo Piura, Trujillo, Tumbes y la la región Lambayeque como áreas vulnerables

JNE evalúa reubicación de locales de votación por riesgos del Fenómeno del Niño en regiones

Karla Tarazona confiesa que lleva terapia con Christian Domínguez: “Cada uno tiene sus ‘fantasmitas’”

La exconductora de televisión relató que tomó esta decisión junto a su esposo y ahora mantienen una mejor relación

Karla Tarazona confiesa que lleva terapia con Christian Domínguez: “Cada uno tiene sus ‘fantasmitas’”

Gobierno transfiere S/8,6 millones a regiones para enfrentar brote de sarampión

Hasta 13 regiones del Perú se repartirán el monto indicado por el Ministerio de Salud para atender la emergencia sanitaria generada por el aumento de casos de la enfermedad

Gobierno transfiere S/8,6 millones a regiones para enfrentar brote de sarampión

Elección de la Mesa Directiva del Senado y Diputados EN VIVO HOY: candidatos y votación en el nuevo Congreso Bicameral

Tanto en la Cámara Alta como en la Baja, el oficialismo y la oposición presentaron dos listas. En el caso del Senado, dos bloques llegan igualados a la votación, sin que el reglamento indique cómo resolver una paridad y si el voto será secreto

Elección de la Mesa Directiva del Senado y Diputados EN VIVO HOY: candidatos y votación en el nuevo Congreso Bicameral

Laura Spoya rompió en llanto al despedirse de ‘Al Sexto Día’: “Durante 16 años fuimos la voz de la calle”

La conductora de televisión evidenció su emoción al cerrar una de las etapas del canal. Agradeció el apoyo durante este tiempo

Laura Spoya rompió en llanto al despedirse de ‘Al Sexto Día’: “Durante 16 años fuimos la voz de la calle”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

JNE evalúa reubicación de locales de votación por riesgos del Fenómeno del Niño en regiones

JNE evalúa reubicación de locales de votación por riesgos del Fenómeno del Niño en regiones

Elección de la Mesa Directiva del Senado y Diputados EN VIVO HOY: candidatos y votación en el nuevo Congreso Bicameral

Keiko Fujimori, mensaje a la Nación: fecha, lugar y ejes que marcarán su primer discurso como presidenta 2026-2031

Elecciones Regionales y Municipales: Cómo presentar una dispensa luego de ser elegido miembro de mesa

Keiko Fujimori: cuál es su experiencia académica y laboral que obtuvo antes de convertirse en presidenta del Perú

ENTRETENIMIENTO

Karla Tarazona confiesa que lleva terapia con Christian Domínguez: “Cada uno tiene sus ‘fantasmitas’”

Karla Tarazona confiesa que lleva terapia con Christian Domínguez: “Cada uno tiene sus ‘fantasmitas’”

Laura Spoya rompió en llanto al despedirse de ‘Al Sexto Día’: “Durante 16 años fuimos la voz de la calle”

El festival de cine de Lima PUCP celebra su edición 30 con más de 130 títulos

Christian Domínguez celebró su cumpleaños con sus hijas en medio de polémicas con Pamela Franco y Melanie Martínez

Flavia Laos quedó en shock al saber que Ale Fuller salió con Pablo Heredia: “Me cayó como un balde de agua fría”

DEPORTES

Dónde ver Brasil vs Turquía HOY: canal TV de la final de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026

Dónde ver Brasil vs Turquía HOY: canal TV de la final de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del choque en Cutervo por fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el quinto lugar de la Copa Sudamericana de vóley 2026

Programación de la final y definición de puestos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: partidos, horarios y canales TV

Brasil vs Colombia: día, hora y canal TV de la final de la Copa Sudamericana de vóley 2026