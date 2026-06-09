Asesor de Keiko Fujimori confía en que aún puede ganar la presidencia: “Se recuperarán muchos votos en Lima y Callao”

Carlos Díaz-Rosillo, asesor de Fuerza Popular, se muestra optimista sobre el resultado final de las elecciones. Asegura que los votos del extranjero y la revisión de las actas observadas, principalmente de Lima y Callao, favorecerán a Keiko Fujimori. | Exitosa Noticias

La definición de la segunda vuelta presidencial en Perú sigue manteniendo en vilo al país. Con más del 94% de las actas contabilizadas por la ONPE, la diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez continúa siendo estrecha, mientras miles de votos pendientes y actas observadas mantienen abierto el escenario electoral. En medio de esta incertidumbre, desde Fuerza Popular insisten en que aún no existe un resultado definitivo y llaman a esperar el cierre completo del conteo.

Uno de los voceros que salió a pronunciarse fue el asesor de campaña de Fuerza Popular, Carlos Díaz-Rosillo, quien expresó optimismo respecto al desenlace del proceso electoral. El estratega, cercano a Keiko Fujimori durante toda la campaña, sostuvo que los votos provenientes del extranjero y la revisión de las actas observadas podrían modificar el actual panorama, en el que Roberto Sánchez mantiene una ligera ventaja según los reportes oficiales.

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Carlos Díaz-Rosillo afirma que la ventaja de Sánchez podría reducirse con los votos del exterior

Carlos Díaz-Rosillo se refirió a Keiko Fujimori. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

A su salida del local partidario de Fuerza Popular, Díaz-Rosillo fue consultado sobre el estado de ánimo de la candidata presidencial. Según indicó, Keiko Fujimori se encuentra tranquila y a la espera de los resultados oficiales que emitan las autoridades electorales.

“Se encuentra con mucha serenidad, con mucha esperanza de que el resultado sea positivo. Está ronca por semanas de campaña, mítines políticos, mandando su mensaje a todo el Perú, pero muy serena, muy prudente siempre, llamando a que la gente espere con paciencia el resultado oficial de las elecciones”, manifestó.

El asesor remarcó que el proceso aún está lejos de concluir debido a que faltan votos por contabilizar tanto del territorio nacional como del extranjero. En ese sentido, aseguró que el comportamiento histórico del voto exterior podría beneficiar a la lideresa de Fuerza Popular.

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“Estamos viendo que, según lleguen los votos en el exterior, se va a acortar la ventaja que en este momento tiene el señor Sánchez, pero todavía faltan muchos votos por contar”, señaló.

Posteriormente, reiteró su confianza en que la diferencia actual pueda modificarse conforme avance el escrutinio.

“Pocos votos que faltan del interior del Perú, votos de zonas alejadas, probablemente aumente la diferencia y el señor Sánchez saque un poco más de diferencia, pero cuando empiecen a llegar los votos del exterior de los peruanos que votaron por diferentes partes del mundo, esa diferencia se va a acortar y ahí es cuando veamos que probablemente la señora Fujimori tome la delantera”, declaró.

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Las declaraciones se producen en un contexto particularmente ajustado. De acuerdo con los últimos reportes de la ONPE, la distancia entre ambos candidatos se mantiene en apenas decenas de miles de votos sobre más de 17 millones de sufragios válidos emitidos durante la jornada electoral.

Fuerza Popular pone atención en las actas observadas y pide esperar los resultados oficiales

La candidata a la Presidencia de Perú Keiko Fujimori (c) celebra junto a simpatizantes tras los resultados de la segunda vuelta de las elecciones este domingo, en Lima (Perú). EFE/ Paul Vallejos

Otro de los puntos destacados por Díaz-Rosillo fue el peso que podrían tener las actas observadas dentro del resultado final. Según explicó, una parte importante de estos documentos electorales proviene de zonas donde Keiko Fujimori obtuvo una votación favorable.

“Esas actas observadas ahora van a ser evaluadas minuciosamente. Creo que es uno coma nueve por ciento de las actas totales van a ser observadas y hay que destacar que más del sesenta por ciento de esas actas vienen de Lima y del Callao, dos áreas que han favorecido por un margen muy amplio a Keiko. Así que de ahí se van a recuperar muchos votos a favor de Keiko”, afirmó.

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Consultado sobre la evolución del conteo y la reducción de la distancia entre ambos candidatos, el asesor reconoció que le llamaba la atención la rapidez con la que se acortó la ventaja inicial observada en algunos reportes preliminares. Sin embargo, evitó adelantar conclusiones y reiteró que la decisión final corresponde a las autoridades electorales.

“Yo creo que es un poco extraño que una persona que tenga una ventaja tan amplia, de repente esa ventaja se empiece a acortar tanto. Pero aquí lo importante es esperar que se pronuncien oficialmente los resultados. Va a tardar varios días y hay que esperar con mucha prudencia, porque lo importante es que la voluntad del pueblo peruano se respete”, sostuvo.

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Díaz Rosillo también fue consultado sobre las denuncias relacionadas con algunas cédulas presuntamente marcadas antes de ser entregadas a los votantes. Sobre este tema, evitó emitir una opinión definitiva y señaló que corresponde a las instituciones competentes investigar cada caso.

“Que hayan cédulas que han sido previamente marcadas, por uno o por otro candidato, eso hay que verlo con mucha preocupación. Pero las autoridades están tomando cartas en el asunto y decidirán qué es lo que hay que hacer”, indicó.

Respecto a la postura que adoptaría Keiko Fujimori frente al resultado final de la elección, el asesor aseguró que la candidata mantendrá la línea que ha expresado públicamente durante las últimas horas.

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“Ella ha dicho claramente que va a respetar los resultados oficiales, sean cual sea”, enfatizó.

Las declaraciones de Carlos Díaz-Rosillo se producen mientras el país continúa pendiente del avance del escrutinio oficial. Con miles de actas aún por procesar, votos procedentes del extranjero pendientes de contabilización y documentos observados que deberán ser revisados por las autoridades electorales, la disputa entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez permanece abierta a la espera de los resultados definitivos.