América Latina

Carlos Díaz-Rosillo: “El proyecto de cable submarino a China es un peligro para Chile y toda América Latina”

En conversación con Infobae, el director del Adam Smith Center for Economic Freedom opinó que el presidente Kast “tiene que actuar con mano firme contra el crimen organizado” y vaticinó que el régimen de Cuba “va a colapsar por dentro”

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Díaz-Rosillo sostuvo que Kast debe
Díaz-Rosillo sostuvo que Kast debe "enfrentar sin miedo el tema de la seguridad, la lucha contra el narco y el crimen organizado"

Una visita exprés hizo a Chile Carlos Díaz-Rosillo, exdirector de Políticas Públicas de la primera administración de Donald Trump, invitado por la Fundación para el Progreso para presentar el libro “12 mitos sobre Cuba: del relato al dato”, de Frank Zimmerman, en la comuna santiaguina de Providencia.

En conversación con Infobae, el reconocido académico, estratega y director del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University (FIU), quien también fungió como Subsecretario de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional en el Pentágono, aplaudió los primeros días de la administración José Antonio Kast y le aconsejó actuar con “contundencia” para llevar al país por el rumbo del crecimiento, le puso la lápida al cable submarino entre Chile y China y en una mirada global a América Latina, vaticinó que el régimen cubano “va a colapsar por dentro”.

El asesor señaló que Kast
El asesor señaló que Kast debe desechar el cable submarino entre Chile y China

-¿Qué le han parecido los primeros días del presidente José Antonio Kast en el poder?

Extraordinario, con mucha fuerza, sabe que las expectativas son muy altas y ha llegado con la intención de cumplir sus promesas de campaña. Su primer discurso fue muy directo, demostrando su intención de encaminar al país por el rumbo adecuado.

-¿Chile necesitaba un gobierno de “emergencia”?

En comparación a otros países latinoamericanos, a Chile le va relativamente bien. Pero si lo comparas con el pasado inmediato, con el gran potencial que tiene Chile y su fuerte institucionalidad, al país debería irle muchísimo mejor y estar ya a punto de entrar en el grupo de los países desarrollados. En el tema de seguridad, sí creo que hacen falta medidas excepcionales.

-Kast ya instruyó que se excaven zanjas en la frontera norte, aunque en Bolivia no gustó mucho la idea…

Yo creo que tiene la intención de cumplir con lo que ha dicho y en todo lo que ha hecho hasta ahora no hay sorpresa ni engaño.

-¿Qué debería hacer su gobierno con el proyecto de cable submarino a China?

Suspenderlo, eliminarlo totalmente, es un peligro no solo para la seguridad de Chile, sino de toda America Latina. Es preocupante que la administración de Boric no haya entregado la información suficiente a tiempo. Algo tan importante como eso debería haber sido tratado de una mejor forma.

-¿Y si el cable submarino lo sacan ahora desde Perú hacia China?

Esperemos que el nuevo gobierno de Perú tome la decisión más adecuada y ese cable no se haga ni en Chile, ni en Perú, ni en ningún país de la región. Ese cable implica riesgos de seguridad nacional para toda América Latina, es darle al gobierno comunista acceso a toda la información que se maneja de manera digital en la región, y eso es muy peligroso. No le estás dando acceso a una entidad neutral que sabes va a proteger la privacidad de sus usuarios.

El consultor aseguró que “Trump
El consultor aseguró que “Trump tiene toda la intención de trabajar con el gobierno de Kast en todos los temas importantes para la relación bilateral y regional”

-¿Por qué debería Chile alinearse con EEUU y no con China, su principal socio comercial desde hace 20 años?

Porque EEUU es el socio comercial lógico para Chile por su cercanía geográfica y cultural, y porque en EEUU impera el estado de derecho y las reglas del juego son claras. Ambos países tienen la oportunidad de tener una relación en la que ambos salgan beneficiados, y no solo una parte, un win-win. Es cierto que EEUU ha ignorado la región por mucho tiempo y le ha dejado pocas opciones a los países latinoamericanos, y China, de manera muy inteligente, llenó los espacios que EEUU dejó vacíos. Pero no lo han hecho gratis, lo han hecho también por un tema de seguridad nacional de ellos, para generar accesos a puntos comerciales claves. Y Chile representa una extraordinaria oportunidad para los chinos de entrar en América Latina.

-¿Qué señal dio Trump al invitar a Kast a la cumbre “Shield of the Americas”?

La “Shield of the Americas” fue una iniciativa que busca establecer un frente común de la región contra el narcotráfico, el crimen organizado y la amenaza china -aunque este no fue un tema que dominó la agenda-, e invitar a Kast fue un gran espaldarazo para su gobierno. Fue el único presidente electo en formar parte, porque la presidenta electa de Costa Rica asistió, pero con el presidente en ejercicio. La señal es que el gobierno de Trump tiene toda la intención de trabajar con el gobierno de Kast en todos los temas importantes para la relación bilateral y regional.

-¿Le pareció dura la decisión de revocarle la visa a tres funcionarios del gobierno de Boric que participaron de la tramitación del cabe chino?

Para nada, se trató de una advertencia y no de una amenaza. Entrar a EEUU no es un derecho, es un privilegio, y no le van a dar ese privilegio a gente que está tomando decisiones adversas a sus intereses. Me pareció algo lógico y acertado.

-¿Qué le parece la idea de Kast de un corredor humanitario para que los migrantes venezolanos vuelvan a su país?

Existe una gran oportunidad para que eso se haga realidad ahora que cayó el dictador Nicolás Maduro y que el régimen actual está colaborando. Estoy seguro que hay miles de venezolanos que quieren volver a su país, y hay que darles la facilidad para que eso suceda. Lo primero es que la situación en Venezuela mejore, cosa que está sucediendo. Obviamente, hará falta la colaboración de los países por donde van a pasar esos ciudadanos venezolanos, Perú, Ecuador y Colombia. En Perú habrá elecciones en tres semanas, en Colombia en poco mas de dos meses, así es que hace falta tener la colaboración de esos gobiernos. Me parece algo muy factible y que tiene mucho sentido, pues la situación en Venezuela está cambiando para bien.

También respaldó la iniciativa de
También respaldó la iniciativa de Kast de establecer un corredor humanitario para que los migrantes venezolanos vuelvan a su país.

- Kast dijo que no iba a retroceder, pero si a revisar derechos sociales logrados en la administración de Boric, como la Ley de las 40 horas o el aumento gradual del sueldo mínimo…

-No conozco muy bien ese debate interno, pero entiendo que eso no va a bajar ni habrá retroceso en ese aspecto. En términos generales, sería muy complicado si un gobierno aumenta el sueldo mínimo y el siguiente lo baja o lo estanca. Revertir eso puede tener un costo político alto. Pero si un presidente entrante decide revisar algunas medidas del gobierno saliente, me parece una buena actitud.

-También anunció una auditoría total a la administración de Boric…

Eso es muy importante, hay que saber exactamente lo que hay, lo que se hizo, lo que falta por hacer, y eso cualquier presidente responsable debiera hacerlo.

-¿Qué le pareció la administración de Boric?

Mediocre. Mucha gente pensaba que iba a destruir el país, y no lo destrozó gracias a que las instituciones chilenas son muy fuertes, pero fue una gestión mediocre: Chile no creció como podría haber crecido, hizo muchas promesas que no cumplió -afortunadamente-, como la propuesta de una nueva constitución, que fue definitivamente mala y le costó mucho capital político. Chile se salvó en ese caso.

-La política es cíclica y hubo años en que la mayoría de los países de la región estaban gobernados por la izquierda. Hoy, la derecha avanza y parece imparable…

Yo di varias charlas sobre ese tema y tengo una gráfica con cuatro mapas de América, el primero casi todo pintado de rojo, el siguiente casi todo pintado de azul, después de nuevo casi todo rojo y ahora, están mitad y mitad y aumentando el azul. Ahora se vienen elecciones en tes países -Perú, Colombia y Brasil-, donde si gana la derecha, vamos a tener el mapa de América Latina casi todo pintado de azul, incluyendo Venezuela. Queda uno que otro rojo, México y Uruguay…y sí, la política es cíclica, cuando los gobiernos no cumplen con las expectativas de la gente, viene la alternancia. La izquierda no ha sabido gobernar en la región, y la derecha ha fallado también y no ha sabido comunicar. Gobernar es también saber comunicar, y la derecha no comunica muy bien. La alternancia es buena y democrática, pero si un gobierno lo está haciendo bien, debería seguir por otros cuatro años, porque ese tiempo es muy corto para llevar a cabo las transformaciones que a veces son más a largo plazo.

Díaz-Rosillo tildó el gobierno de
Díaz-Rosillo tildó el gobierno de Gabriel Boric como definitivamente "mediocre"

—¿Qué le parece lo que dijo Díaz-Canel, de que está en conversaciones con EE.UU?

Trump ya lo venía diciendo hace unas semanas, que estaban negociando con Cuba, y ha dicho que Cuba es el siguiente paso después de Venezuela. Creo que el gobierno de Cuba va a colapsar desde adentro, no por una intervención militar de EE.UU. Por 67 años, Cuba ha sido efectivo en conseguir que otro país pague los costos de sus políticas públicas desastrosas: primero Rusia, que por décadas financió su modelo, y luego Venezuela. Ahora, ni China ni menos Irán pueden venir a su rescate y a pagar los platos rotos.

-Usted fue asesor de políticas públicas de la primera administración de Trump. Si tuviera que asesorar a Kast, ¿qué le recomendaría?

Le diría que ha comenzado muy bien, y debido a que hay muchas expectativas, creo que es importante actuar con contundencia. No están los tiempos para actuar con medidas tibias. El electorado chileno lo eligió de manera masiva, el pueblo le dio su apoyo y tiene que ser consecuente con sus promesas de campaña, las promesas son para cumplirlas cuando se gana. Tiene que enfrentar sin miedo el tema de la seguridad, actuar con mano firme contra el narco y el crimen organizado. Si bien la economía chilena ha venido creciendo, no lo ha hecho al nivel que debería crecer, tiene que volver a crecer como crecía antes, con buenas políticas públicas pro libre mercado, que elimine la regulación excesiva, la famosa permisología. Debe eliminar esos trámites burocráticos que frenan la inversión chilena y extranjera. A más inversión, mas trabajo, y la gente quiere vivir tranquila y con trabajo. Estos tiempos exigen tener mano firme, y actuar con mano firme, dentro del marco legal, no quiere decir que uno sea autoritario.

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