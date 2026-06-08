Keiko Fujimori pide a personeros de Fuerza Popular “pelear” los votos y “esperar las actas del extranjero”. (Video: Latina)

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pidió a los peruanos esperar el conteo final de la segunda vuelta con “paciencia y mucha serenidad” pues la diferencia de votos entre ambos candidatos, según el cómputo de la ONPE, aún es muy estrecha y el empate técnico se mantiene.

Consultada por la prensa a las afueras de su domicilio, Fujimori evitó dar por cerrado el resultado y pidió esperar “hasta el último” para reconcer los resultados de la votación. Además, señaló que su equipo seguirá de cerca las actas que llegan del exterior.

Fujimori sostuvo que actualmente su equipo cuenta con 100 personeros legales para revisar cada acta en todo el Perú y sostuvo que Fuerza Popular respetará el resultado ”sea cual sea el ganador“.

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Fujimori pide a personeros “pelear” los votos

El pedido de serenidad de Fujimori incluyó una instrucción directa a los personeros legales de Fuerza Popular. La candidata precisó que el trabajo a estas alturas del conteo ya no corresponde a los personeros de mesa, sino al despliegue de sus representantes legales, a quienes encargó examinar cada documento del escrutinio.

La lideresa del fujimorismo afirmó nuevamente que respetará los resultados de la segunda vuelta sea cual sea. EFE/ Paul Vallejos

“Tenemos más de 100 de ellos desplegados en todo el Perú, pues van a tener que pelear, analizar cada una de estas actas”, aseguró la hija de Alberto Fujimori.

Consultada sobre la cobertura de los personeros fujimoristas en los locales de votación, Keiko Fujimori aseguró que su organización alcanzó “casi todas las mesas”. Aclaró que no pudieron registrar a todos sus personeros porque algunas personas llegaron fuera del horario previsto.

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Fuerza Popular esperará votos del extranjero

Keiko Fujimori también indicó que durante el resto del día estará monitoreando el estado del conteo de ONPE junto a su jefe de personeros, Luis Dyer, con quien se reunirá hoy.

“En estos momentos me estoy dirigiendo a la oficina y voy a estar monitoreando justamente con él cómo van llegando cada una de las actas y bueno, sobre todo también tenemos que esperar las actas que vienen del extranjero”, afirmó la candidata presidencial.

El organismo electoral actualiza los resultados y muestra que ambos aspirantes mantienen una distancia reducida en votos, mientras quedan pendientes actas por contabilizar|Composición: Creada por Gemini IA| Foto: REUTERS/Alessandro Cinque.

Keiko Fujimori reconoce una “gran división” en el Perú

La candidata describió el escenario electoral como un país partido en dos mitades y planteó que la respuesta debía llegar después del cierre definitivo del conteo. “Nos corresponde a ambos partidos políticos y a todos sus dirigentes empezar luego del resultado final a tender los puentes correspondientes. De nuestro lado hay toda la predisposición”, dijo la candidata.

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Fujimori dijo que todos los líderes políticos con partidos representados en el Parlamento tendrán que conversar, sin excluir corrientes “de todas las fuerzas, de todas las ideologías”.

Finalmente, Fujimori indicó que tiene conocimiento sobre los incidentes que se produjeron durante la jornada de votación, pero que el proceso de votación se realizó con normalidad.

Conservative presidential candidate Keiko Fujimori addresses supporters following early results of the runoff against left-wing candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru June 7, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Diferencia de 6.000 votos al 93.623 %

El conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), actualizado a las 11:28 a.m., registra un avance del 93.623 % de actas contabilizadas sobre un total de 92,766 actas a nivel nacional. De ese universo, 86,850 actas ya fueron contabilizadas, 1,514 se encuentran en proceso de envío a los Jurados Electorales Especiales (JEE) y 4,402 permanecen pendientes.

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Con ese porcentaje procesado, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de Fuerza Popular, acumula 8.774.838 votos, equivalentes al 50.017 % de los votos válidos. Los votos en blanco suman 112,179, lo que representa el 0.597 % de los votos emitidos.