Elecciones 2026: Llegan las primeras actas del voto extranjero que serán claves para los resultados

Elecciones en Perú: las primeras actas del voto en el exterior llegan y se perfilan como decisivas| Cancillería

Las primeras actas de votación provenientes del extranjero comenzaron a llegar a Perú y se perfilan como un factor determinante en el desenlace de la segunda vuelta presidencial. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el proceso de votación para peruanos residentes fuera del país se realizó sin incidentes en 119 oficinas consulares repartidas en 219 locales de votación y con la participación activa de la comunidad peruana.

El escrutinio alcanzó el 100 % de las 2.506 mesas de sufragio instaladas en el exterior, lo que representa un hito en términos de organización y transparencia, detalló la Cancillería peruana. La jornada electoral del 7 de junio se desarrolló bajo estricta supervisión y, por normativa, incluyó la fusión de 490 mesas de votación en ciudades clave de Europa y Estados Unidos, una medida orientada a optimizar el proceso y evitar contratiempos.

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El voto extranjero ya está en Perú, expectativa por su impacto en la definición electoral | Cancillería

De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones, cada oficina consular exhibió copias de las actas electorales en sus sedes, permitiendo a la diáspora peruana consultar los resultados de manera directa. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) será la encargada de recibir y procesar el material electoral, que ya comenzó su traslado desde diversos puntos del mundo. La llegada de las actas continuará hasta el miércoles 10 de junio.

Estas actas del voto extranjero adquieren una relevancia especial por el peso que pueden tener en el resultado final, sobre todo en los resultados ajustados entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El papel del voto extranjero se mantendrá bajo observación mientras la ONPE avance en el procesamiento de actas y la publicación de los resultados oficiales.

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Elecciones en Perú: las primeras actas del voto en el exterior llegan y se perfilan como decisivas| Cancillería

¿Cómo va el conteo en el extranjero?

El avance del conteo de votos en la elección presidencial de Perú muestra un escenario inicial con ventaja para Keiko Sofía Fujimori Higuchi. Según datos oficiales publicados el 8 de junio de 2026 a las 12:42 p. m., solo 0.472 % de las actas han sido contabilizadas, lo que equivale a 12 actas de un total de 2,543. El proceso se encuentra en etapas preliminares, con la gran mayoría de actas (99.528 %) aún pendientes de revisión.

En este primer corte, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, candidata de Fuerza Popular, alcanza 56.919 % de los votos, con un total de 1,164 sufragios. Su principal contendor, Roberto Helbert Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, obtiene 43.081 %, lo que representa 881 votos. La diferencia porcentual refleja una tendencia favorable para Fujimori en este inicio, aunque solo una fracción mínima del total nacional ha sido procesada.

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El reporte oficial indica que no hay actas en tránsito para envío al Jurado Electoral Especial (JEE), por lo que los esfuerzos se concentran en la contabilización de las actas que llegan desde diversas regiones, incluyendo el voto en el extranjero. La importancia de cada nueva acta que ingresa al sistema es considerable, ya que el volumen pendiente aún puede alterar la tendencia observada en este primer avance.

¿Cuándo se conocerán los resultados al 100%?

ONPE viene difundiendo en tiempo real el avance del conteo de votos de la segunda vuelta presidencial en Perú, pero alcanzar el 100 % de actas contabilizadas no implica que el país tenga un presidente proclamado de forma inmediata. Según explicó el JNE, el proceso formal de cierre exige una serie de revisiones, resoluciones y proclamaciones que corresponden a los Jurados Electorales Especiales (JEE) y al propio JNE, y culmina con la toma de juramento del ganador el 28 de julio, conforme a la Ley Orgánica de Elecciones.

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Aunque los resultados oficiales al 100 % de actas podrían conocerse en los próximos días, la proclamación definitiva del presidente electo podría producirse recién a mediados de julio.