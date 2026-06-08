¿Qué son las actas observadas y cómo pueden cambiar el rumbo de la segunda vuelta entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori?

Actas observadas en la segunda vuelta: qué son y cómo pueden influir en los resultados finales. (Foto: JNE)

Mientras el conteo de la segunda vuelta presidencial entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori avanza con un margen estrecho, uno de los momentos clave del escrutinio se registró cerca de la 1:00 de la tarde de este 8 de junio, cuando el candidato de Juntos por el Perú logró superar momentáneamente el conteo oficial, desplazando a su contendora por una diferencia de apenas algunos miles de votos, en un escenario marcado por el constante “voto a voto” en la plataforma de la ONPE.

De acuerdo con la normativa del sistema electoral peruano, las actas observadas forman parte del proceso de verificación del escrutinio y pueden ser determinantes en elecciones cerradas, como la que actualmente enfrenta a ambos candidatos, separados por una diferencia mínima de votos con más del 90% de actas contabilizadas.

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¿Qué son las actas observadas?

Las actas observadas son aquellas que presentan errores, inconsistencias o irregularidades que impiden su contabilización automática por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Estas pueden incluir desde problemas de suma de votos hasta la ausencia de firmas obligatorias o datos ilegibles.

Actas observadas: las inconsistencias que pueden retrasar el resultado oficial de la segunda vuelta. (Foto: JNE)

Según el procedimiento electoral, estas actas no se descartan, sino que son enviadas a revisión para garantizar la validez del resultado. Solo después de ese proceso pueden ser incorporadas al conteo oficial.

¿Quién revisa estas actas?

Una vez detectada la observación, el acta es derivada al Jurado Electoral Especial (JEE), que evalúa el caso y determina si debe ser validada, corregida o anulada. En caso de apelación, el expediente puede pasar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que actúa como última instancia.

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Este proceso busca garantizar la transparencia del escrutinio y evitar que errores materiales o controversias alteren los resultados finales de manera indebida.

¿Por qué pueden cambiar una elección?

En elecciones con amplia diferencia de votos, el impacto de las actas observadas suele ser limitado. Sin embargo, en escenarios como el actual —donde la diferencia entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori es de alrededor de 4 mil votos hasta las 13:11 horasde este lunes—, cada acta pendiente puede resultar decisiva.

De acuerdo con especialistas electorales, estos documentos contienen votos que aún no han sido sumados al resultado oficial, por lo que su resolución podría ampliar, reducir o incluso revertir la ventaja de alguno de los candidatos, dependiendo de cómo sean evaluados.

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Un proceso clave en elecciones cerradas

La Oficina Nacional de Procesos Electorales ha precisado en anteriores procesos que el conteo publicado en su plataforma es preliminar mientras existan actas observadas pendientes de resolución. Solo cuando el Jurado Nacional de Elecciones concluye la revisión total del material electoral se puede proclamar oficialmente al ganador.

En ese sentido, las actas observadas se convierten en un componente clave del tramo final de la segunda vuelta, especialmente en un contexto de alta polarización y diferencias mínimas entre los candidatos.

Aunque el conteo avanza hacia su etapa final, el resultado de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez aún no está cerrado. Las actas observadas representan un último bloque de votos que podría inclinar la balanza en una elección que se mantiene reñida y bajo constante actualización.

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