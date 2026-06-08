¿Qué son las actas observadas y cómo pueden cambiar el rumbo de la segunda vuelta entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori?

Mientras el conteo de la segunda vuelta presidencial entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori avanza con un margen estrecho, uno de los momentos clave del escrutinio se registró cerca de la 1:00 de la tarde de este 8 de junio, cuando el candidato de Juntos por el Perú logró superar momentáneamente el conteo oficial, desplazando a su contendora por una diferencia de apenas algunos miles de votos, en un escenario marcado por el constante “voto a voto” en la plataforma de la ONPE.
De acuerdo con la normativa del sistema electoral peruano, las actas observadas forman parte del proceso de verificación del escrutinio y pueden ser determinantes en elecciones cerradas, como la que actualmente enfrenta a ambos candidatos, separados por una diferencia mínima de votos con más del 90% de actas contabilizadas.
PUBLICIDAD
¿Qué son las actas observadas?
Las actas observadas son aquellas que presentan errores, inconsistencias o irregularidades que impiden su contabilización automática por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Estas pueden incluir desde problemas de suma de votos hasta la ausencia de firmas obligatorias o datos ilegibles.
Según el procedimiento electoral, estas actas no se descartan, sino que son enviadas a revisión para garantizar la validez del resultado. Solo después de ese proceso pueden ser incorporadas al conteo oficial.
¿Quién revisa estas actas?
Una vez detectada la observación, el acta es derivada al Jurado Electoral Especial (JEE), que evalúa el caso y determina si debe ser validada, corregida o anulada. En caso de apelación, el expediente puede pasar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que actúa como última instancia.
PUBLICIDAD
Este proceso busca garantizar la transparencia del escrutinio y evitar que errores materiales o controversias alteren los resultados finales de manera indebida.
¿Por qué pueden cambiar una elección?
En elecciones con amplia diferencia de votos, el impacto de las actas observadas suele ser limitado. Sin embargo, en escenarios como el actual —donde la diferencia entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori es de alrededor de 4 mil votos hasta las 13:11 horasde este lunes—, cada acta pendiente puede resultar decisiva.
De acuerdo con especialistas electorales, estos documentos contienen votos que aún no han sido sumados al resultado oficial, por lo que su resolución podría ampliar, reducir o incluso revertir la ventaja de alguno de los candidatos, dependiendo de cómo sean evaluados.
PUBLICIDAD
Un proceso clave en elecciones cerradas
La Oficina Nacional de Procesos Electorales ha precisado en anteriores procesos que el conteo publicado en su plataforma es preliminar mientras existan actas observadas pendientes de resolución. Solo cuando el Jurado Nacional de Elecciones concluye la revisión total del material electoral se puede proclamar oficialmente al ganador.
En ese sentido, las actas observadas se convierten en un componente clave del tramo final de la segunda vuelta, especialmente en un contexto de alta polarización y diferencias mínimas entre los candidatos.
Aunque el conteo avanza hacia su etapa final, el resultado de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez aún no está cerrado. Las actas observadas representan un último bloque de votos que podría inclinar la balanza en una elección que se mantiene reñida y bajo constante actualización.
PUBLICIDAD
Más Noticias
El mercado automotor peruano acelera: venta de SUV crece 50% y lidera preferencias en 2026, ¿cómo le fue a los híbridos?
El segmento automotor en el país andino registró este año su mejor arranque, con 81.893 vehículos livianos vendidos entre enero y abril
Corte de luz en Lima: Cinco distritos se quedarán sin el servicio de Pluz este martes 9 de junio
Las interrupciones del servicio forman parte del plan de reforzamiento de la red eléctrica que busca mejorar la estabilidad y reducir el riesgo de fallas en distintos distritos de la capital
Roberto Sánchez se pronuncia por el empate técnico con Keiko Fujimori: “Confiados, pero el conteo al 100 % aún está por develarse”
El candidato de Juntos por el Perú, quien se disputa voto a voto la elección presidencial con Keiko Fujimori, hizo un llamado a la tranquilidad y serenidad, a su salida de una sesión en el Congreso, donde retomó sus funciones parlamentarias
Apps de delivery y marketplace podrán cobrar y pagar desde su propia billetera digital: así funcionará el BaaS en Perú
El Banking as a Service permitirá integrar pagos, transferencias y cuentas digitales en aplicaciones y plataformas sin que las empresas se conviertan en bancos, de acuerdo con Ligo
Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: con el 94,029% de los votos escrutados, Roberto Sánchez supera a Keiko Fujimori
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sigue con el conteo oficial de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El organismo pidió a los partidos políticos a esperar el 100% del procesamiento de las actas
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD