Roberto Sánchez vuelve al Congreso tras confirmación de la ONPE que lo sitúa por encima de Keiko Fujimori

El legislador y candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, retomó este lunes sus funciones como congresista después de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmara su ventaja en el balotaje frente a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Sánchez salió de su domicilio en el distrito limeño de San Borja a las 10:45 y se dirigió al edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, en el Palacio Legislativo, para encabezar la Comisión Especial Multipartidaria encargada del impulso y seguimiento del proyecto terminal multipropósito de Chancay.
Durante la sesión, que incluyó la revisión de un informe del grupo legislativo, participaron algunos parlamentarios de forma virtual y otros de manera presencial, como Kelly Portalatino y Luis Cordero Jon Tay.
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Con el 94,420 % de actas contabilizadas por la ONPE, sobre un total de 92,766 actas, Sánchez obtiene el 50,045 % de los votos, mientras que Fujimori alcanza el 49,955 %, unos resultados que coinciden con el conteo rápido realizado por la encuestadora Ipsos en alianza con Transparencia.
El líder de Juntos por el Perú suma 8′828,268 votos y la postulante de Fuerza Popular alcanza 8′812,534, lo que refleja una diferencia de 15,734 votos.
La comisión, presidida por Sánchez desde octubre de 2023, tiene como responsabilidad el monitoreo y seguimiento del proceso de implementación de la infraestructura portuaria y las obras complementarias asociadas al megapuerto de Chancay, ubicado a 80 kilómetros al norte de Lima y controlado en un 60 % por Cosco Shipping.
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El megapuerto fue inaugurado durante la gestión de la expresidenta Dina Boluarte y comenzó operaciones oficiales en junio de 2025, tras la entrega de la licencia formal.
El aspirante presidencial, elegido congresista en 2021, solicitó licencia sin goce de haber para dedicarse a la campaña electoral. Además de su labor en el Congreso, ocupó el cargo de ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo (2021-2022).
Según un informe de El Comercio, ha sumado 356 ausencias en comisiones parlamentarias entre enero de 2023 y abril de 2026: 214 fueron licencias, 102 faltas justificadas y 40 inasistencias injustificadas.
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El mayor número de ausencias se concentró en 2025. Las inasistencias corresponden a comisiones ordinarias y grupos de trabajo, y el informe diferencia entre licencias formales, faltas justificadas y ausencias sin sustento documentado.
Sánchez fue el elegido por Castillo para competir en su nombre en estas elecciones tras haber sido el único ministro que se mantuvo de principio a fin en su Gobierno, hasta que el entonces mandatario fue destituido y capturado tras intentar sin éxito un golpe de Estado contra el Congreso que dominaba el fuijmorismo y sus aliados.
Hijo de migrantes de la sierra andina, casado y padre de dos hijas, nació y creció en la provincia agrícola de Huaral, a unos 75 kilómetros al norte de la capital Lima, estudió psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y antes de dar el salto a la política apuntaba a ser sacerdote, al haber señalado que pasó por el seminario.
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