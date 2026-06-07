Elecciones 2026: Keiko Fujimori recibirá flash electoral en su casa junto a su familia

En medio de la jornada electoral por la segunda vuelta presidencial, la candidata Keiko Fujimori confirma que monitoreará el proceso y esperará los resultados en su domicilio antes de dar un pronunciamiento oficial.

Keiko Fujimori recibirá el flash electoral y los primeros reportes del conteo de votos de la segunda vuelta desde su casa en el distrito de San Borja en las próximas horas para luego dirigirse a un hotel cercano, desde donde se espera que emita un pronunciamiento.

Según América Noticias, la candidata presidencial estará acompañada de sus hijas, Kyara y Kaori, además de su hermana Sachi Fujimori, que se encuentran al interior del domicilio junto al círculo más cercano de la lideresa de Fuerza Popular. Luis Dyer, jefe de personeros del partido fujimorista, también estaría presente en el lugar.

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Según Fujimori, a su llegada a su domicilio, en las próximas horas realizará un monitoreo sobre la apertura de mesas de votación. “Voy a monitorear justo con el señor Lucho (Luis) Dyer y yo los mantendré informados”, indicó en un breve contacto con la prensa.

Conservative presidential candidate Keiko Fujimori, flanked by her daughters Kaori and Kyara, speaks during a breakfast with supporters before casting her vote during a runoff against left-wing candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru, June 7, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

¿A qué hora cierrán las mesas de votación?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fijó un horario único de votación en el territorio nacional: de 07:00 a 17:00 horas.Para evitar contratiempos, la entidad recomendó a los electores verificar con anticipación su local y mesa, y acudir con tiempo para ubicar el aula asignada y completar el proceso sin apuros.

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Al medio día, más del 90% meses de sufragio fueron instaladas y alrededor de7.6% de mesas en el paísse quedaron sin instalar por falta de miembro de mesa, por lo que miles de peruanos se quedarán sin votar.

Resultados del conteo rápido y flash electoral

El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Omar Awapara, indicó que se realizará un conteo rápido integral con cobertura nacional, cuyos resultados se anunciarán a las 8:00 p.m. del mismo domingo. El conteo rápido, aclaró Awapara, no es una encuesta sino una recolección directa de datos en las mesas de votación, procesados con un margen de error controlado.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que la proclamación de resultados de la segunda vuelta de las Elecciones 2026 se realizará a mediados de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del conteo rápido, los electores recibirán información preliminar gracias al Flash Electoral que difundirán consultoras como Ipsos y Datum Internacional. Estas mediciones, basadas en encuestas a la salida de los locales de votación, serán transmitidas por medios como Latina, Perú 21 y América Multimedia, a partir de las 5:00 p. m., apenas cierren las mesas.

Resultados de la segunda vuelta a mediados de julio

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que la proclamación de resultados de la segunda vuelta de las Elecciones 2026 se realizará a mediados de julio. El organismo explicó que el plazo responde a la necesidad de resolver actas observadas, realizar audiencias de incremento de votos y coordinar con los 60 jurados electorales especiales (JEE) en todo el país.

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Durante la primera vuelta, celebrada en abril, se registraron 68.520 actas observadas, una cifra superior a la de procesos anteriores, según detalló Grecia Rentería, vocera del JNE. Este aumento se atribuyó a la participación de más organizaciones políticas y a la elección simultánea de senadores y diputados.

La funcionaria precisó que en la segunda vuelta se seguirá el mismo procedimiento: los jurados especiales revisarán el recuento de votos y resolverán las actas que permanezcan sin solución tras el cotejo.