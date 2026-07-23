Magaly Medina reacciona al comentario de María Pía Copello sobre un supuesto programa para Ethel Pozo en ATV: “A mí nadie me consulta”

La visita de María Pía Copello a ‘Magaly TV, La Firme’ dejó un momento que rápidamente comenzó a generar comentarios. Aunque la conversación giraba inicialmente en torno a un eventual regreso de la conductora a la televisión, fue una inesperada mención a Ethel Pozo la que terminó captando la atención de Magaly Medina y de los televidentes.
La presentadora descartó haber recibido propuestas para volver a conducir un programa en la pantalla chica. Sin embargo, en medio de su respuesta lanzó una teoría sobre un supuesto proyecto que, según su percepción, estaría tomando forma dentro de ATV y que tendría como protagonista a la hija de Gisela Valcárcel.
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Aunque dejó claro que no se trataba de información confirmada, sus palabras bastaron para provocar la inmediata reacción de Magaly Medina, quien aseguró desconocer cualquier decisión relacionada con la programación del canal.
María Pía Copello descarta regresar a la televisión
Durante la entrevista, Magaly Medina consultó a María Pía Copello si había recibido alguna propuesta para volver a la televisión, considerando la experiencia que acumula en la conducción de exitosos formatos.
La influencer fue enfática al responder que, por el momento, no existe ninguna oferta sobre la mesa. Sin embargo, aprovechó ese momento para compartir una percepción personal sobre lo que, según ella, podría estar ocurriendo dentro de ATV.
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“Sabes que no, yo creo que a quien están coqueteando es a Ethel, mira te voy a dar lo que creo que está pasando, yo creo que ‘Papá Armando’, nadie me lo ha contado, pero hoy día no sé por qué dije Papá Armando va producir un programa acá, creo yo, se lo va a producir a Ethel y yo creería que es sábados en la noche... ustedes sí saben... nadie me lo ha contado, yo estoy así lanzando algo”, manifestó.
Magaly Medina responde tras escuchar el nombre de Ethel Pozo
Las declaraciones de María Pía Copello sorprendieron a Magaly Medina, quien reaccionó de inmediato para aclarar que desconoce cualquier decisión relacionada con la programación de ATV.
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La conductora explicó que no participa en ese tipo de determinaciones y aseguró que su prioridad es que el canal continúe fortaleciendo su propuesta televisiva.
“A mí nadie me consulta, soy la última rueda de este coche, a mí con tal que el canal caliente, porque uno lo que quiere es que su canal caliente en diferentes horarios; por mí que caliente las mañanas, los sábados, que caliente mediodía y sobre todo a las 8 de la noche”, respondió.
María Pía aclara que solo compartió una percepción
Aunque su comentario rápidamente generó expectativa, María Pía Copello fue cuidadosa en precisar que no contaba con información privilegiada sobre el tema.
En más de una oportunidad reiteró que se trataba simplemente de una intuición y que nadie le había confirmado la existencia de un proyecto para Ethel Pozo en ATV. Aun así, la posibilidad de que la hija de Gisela Valcárcel pueda protagonizar un nuevo espacio televisivo despertó el interés del público, especialmente por tratarse de un eventual cambio de canal tras varios años vinculada a América Televisión.
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Hasta el momento no existe un anuncio oficial que confirme esa posibilidad, por lo que las declaraciones de María Pía Copello permanecen en el terreno de la especulación.
María Pía Copello celebra el éxito de ‘Sin + que decir’
Más allá de la conversación sobre un eventual regreso a la televisión, María Pía Copello aprovechó la entrevista para compartir el buen momento profesional que atraviesa gracias a su proyecto digital ‘Sin + que decir’.
La conductora aseguró sentirse satisfecha con la respuesta que ha recibido por parte del público y también destacó el interés de diversas marcas en sumarse a su propuesta.
“Estoy contentísima, me siento mucho más tranquila, las marcas están llamando, estoy súper contenta, ilusionada, muy contenta, me divierto, ha sido un trabajo en equipo”, expresó. Para la influencer, esta etapa representa una oportunidad para desarrollar contenidos desde una plataforma distinta, disfrutando de un formato que le permite mayor libertad creativa y un contacto más cercano con su audiencia.
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La invitación de María Pía a seguir su nuevo proyecto
Antes de finalizar la conversación con Magaly Medina, María Pía Copello aprovechó el espacio para invitar a los televidentes a seguir el programa en el que actualmente participa.
“Decirle a todo tu público que sintonicen ‘Sin + que decir’”, comentó.
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