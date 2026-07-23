Dónde ver Perú vs Brasil HOY: canal tv online del partido por Copa Sudamericana de Vóley 2026

Dónde ver Perú vs Brasil por Copa Sudamerciana de Vóley 2026.

La selección peruana de vóley afronta un duelo determinante ante Brasil hoy, jueves 23 de julio, en la segunda fecha del grupo A de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará en el coliseo Eduardo Dibós, en el distrito de San Borja, Lima, escenario donde ambos combinados buscan sumar una victoria que los acerque a las semifinales del certamen.

Ambas escuadras integran la zona A junto a Chile y Bolivia, mientras que el B está conformado por Argentina, Ecuador, Colombia y Venezuela. Los equipos necesitan sumar puntos en esta instancia, ya que solo los mejores avanzarán a la siguiente fase.

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Dónde ver Perú vs Brasil por Copa Sudamericana de Vóley 2026

La transmisión del partido entre Perú y Brasil, correspondiente a la segunda fecha del grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley 2026, estará disponible en señal abierta a través de Latina Televisión (canal 2 y 702 en HD). El encuentro también podrá seguirse de forma gratuita en la página web oficial y la aplicación móvil de la televisora.

La cobertura se complementa con la señal en vivo por la cuenta de Facebook de la Federación Peruana de Vóley y el canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Vóley.

De la misma manera, el portal web de Infobae Perú ofrecerá un seguimiento integral del enfrentamiento, con información desde la previa hasta el cierre del partido.

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El entrenador brasileño evitó confiarse antes del debut de la 'bicolor' y explicó por qué considera que Chile y Bolivia serán rivales directos por uno de los cupos al Campeonato Sudamericano. (Video: Latina)

La ‘blanquirroja’ llega al compromiso con cambios sensibles en su plantel. La ausencia más comentada es la de Thaisa Mc Leod, quien no fue convocada por decisión técnica, pese a su destacada temporada previa y su habitual protagonismo como opuesta. El entrenador Antonio Rizola explicó que solo considera atletas en óptimas condiciones, por lo que optó por otras jugadoras para cubrir esa posición.

De este modo, el técnico brasileño apostó por Sandra Ostos, Antuanette Arteaga y Alondra Alarcón para asumir roles ofensivos en una nómina de 14 convocadas. El seleccionador señaló: “Necesito de 14 atletas que estén en condiciones ideales para jugar. Quien no está en condición ideal no va a estar”.

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La selección brasileña de vóley llegó a esta competición con el triunfo en sets de 3-1 sobre Japón y luego en la Copa Sudamericana chocó con Bolivia en el debut. La consigna del cuadro brasileño es consolidarse como líder de su grupo y pelear por la competición internacional.

Lista de convocadas de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley 2026

La selección peruana de vóley afronta la Copa Sudamericana 2026 con un total de 14 jugadoras, según lo que decidió el DT Antonio Rizola en la convocatoria. El plantel presenta una combinación de experiencia y juventud, con ausencias relevantes por lesiones y decisiones técnicas.

Las lista de convocadas:

Líberos: Rachel Hidalgo y Andrea Villegas

Armadoras: Yadhira Anchante y Jade Cuya

Centrales: Diana de la Peña, Coraima Gómez y Anghela Barboza

Puntas: Kiara Montes, Brenda Lobatón, Karla Ortiz y Daniela Muñoz

Opuestas: Sandra Ostos, Antuanette Arteaga y Alondra Alarcón

La lista de convocadas de Antonio Rizola para la Copa Sudamericana de vóley 2026.

Horario de Perú vs Brasil por Copa Sudamericana de Vóley 2026

El Perú vs Brasil tendrá lugar en el Coliseo Eduardo Dibós el jueves 23 de julio, con inicio programado para las 18:15 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el partido comenzará a las 19:15 horas.

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En Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay, el inicio está previsto para las 20:15 horas, mientras que en México el partido arrancará a las 17:15 horas. En España, el pitazo inicial está fijado para la 01:15 del viernes 24 de julio.