Magaly Medina ironiza sobre Karla Tarazona por dedicarle canción a Christian Domínguez: “Como yo nadie te ha perdonado”

La conductora de 'Magaly TV, La Firme' reaccionó al video viral en el que Karla Tarazona le canta una romántica canción a Christian Domínguez y aseguró que las burlas en redes sociales fueron consecuencia de sus propias decisiones. ATV/ Magaly TV La Firme.

Un video protagonizado por Karla Tarazona y Christian Domínguez volvió a colocar a la pareja en el centro de la conversación en redes sociales. Las imágenes, en las que la conductora aparece interpretando una romántica canción dedicada al cantante, no tardaron en viralizarse y provocar una avalancha de comentarios entre los usuarios. Sin embargo, quien también se sumó a las reacciones fue Magaly Medina, que dedicó varios minutos de su programa para comentar el episodio y cuestionar duramente la actitud de la presentadora.

Durante la más reciente edición de ‘Magaly TV, La Firme’, la periodista de espectáculos aseguró que las críticas que recibió Karla Tarazona no fueron casualidad, sino una consecuencia de la imagen que, según ella, ha construido alrededor de su relación con Christian Domínguez, marcada por escándalos e infidelidades.

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Magaly Medina tras video viral de Karla Tarazona: "Yo estaría metida en un huequito". Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina reacciona al video viral de Karla Tarazona cantándole a Christian Domínguez

Todo comenzó cuando en el programa se presentó el video en el que Karla Tarazona interpreta el tema “Como nadie yo te he amado” mientras Christian Domínguez permanece a su lado. La escena fue ampliamente comentada en redes sociales, donde cientos de usuarios comenzaron a publicar bromas y memes sobre la pareja.

Al presentar las imágenes, Magaly Medina ironizó sobre el momento y dijo:

Magaly Medina tras video viral de Karla Tarazona: "Yo estaría metida en un huequito". Captura: Magaly TV La Firme.

“Mejor riámonos un poco, porque Carla Tarazona ha sido troleada sin piedad después que se publicara un video donde ella sale cantándole una canción a Domínguez.”

La conductora explicó que la canción era interpretada por la cantante Kiara Franco, pero que Karla Tarazona decidió asumir el protagonismo del momento.

“La cantante Kiara Franco cantaba la canción, esta versión salsa de ‘Como nadie yo te he amado’, pues ella sintió que podría ser la protagonista del videoclip de la canción y se lo cantaba a Domínguez, que lo tenía al lado. Y la troleada, por supuesto, fue fantástica. La superó. Miren ustedes, la gente es más viperina que cualquiera de nosotros hablando.”

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Magaly Medina tras video viral de Karla Tarazona: "Yo estaría metida en un huequito". Captura: Magaly TV La Firme.

Las redes sociales no perdonaron a Karla Tarazona

Tras mostrar el video, Magaly Medina comenzó a leer varios de los comentarios que circularon en redes sociales, muchos de ellos haciendo referencia al historial sentimental de Christian Domínguez y a las oportunidades que Karla Tarazona le ha dado tras sus escándalos.

Entre los mensajes destacó: “Cristian cantará: ‘Como yo, como yo, nadie ha trampeado’.” Otro comentario decía: “‘La Carla me ganó de un... Meh’.” También leyó: “‘A veces me doy vergüenza, pero la veo y se me pasa’.”

Las críticas continuaron con otro mensaje que llamó especialmente la atención de la conductora. “‘Pobre mujer, qué horror’. Sí, de veras, ah, se ve patética.”, comentó Magaly tras leer la publicación. Luego continuó con otra de las frases que más repercusión generó. “‘Como ella nadie lo ha perdonado’. No es que ‘como yo nadie te ha amado’, sino ‘como yo nadie te ha perdonado’. Esa es la real letra para la Tarazona.”

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Magaly Medina tras video viral de Karla Tarazona: "Yo estaría metida en un huequito". Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina asegura que Karla Tarazona “se lo ganó a pulso”

Los comentarios continuaron durante varios minutos y la periodista siguió leyendo algunas de las publicaciones que se viralizaron. “‘Esta me ganó de estúpida, ja, ja, ja’.”, leyó entre risas. Después agregó otro mensaje. “‘Ojalá que la vida nunca me permita enamorarme así como Carla, porque me voy a sentir bien humillado de por vida’.”

Otro usuario escribió: “‘Obviamente, si es la incondicional’.”

Mientras que otro comentario señalaba: “‘Quiso decir: como yo nadie te ha migajeado’.” Ante ello, Magaly Medina respondió de inmediato: “Ay, correcto, ¡correcto!” Las publicaciones siguieron apareciendo. “‘El hombre no se queda con la mujer que realmente ama, sino con la que perdona todo’. Uy, esta debe saber por experiencia.”

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Otro comentario indicaba: “‘Todas tuvimos ese momento de cojudas, pero no tanto tiempo’.” Y Magaly añadió entre risas: “A ella le va durando.”

Magaly Medina tras video viral de Karla Tarazona: "Yo estaría metida en un huequito". Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora cuestiona que Karla Tarazona siga presumiendo su relación

Las burlas continuaron con frases como: “‘Ja, ja, no me hace falta que lo cante, ya lo sabemos’.”

Otro usuario escribió: “‘Y lo peor es que él le canta: Como tú nadie me ha amado’. Ay, qué roche.”

También leyó: “‘Pobre Karla, siempre será la incondicional’.” Y finalmente otro comentario decía: “‘La Karla cantando: como yo, como yo, nadie te ha perdonado’.”

Tras repasar las publicaciones, Magaly Medina aseguró que la ola de críticas no era producto de la casualidad. “Qué bárbaro. Y así era una troleada fantástica, pero te lo ganaste a pulso, Karla Tarazona.”, afirmó.

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Magaly Medina tras video viral de Karla Tarazona: "Yo estaría metida en un huequito". Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina: “Ya deja de jactarte de algo que no es motivo de orgullo”

Lejos de quedarse solo en la lectura de los comentarios, la conductora dio su propia opinión sobre la relación entre Karla Tarazona y Christian Domínguez, asegurando que no comprende por qué la presentadora continúa mostrándose orgullosa de una historia marcada por diversas polémicas.

“Eso te pasa. Ya deja de jactarte de algo que no es motivo de orgullo para ninguna mujer.”, expresó. Luego fue aún más contundente al asegurar que, si estuviera en su lugar, optaría por mantener un perfil mucho más bajo. “Yo que tú estaría metida en un huequito, así, en un huequito, una ratonera, y no saldría siquiera a dar la cara.”

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Magaly Medina tras video viral de Karla Tarazona: "Yo estaría metida en un huequito". Captura: Magaly TV La Firme.

Sin embargo, sostuvo que Karla Tarazona ha optado por una actitud completamente distinta. “Pero ella se muestra orgullosa del hombre con el que está, con el que se ha casado. Hay que estar orgullosa, sí, es cierto, pero cuando hay motivos; cuando no, es la incondicional, la migajera, todo lo que le pueden decir, ella se lo banca.”

Finalmente, cerró el tema con una frase cargada de ironía dirigida a la conductora de televisión. “Sigue cantándole a su Cristian Domínguez.”

Magaly Medina tras video viral de Karla Tarazona: "Yo estaría metida en un huequito". Captura: Magaly TV La Firme.