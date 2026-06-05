Resultados oficiales de la segunda vuelta se proclamarán a mediados de julio, anuncia el JNE

Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú saludan a sus seguidores en sus respectivos cierres de campaña antes de las elecciones generales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que la proclamación de resultados de la segunda vuelta de las Elecciones 2026 se realizará a mediados de julio. El organismo explicó que el plazo responde a la necesidad de resolver actas observadas, realizar audiencias de incremento de votos y coordinar con los 60 jurados electorales especiales (JEE) en todo el país.

Durante la primera vuelta, celebrada en abril, se registraron 68.520 actas observadas, una cifra superior a la de procesos anteriores, según detalló Grecia Rentería, vocera del JNE. Este aumento se atribuyó a la participación de más organizaciones políticas y a la elección simultánea de senadores y diputados.

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La funcionaria precisó que en la segunda vuelta se seguirá el mismo procedimiento: los jurados especiales revisarán el recuento de votos y resolverán las actas que permanezcan sin solución tras el cotejo.

El proceso de proclamación incluye audiencias públicas en los jurados electorales especiales, donde se revisan los votos impugnados y las actas con observaciones. Tras la resolución en cada circunscripción, el JNE emite el anuncio oficial para los cargos de presidente y vicepresidente, lo que concluye la etapa de cómputo nacional.

Rentería aclaró que la proclamación de resultados para senadores, diputados y parlamentarios andinos se realiza primero a nivel de los jurados especiales y, posteriormente, el JNE otorga las credenciales a los representantes electos. Este procedimiento está previsto para el mes de junio, mientras que la proclamación presidencial se traslada a la segunda quincena de julio.

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Una fotografía compuesta muestra al candidato izquierdista peruano Roberto Sánchez y a la candidata presidencial de derecha Keiko Fujimori hablando durante un debate televisado previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de junio, en Lima, Perú, el 31 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Conteo rápido y flash electoral

La Asociación Civil Transparencia desplegará más de cinco mil observadores el 7 de junio para monitorear la jornada de la segunda vuelta. Su secretario general, Omar Awapara, indicó que se realizará un conteo rápido integral con cobertura nacional, cuyos resultados se anunciarán a las 8:00 p.m. del mismo domingo. El conteo rápido, aclaró Awapara, no es una encuesta sino una recolección directa de datos en las mesas de votación, procesados con un margen de error controlado.

Además del conteo rápido, los electores recibirán información preliminar gracias al Flash Electoral que difundirán consultoras como Ipsos y Datum Internacional. Estas mediciones, basadas en encuestas a la salida de los locales de votación, serán transmitidas por medios como Latina, Perú 21 y América Multimedia, a partir de las 5:00 p. m., apenas cierren las mesas.

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El término boca de urna se refiere a este tipo de encuesta, que recopila la opinión de los votantes inmediatamente después de ejercer el sufragio. Aunque ofrece una estimación inicial del resultado, el cómputo oficial solo se consolida tras el procesamiento de las actas y la resolución de eventuales impugnaciones.

Durante la jornada electoral, la Asociación Civil Transparencia y su equipo de observadores también evaluarán la calidad del proceso, la apertura de mesas y la transmisión de resultados. Awapara subrayó que la organización busca transmitir confianza y tranquilidad a la ciudadanía, asegurando una vigilancia continua y reportes frecuentes en tiempo real.

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La expectativa por conocer al nuevo presidente de la República moviliza a millones de peruanos. Las autoridades reiteran que la proclamación oficial dependerá del cierre completo de todas las etapas legales y del escrutinio final a cargo del JNE, que continuará el monitoreo hasta la publicación de los resultados definitivos.