Phillip Butters reveló que Álvaro Barco rechazó millonario aporte a Universitario para fichar al ‘9′ estrella: “Trajeron a Sekou Gassama”

El primer semestre de 2026 dejó a Universitario de Deportes sumido en la frustración. El club se alejó rápidamente de la pelea por el Torneo Apertura, fue eliminado en fase de grupos de la Copa Libertadores y, tras solo cuatro meses, el técnico de turno (Javier Rabanal) perdió su puesto. Dos de los refuerzos destacados, entre ellos Sekou Gassama, abandonaron la institución apenas seis meses después de su llegada, profundizando la sensación de crisis.
En medio de este panorama, Phillip Butters reveló una serie de conversaciones privadas con Álvaro Barco, quien se desempeñaba como director deportivo en ese periodo. Butters compartió detalles sobre las gestiones, los intentos de reforzar el plantel y la oportunidad que, según su relato, fue rechazada por la dirigencia ‘crema’.
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El comunicador precisó para el programa de YouTube, Mano a Mano, que la falta de resultados deportivos llevó a buscar soluciones inmediatas. Según su testimonio, Barco reconoció que el club necesitaba refuerzos, especialmente tras partidos disputados como el de Botafogo en Lima el año pasado, donde el equipo estuvo cerca de dar la sorpresa. “Nos faltó un jugador para ganarle”, comentó Butters, subrayando que los detalles marcan la diferencia cuando las distancias deportivas son tan ajustadas.
Frente al argumento de Álvaro Barco sobre la “falta de recursos”, Phillip Butters decidió intervenir. “Déjame hacer una llamada”, dijo, y contactó a Jimmy Pflucker, empresario peruano con gran poder adquisitivo, vinculado a medios de comunicación y al sector minero. En palabras de Butters, Pflucker “tiene tanta plata en cinco años va a tener tanta plata como Florentino Pérez... Ningún número le mueve la aguja”.
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La propuesta fue clara: Butters propuso que Barco, junto con el gerente de marketing del club, acudiera a la oficina de Pflucker para buscar un patrocinio millonario. El objetivo era concreto: asegurar la llegada de tres refuerzos de calidad que pudieran revertir el presente deportivo y aspirar al campeonato. “Pídale lo que le tenga que pedir, pero tú asegúrale que vas a traer a los tres jugadores que hagan que la ‘U’ campeone”, afirmó Butters sobre la conversación.
En su relato, Butters insistió en que el respaldo económico de Pflucker era inédito para Universitario. “Jimmy es ganador al mango”, resumió, resaltando que el empresario estaba dispuesto a invertir a gran escala en la institución, siempre que su marca fuera visible como sponsor principal.
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Phillip Butters sobre el rechazo de Álvaro Barco a millonario aporte para fichar el ‘9′ de Universitario
Phillip Butters detalló que la reunión con Jimmy Pflucker no prosperó según lo esperado. “Lo recibe y Álvaro le dice ‘no, que el auspicio cuesta un millón’”, narró el periodista, recordando que el empresario pretendía que su marca figurara en el pecho de la camiseta de Universitario. La negativa vino por parte del gerente de marketing, quien señaló que ese espacio ya pertenecía a una casa de apuestas.
El propio Butters manifestó su sorpresa ante la postura de la directiva. “Jimmy dijo que rompieran el contrato y que él lo pagaba”, relató. “Si le decían a Jimmy que eso costaba cinco millones, él lo firmaba”, agregó, subrayando que la capacidad financiera del empresario superaba cualquier requerimiento del club. No obstante, la dirigencia puso trabas para romper el contrato existente, perdiendo la chance de sumar un nuevo patrocinador de alto perfil.
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La historia no terminó ahí. Álvaro Barco aseguró a Butters que el club iba a incorporar un delantero centro de jerarquía, el ‘9’ que tanto reclamaba la hinchada. “¡No sabes el ‘9′ que voy a traer!”, le anticipó. Fue así como llegó Sekou Gassama, quien, lejos de cumplir las expectativas, dejó el club tras apenas medio año, en medio de las críticas por su rendimiento.
Mientras tanto, Pflucker mantuvo su interés en invertir en la entidad ‘merengue’, aunque la oportunidad inicial ya se había esfumado. “Pflucker sigue queriendo comprar la ‘U’”, concluyó Butters, dejando abierta la puerta a futuros intentos de acercamiento entre el empresario y el club.
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