Resultados de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en la fecha 2 del torneo

La Copa Sudamericana de Vóley 2026 inició el miércoles 22 de julio en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima, donde la primera jornada ofreció resultados destacados y un gran nivel de juego para los aficionados presentes.
Este jueves 23 de julio se disputará la segunda fecha, instancia que podría ser determinante para las aspiraciones de clasificación a las semifinales de las ocho selecciones participantes. El torneo, además, otorga plazas para el próximo Campeonato Sudamericano.
Resultados de la fecha 2 de la Copa Sudamericana de vóley 2026
- Colombia vs Ecuador (10:45 horas)
- Chile vs Bolivia (13:15 horas)
- Argentina vs Venezuela (15:45 horas)
- Brasil vs Perú (18:15 horas)
Así quedaron los partidos de la fecha 1
- Argentina 3-0 Ecuador
- Brasil 3-0 Bolivia
- Colombia 3-0 Venezuela
- Chile 3-0 Perú
¿Cuántos clasifican a las semifinales de la Copa Sudamericana de vóley?
En la Copa Sudamericana de Vóley 2026, los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales. El Grupo A está conformado por Perú, Bolivia, Brasil y Chile, mientras que en el Grupo B compiten Argentina, Venezuela, Ecuador y Colombia.
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En semifinales, el primero del Grupo A enfrentará al segundo del Grupo B y viceversa; los equipos restantes disputarán posiciones secundarias.
Para que Perú acceda a las semifinales, deberá terminar entre los dos primeros de su grupo. El debut fue ante Chile, un rival directo en la lucha por la clasificación, por lo que ganar en el primer partido resultaba clave para acercarse al objetivo y fortalecer la confianza para los siguientes compromisos.
Luego, la selección enfrentará a Bolivia y a Brasil. Para depender de sus propios resultados y tener grandes posibilidades de avanzar, necesita sumar al menos un triunfo más.
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Con dos victorias en la fase de grupos, el equipo nacional tendría prácticamente asegurada la clasificación, aunque la posición final dependerá también de la cantidad de puntos y del desenlace de los demás encuentros del grupo.
Dónde ver los partidos de la fecha 2 de la Copa Sudamericana de vóley
Latina Televisión transmitirá los partidos de la fecha 2 de la Copa Sudamericana de vóley 2026 a nivel nacional. Los encuentros de la selección peruana estarán disponibles en los canales 2 y 702 en HD, así como en vivo mediante el sitio web y la aplicación oficial de la señal.
Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa de la jornada, con información previa a cada partido, seguimiento punto a punto, resúmenes de las acciones más importantes, declaraciones de protagonistas, resultados, tabla de posiciones y todos los detalles relevantes del torneo.
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La importancia de la Copa Sudamericana de vóley 2026
Este torneo adquiere importancia para las ocho selecciones participantes, ya que entrega plazas para futuras competencias internacionales. Se asignan tres cupos al próximo Campeonato Sudamericano, considerando que Brasil y Argentina ya cuentan con la clasificación asegurada.
Además, la Copa Sudamericana otorga un boleto a los Juegos Panamericanos, certamen para el que Brasil y Perú ya tienen su participación confirmada.
Por otra parte, Brasil y Argentina buscan sumar puntos en el ranking con el objetivo de clasificar a la próxima edición de la Volleyball Nations League (VNL).
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