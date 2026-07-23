A qué hora juega Perú vs Brasil HOY: partido por fecha 2 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Perú vuelve a escena en la Copa Sudamericana de Vóley; desafía a Brasil en la segunda fecha. - Crédito: FPV

Hoy, jueves 23 de julio, Perú se ve obligado a ir por la heroica contra Brasil, por su segunda presentación en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. La dolorosa caída a manos de Chile ubica al sexteto nacional en un escenario desfavorable y ahora el futuro de su participación dependerá de lo que haga contra uno de los candidatos al título.

A qué hora juega Perú vs Brasil por fecha 2 de Copa Sudamericana de Vóley 2026

La Confederación Sudamericana de Voleibol ha programado el Perú vs Brasil, correspondiente a la segunda fecha de la Copa Sudamericana. El organismo regional ha fijado el horario del choque para las 18:15 horas locales.

Con respecto a otros países, el juego iniciará de la siguiente forma: a las 17:15 horas de México, a las 18:15 horas de Colombia y Ecuador, a las 19:15 horas de Estados Unidos, Bolivia y Venezuela y a las 20:15 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

PUBLICIDAD

Canal TV de Perú vs Brasil por fecha 2 de Copa Sudamericana de Vóley 2026

Latina Deportes (Canal 2) ha sido el medio de comunicación en Perú que se ha hecho de los derechos televisivos para emitir, a través de sus pantallas, todos los duelos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026, aunque habrá un despliegue informativo especial cuando el bloque nacional realice sus presentaciones en el Coliseo Eduardo Dibós, en San Borja.

Además, Infobae Perú presentará una cobertura integral del recorrido nacional: incluirá análisis previo, actualización en tiempo real, resúmenes de jugadas, comentarios de protagonistas, resultados, posiciones y datos clave del torneo para mantener informada a la audiencia con todos los detalles más relevantes del certamen.

PUBLICIDAD

Así llega Perú a la siguiente fecha de Copa Sudamericana de Vóley 2026

Perú experimentó un revés inesperado en su debut al ser superado de manera contundente por Chile con un marcador de 3-0. Los dos primeros sets reflejaron una clara superioridad del conjunto sureño y un desempeño deficiente por parte del equipo local.

En el tercer set, la selección peruana mostró mayor resistencia, aunque la tendencia del partido ya estaba definida y el resultado final no ofreció margen para la recuperación.

Tras esta caída, la 'bicolor’ enfrenta una situación adversa y se ve obligada a buscar una actuación destacada en su próximo encuentro frente a, Brasil, que en su estreno pasó por encima de Bolivia.

PUBLICIDAD

La alegría de la selección chilena contrasta con la desolación del equipo peruano tras caer 3-0 en la Copa Sudamericana. El video muestra la jugada final, la celebración de las ganadoras y la reacción del equipo local ante la inesperada derrota. | Latina

Copa Sudamericana de Vóley 2026, el inicio de un nuevo certamen regional

Perú ha vuelto a ser el foco central. En la capital se ha dado inicio a la primera edición de la Copa Sudamericana de Vóley. Con la venia de la Confederación Sudamericana de Voleibol se ha presentado un nuevo escenario que, de ahora en adelante, tendrá una gran importancia en el calendario deportivo.

El certamen de la CSV, que ha dado inicio el 22 de julio con duración hasta el 26 del presente mes, reúne a ocho selecciones del continente y las reparte en dos grupos con cuatro participantes en cada serie. Los dos mejores acceden a semifinales con miras al título, mientras que los desmarcados disputarán choques para definir posiciones finales.

PUBLICIDAD

Consignar que la Copa Sudamericana de Vóley 2026 ofrecerá cuatro cupos para el Campeonato Sudamericano 2026 y tres plazas para los Juegos Panamericanos 2027. De tal manera que cada uno de los contrincantes se tomará más que en serio su participación por Lima.

La fecha 2 de la Copa Sudamericana de vóley 2026 se desarrollará durante el jueves 23 de julio.

Nómina de Perú que afrontará la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Yadhira Anchante (Armadora), Jade Cuya (Armadora), Rachell Hidalgo (Líbero), Andrea Villegas (Líbero), Diana de la Peña (Central), Coraima Gómez (Central), Anghela Barboza (Central), Daniela Muñoz (Punta receptor), Kiara Montes (Punta receptor), Brenda Lobatón (Punta receptor), Karla Ortíz (Punta receptor), Sandra Ostos (Opuesta) Antuanette Arteaga (Opuesta), y Alondra Alarcón (Opuesta).