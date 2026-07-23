A qué hora juega Perú vs Brasil HOY: partido por fecha 2 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Hoy, jueves 23 de julio, Perú se ve obligado a ir por la heroica contra Brasil, por su segunda presentación en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. La dolorosa caída a manos de Chile ubica al sexteto nacional en un escenario desfavorable y ahora el futuro de su participación dependerá de lo que haga contra uno de los candidatos al título.
A qué hora juega Perú vs Brasil por fecha 2 de Copa Sudamericana de Vóley 2026
La Confederación Sudamericana de Voleibol ha programado el Perú vs Brasil, correspondiente a la segunda fecha de la Copa Sudamericana. El organismo regional ha fijado el horario del choque para las 18:15 horas locales.
Con respecto a otros países, el juego iniciará de la siguiente forma: a las 17:15 horas de México, a las 18:15 horas de Colombia y Ecuador, a las 19:15 horas de Estados Unidos, Bolivia y Venezuela y a las 20:15 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
PUBLICIDAD
Canal TV de Perú vs Brasil por fecha 2 de Copa Sudamericana de Vóley 2026
Latina Deportes (Canal 2) ha sido el medio de comunicación en Perú que se ha hecho de los derechos televisivos para emitir, a través de sus pantallas, todos los duelos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026, aunque habrá un despliegue informativo especial cuando el bloque nacional realice sus presentaciones en el Coliseo Eduardo Dibós, en San Borja.
Además, Infobae Perú presentará una cobertura integral del recorrido nacional: incluirá análisis previo, actualización en tiempo real, resúmenes de jugadas, comentarios de protagonistas, resultados, posiciones y datos clave del torneo para mantener informada a la audiencia con todos los detalles más relevantes del certamen.
PUBLICIDAD
Así llega Perú a la siguiente fecha de Copa Sudamericana de Vóley 2026
Perú experimentó un revés inesperado en su debut al ser superado de manera contundente por Chile con un marcador de 3-0. Los dos primeros sets reflejaron una clara superioridad del conjunto sureño y un desempeño deficiente por parte del equipo local.
En el tercer set, la selección peruana mostró mayor resistencia, aunque la tendencia del partido ya estaba definida y el resultado final no ofreció margen para la recuperación.
Tras esta caída, la 'bicolor’ enfrenta una situación adversa y se ve obligada a buscar una actuación destacada en su próximo encuentro frente a, Brasil, que en su estreno pasó por encima de Bolivia.
PUBLICIDAD
Copa Sudamericana de Vóley 2026, el inicio de un nuevo certamen regional
Perú ha vuelto a ser el foco central. En la capital se ha dado inicio a la primera edición de la Copa Sudamericana de Vóley. Con la venia de la Confederación Sudamericana de Voleibol se ha presentado un nuevo escenario que, de ahora en adelante, tendrá una gran importancia en el calendario deportivo.
El certamen de la CSV, que ha dado inicio el 22 de julio con duración hasta el 26 del presente mes, reúne a ocho selecciones del continente y las reparte en dos grupos con cuatro participantes en cada serie. Los dos mejores acceden a semifinales con miras al título, mientras que los desmarcados disputarán choques para definir posiciones finales.
PUBLICIDAD
Consignar que la Copa Sudamericana de Vóley 2026 ofrecerá cuatro cupos para el Campeonato Sudamericano 2026 y tres plazas para los Juegos Panamericanos 2027. De tal manera que cada uno de los contrincantes se tomará más que en serio su participación por Lima.
Nómina de Perú que afrontará la Copa Sudamericana de Vóley 2026
Yadhira Anchante (Armadora), Jade Cuya (Armadora), Rachell Hidalgo (Líbero), Andrea Villegas (Líbero), Diana de la Peña (Central), Coraima Gómez (Central), Anghela Barboza (Central), Daniela Muñoz (Punta receptor), Kiara Montes (Punta receptor), Brenda Lobatón (Punta receptor), Karla Ortíz (Punta receptor), Sandra Ostos (Opuesta) Antuanette Arteaga (Opuesta), y Alondra Alarcón (Opuesta).
Más Noticias
Phillip Butters reveló que Álvaro Barco rechazó millonario aporte a Universitario para fichar al ‘9′ estrella: “Trajeron a Sekou Gassama”
El comunicador confesó detalles sobre una reunión con el exdirectivo ‘crema’, el gerente de marketing del club y un empresario de alto perfil interesado en invertir en la institución para los fichajes este año
Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: así va Perú antes de jugar con Brasil por fecha 2
Continúa la lucha por la clasificación a las semifinales del torneo. Revisa cómo marchan el Grupo A y el Grupo B mientras se desarrollan los duelos de la segunda jornada
Resultados de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en la fecha 2 del torneo
La competencia continúa en Lima con el desarrollo de la segunda jornada, donde la ‘bicolor’ tendrá difícil reto frente a la candidita del certamen de selecciones
Dónde ver Perú vs Brasil HOY: canal tv online del partido por Copa Sudamericana de Vóley 2026
El conjunto dirigido por Antonio Rizola intentará aprovechar el aliento de la hinchada nacional en el coliseo Eduardo Dibós cuando enfrente al cuadro brasileño. Conoce cómo seguir el encuentro
Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: así quedó Perú tras derrota ante Chile por fecha 1
Argentina venció a Ecuador en el primer partido del torneo. Después, Brasil y Colombia derrotaron por el mismo marcador a Bolivia y Venezuela, respectivamente. Mientras que la ‘bicolor’ no pudo ante la ‘roja’
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD