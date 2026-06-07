Keiko Fujimori pide a ciudadanos que vayan a votar: “Hoy es muy importante, cada voto cuenta”

A las afueras de su casa, en camino al tradicional desayuno electoral, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pidió que la ciudadanía participe de la jornada electoral y que se mantenga vigilante en las mesas de votación.
Antes de salir al distrito de San Juan de Lurigancho, Fujimori sostuvo que “es bien importante que todos acudamos a votar. Y también a todos los personeros de ambos partidos que también vayan a, digamos, salvaguardar la voluntad popular”, afirmó.
La postulante de Fuerza Popular sostuvo que su agrupación no alcanzó la meta de 100.000 personeros voluntarios registrados, pero aseguró que “lo importante es que se está cubriendo todas las mesas. Son 92.000 mesas y tenemos registrados 95.000 personeros. Y agradecemos muchísimo a todos los ciudadanos que de manera voluntaria están colaborando”, dijo.
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Consultada por la instalación de las mesas al inicio de la jornada, Fujimori atribuyó las demoras a que el proceso seguía en curso. “Me imagino que en los próximos minutos se van a terminar de instalar todas las mesas. Estamos un poquito tarde (...) En las mesas del código 900 también vamos a tener personeros”.
El mensaje a los votantes
Consultada por la prensa sobre su mensaje para los ciudadanos que aún no han definido su voto incluso el mismo día de la segunda vuelta electoral, Fujimori evitó pronunciarse. “No puedo hablar de política, ustedes saben, está prohibido, pero aquí lo importante es que todos vayan a asistir a las mesas de votación y cumplan con su derecho y su deber”, afirmó.
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Sobre los locales donde todavía no se había iniciado la votación, Fujimori dijo: “Yo me imagino que en los próximos minutos se va a resolver”.
Fujimori se reunió con su familia y miembros de la prensa en su desayuno electoral en el comedor popular ‘Las Rocas’ en San Juan de Lurigancho, desde donde volvió a llamar a todos los peruanos a acercarse a sus locales de votación y sufragar. “Hacemos la invitación y les pedimos a todos los ciudadanos que acudan a votar. Hoy es muy importante. Cada voto cuenta, y también es fundamental aquellos que se han inscrito como personeros de ambos partidos. Que todos acudan y que sean defensores de la democracia”
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Resultados del conteo rápido y flash electoral
El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Omar Awapara, indicó que se realizará un conteo rápido integral con cobertura nacional, cuyos resultados se anunciarán a las 8:00 p.m. del mismo domingo. El conteo rápido, aclaró Awapara, no es una encuesta sino una recolección directa de datos en las mesas de votación, procesados con un margen de error controlado.
Además del conteo rápido, los electores recibirán información preliminar gracias al Flash Electoral que difundirán consultoras como Ipsos y Datum Internacional. Estas mediciones, basadas en encuestas a la salida de los locales de votación, serán transmitidas por medios como Latina, Perú 21 y América Multimedia, a partir de las 5:00 p. m., apenas cierren las mesas.
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Resultados de la segunda vuelta a mediados de julio
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que la proclamación de resultados de la segunda vuelta de las Elecciones 2026 se realizará a mediados de julio. El organismo explicó que el plazo responde a la necesidad de resolver actas observadas, realizar audiencias de incremento de votos y coordinar con los 60 jurados electorales especiales (JEE) en todo el país.
Durante la primera vuelta, celebrada en abril, se registraron 68.520 actas observadas, una cifra superior a la de procesos anteriores, según detalló Grecia Rentería, vocera del JNE. Este aumento se atribuyó a la participación de más organizaciones políticas y a la elección simultánea de senadores y diputados.
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La funcionaria precisó que en la segunda vuelta se seguirá el mismo procedimiento: los jurados especiales revisarán el recuento de votos y resolverán las actas que permanezcan sin solución tras el cotejo.
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