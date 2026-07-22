Nuevo sismo de magnitud 4.1 remece Lima: epicentro fue en Huarochirí hoy, miércoles 22 de julio

Un sismo de magnitud 4.1 sacudió la zona central de Perú durante la mañana de este miércoles 22 de julio, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 07:25 a.m., con epicentro localizado a 2 kilómetros al sureste de Ricardo Palma, Huarochirí, Lima, y una profundidad de 101 kilómetros. El reporte oficial fue emitido a través de las plataformas digitales oficiales.
Según informó el IGP, la intensidad del sismo fue clasificada como III en Ricardo Palma, lo que indica que fue percibido por parte de la población sin causar daños materiales. Las coordenadas exactas del epicentro se ubicaron en una latitud de -11.94 y longitud -76.64, datos que permiten a las entidades de emergencia monitorear el evento y evaluar posibles réplicas o afectaciones en la infraestructura de Lima y alrededores.
PUBLICIDAD
El Instituto Geofísico del Perú recordó que la región se encuentra en una zona de alta sismicidad, el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que recomendó a la población mantener la calma y seguir las indicaciones de las autoridades. El reporte completo del evento puede consultarse en el portal oficial del IGP, donde se actualizan los datos sísmicos en tiempo real para toda la ciudadanía.
“Un pequeño golpe”
En comunicación con RPP Noticias, Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú, confirmó que el epicentro fue debajo de la ciudad de Lima, con una profundidad de 101 kilómetros. “Es por eso que las personas que han estado probablemente en pisos altos han sentido solo un pequeño golpe”.
PUBLICIDAD
“Creo que más allá de pensar que algo anómalo está ocurriendo, que no es cierto, sino que simplemente ocurre la actividad sísmica que siempre está presente en el país. Lo que sí tenemos que hacer, más allá de la mochila (de emergencia), es nuestros simulacros en familia”, remarcó.
Además, recordó que este viernes 14 de agosto hay un simulacro nacional, “pero en familia debemos poner en práctica lo que siempre hemos debido hacer: cada fin de semana prácticar nuestro simulacro, revisar nuestro departamento para identificar las zonas seguras, ese es el trabajo que está pendiente para no sorprendernos cuando ocurra un evento sísmico importante”.
PUBLICIDAD
En otro momento, Tavera volvió a mencionar que no solo basta con tener lista la mochila de emergencia, que de nada serviría esto si no se tiene claro por dónde salir ante un sismo de gran magnitud.
“He estado repitiendo constantemente que me gustaría mucho que cada padre de familia un fin de semana le robe de 5 a 10 minutos al sábado o al domingo y haga simulacro en familia. Eso es lo único que nos va a ayudar, porque en realidad no sabemos cómo va a ser el sismo, no sabemos cómo va responder nuestra vivienda. Entonces tenemos que acostumbrarnos a ese proceso, para que cada uno sepa qué hacer”, señaló.
PUBLICIDAD
Indeci: mochila de emergencia
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda adoptar una serie de medidas para reducir riesgos ante un sismo. Entre las principales acciones figuran identificar las zonas seguras dentro del hogar, mantener la calma durante el movimiento y alejarse de ventanas u objetos que puedan caer.
Además, se aconseja no utilizar ascensores, evitar el uso del teléfono para llamadas y optar por mensajes de texto para facilitar la comunicación. Posterior al evento, resulta fundamental revisar posibles fugas de gas, auxiliar a heridos y estar atentos ante probables réplicas.
De acuerdo con el Indeci, la preparación de una mochila de emergencia es clave para afrontar las primeras 24 horas tras un sismo. Este kit debe incluir agua embotellada, alimentos no perecibles, artículos de higiene personal, medicamentos esenciales y un botiquín de primeros auxilios.
PUBLICIDAD
También se recomienda sumar una linterna, radio portátil con pilas, silbato, ropa de abrigo, dinero en efectivo y una libreta con números de emergencia. En hogares con bebés, personas mayores o mascotas, se deben agregar elementos adaptados a sus necesidades específicas, como pañales, leche en polvo o alimento balanceado.
El Indeci sugiere que la mochila permanezca en un lugar accesible y visible para todos los miembros de la familia. Además, se recomienda asignar roles y ensayar simulacros para que cada persona sepa cómo actuar durante una evacuación. Mantener actualizados los insumos y revisar periódicamente el contenido de la mochila garantiza una respuesta más efectiva ante cualquier emergencia sísmica.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, miércoles 22 de julio de 2026
Los valores del combustible presentan amplias diferencias a lo largo del país, mientras las aplicaciones oficiales permiten comparar tarifas y facilitan la búsqueda de los grifos con mejores precios
Chile en la FIL Lima 2026: 16 autores y 10 editoriales impulsan el diálogo cultural con Perú
El país andino despliega una nutrida agenda de encuentros, presentaciones y actividades para promover la diversidad de su producción literaria y reforzar los lazos profesionales en el sector editorial
Resultados de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: partidos y marcadores en vivo
Las ocho mejores selecciones del torneo disputan una ronda de eliminación directa en Macao, China, donde buscarán avanzar a las semifinales y mantenerse en la pelea por el título de la VNL Femenina 2026
“Hoy dejamos un muerto, mañana otro”: Balean bus de la empresa Santa Cruz en Comas y dejan mensaje extorsivo
La unidad de transporte circulaba con decenas de pasajeros cuando ocurrió el atentado, lo que pudo haber desencadenado una tragedia de grandes proporciones
“Cenaida Uribe es la culpable”: María Alejandra Marín explica las razones de su renovación con Alianza Lima
La armadora colombiana regresó al Perú para disputar la Copa Sudamericana de Vóley con su selección y aprovechó su estadía para expresar el profundo cariño que siente por el país y por el club ‘íntimo’
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD