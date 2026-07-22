Perú

Nuevo sismo de magnitud 4.1 remece Lima: epicentro fue en Huarochirí hoy, miércoles 22 de julio

El Instituto Geofísico del Perú reportó que el temblor se registró a las 7:25 de la mañana y tuvo una profundidad de 101 kilómetros

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Un gran sismo de magnitud 8.5 o más podría destruir Lima y Callao, luego de más de dos siglos de silencio sísmico.
El sismo se registró este miércoles 22 de julio, según los reportes oficiales del IGP. (Composición: Infobae Perú)

Un sismo de magnitud 4.1 sacudió la zona central de Perú durante la mañana de este miércoles 22 de julio, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 07:25 a.m., con epicentro localizado a 2 kilómetros al sureste de Ricardo Palma, Huarochirí, Lima, y una profundidad de 101 kilómetros. El reporte oficial fue emitido a través de las plataformas digitales oficiales.

Según informó el IGP, la intensidad del sismo fue clasificada como III en Ricardo Palma, lo que indica que fue percibido por parte de la población sin causar daños materiales. Las coordenadas exactas del epicentro se ubicaron en una latitud de -11.94 y longitud -76.64, datos que permiten a las entidades de emergencia monitorear el evento y evaluar posibles réplicas o afectaciones en la infraestructura de Lima y alrededores.

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El Instituto Geofísico del Perú recordó que la región se encuentra en una zona de alta sismicidad, el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que recomendó a la población mantener la calma y seguir las indicaciones de las autoridades. El reporte completo del evento puede consultarse en el portal oficial del IGP, donde se actualizan los datos sísmicos en tiempo real para toda la ciudadanía.

Günter Rave – periodista – sismo – Lima - Perú – entretenimiento – 26 febrero
El noticiero en directo quedó registrado en video cuando el sismo sorprendió a todos en el estudio, mostrando luces y decorados moviéndose mientras el equipo buscaba información oficial sobre el fenómeno (Andina)

“Un pequeño golpe”

En comunicación con RPP Noticias, Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú, confirmó que el epicentro fue debajo de la ciudad de Lima, con una profundidad de 101 kilómetros. “Es por eso que las personas que han estado probablemente en pisos altos han sentido solo un pequeño golpe”.

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“Creo que más allá de pensar que algo anómalo está ocurriendo, que no es cierto, sino que simplemente ocurre la actividad sísmica que siempre está presente en el país. Lo que sí tenemos que hacer, más allá de la mochila (de emergencia), es nuestros simulacros en familia”, remarcó.

Además, recordó que este viernes 14 de agosto hay un simulacro nacional, “pero en familia debemos poner en práctica lo que siempre hemos debido hacer: cada fin de semana prácticar nuestro simulacro, revisar nuestro departamento para identificar las zonas seguras, ese es el trabajo que está pendiente para no sorprendernos cuando ocurra un evento sísmico importante”.

El IGP informó que en el Perú se registran más de 800 sismos al año y explicó las causas de esta intensa actividad sísmica, además de recordar las principales medidas de prevención que debe adoptar la población ante un eventual terremoto. Fuente: TV Perú Noticias

En otro momento, Tavera volvió a mencionar que no solo basta con tener lista la mochila de emergencia, que de nada serviría esto si no se tiene claro por dónde salir ante un sismo de gran magnitud.

“He estado repitiendo constantemente que me gustaría mucho que cada padre de familia un fin de semana le robe de 5 a 10 minutos al sábado o al domingo y haga simulacro en familia. Eso es lo único que nos va a ayudar, porque en realidad no sabemos cómo va a ser el sismo, no sabemos cómo va responder nuestra vivienda. Entonces tenemos que acostumbrarnos a ese proceso, para que cada uno sepa qué hacer”, señaló.

Indeci: mochila de emergencia

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda adoptar una serie de medidas para reducir riesgos ante un sismo. Entre las principales acciones figuran identificar las zonas seguras dentro del hogar, mantener la calma durante el movimiento y alejarse de ventanas u objetos que puedan caer.

Mochila de emergencia
También se recomienda sumar una linterna, radio portátil con pilas, silbato, ropa de abrigo en la mochila de emergencia. (Andina)

Además, se aconseja no utilizar ascensores, evitar el uso del teléfono para llamadas y optar por mensajes de texto para facilitar la comunicación. Posterior al evento, resulta fundamental revisar posibles fugas de gas, auxiliar a heridos y estar atentos ante probables réplicas.

De acuerdo con el Indeci, la preparación de una mochila de emergencia es clave para afrontar las primeras 24 horas tras un sismo. Este kit debe incluir agua embotellada, alimentos no perecibles, artículos de higiene personal, medicamentos esenciales y un botiquín de primeros auxilios.

También se recomienda sumar una linterna, radio portátil con pilas, silbato, ropa de abrigo, dinero en efectivo y una libreta con números de emergencia. En hogares con bebés, personas mayores o mascotas, se deben agregar elementos adaptados a sus necesidades específicas, como pañales, leche en polvo o alimento balanceado.

El Indeci sugiere que la mochila permanezca en un lugar accesible y visible para todos los miembros de la familia. Además, se recomienda asignar roles y ensayar simulacros para que cada persona sepa cómo actuar durante una evacuación. Mantener actualizados los insumos y revisar periódicamente el contenido de la mochila garantiza una respuesta más efectiva ante cualquier emergencia sísmica.

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