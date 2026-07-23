Ethel Pozo entiende elogios de Rebeca Escribens a Janet Barboza: “Esa era yo antes”

Ethel Pozo aseguró sentirse identificada con Rebeca Escribens porque, según confesó, durante seis años también intentó mantener la armonía dentro de su equipo de trabajo. La respuesta de Magaly Medina no tardó en llegar. ATV/ Magaly TV La Firme.

Las declaraciones de Ethel Pozo en el pódcast ‘Sin Más que Decir’ continúan generando reacciones. Esta vez fue Magaly Medina quien dedicó un espacio de su programa para comentar las palabras de la conductora de televisión, quien explicó por qué comprendía la actitud que tuvo Rebeca Escribens durante el reciente cumpleaños de América Televisión, donde dedicó un emotivo mensaje a una de sus compañeras en medio de la polémica generada por las declaraciones de Janet Barboza.

Magaly Medina reacciona sin filtros a las palabras de Ethel Pozo sobre Rebeca Escribens. Captura: Magaly TV La Firme.

Lejos de pasar por alto el tema, Magaly Medina cuestionó la postura de Ethel Pozo y lanzó una dura crítica, asegurando que, al menos, la hija de Gisela Valcárcel reconoció el papel que desempeñó durante varios años dentro del programa ‘América Hoy’.

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Magaly Medina reacciona sin filtros a las palabras de Ethel Pozo sobre Rebeca Escribens. Captura: Magaly TV La Firme.

Ethel Pozo explica por qué comprende la actitud de Rebeca Escribens

Durante su participación en el pódcast ‘Sin Más que Decir’, Ethel Pozo fue consultada sobre el discurso que Rebeca Escribens ofreció durante la celebración por el aniversario de América Televisión, en el que expresó palabras de reconocimiento hacia una compañera de trabajo.

Para la conductora, ese gesto no le resultó extraño porque aseguró haber pasado por una situación similar durante varios años. “Me siento identificada. O sea, siento que esa era yo antes, que trataba de que todo esté bien y entiendo su posición y es linda. Yo creo que está haciendo lo que yo también hice.”, comentó.

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Magaly Medina reacciona sin filtros a las palabras de Ethel Pozo sobre Rebeca Escribens. Captura: Magaly TV La Firme.

Luego profundizó en su reflexión y explicó que trabajar en un mismo equipo muchas veces implica priorizar la unidad del grupo. “Cuando uno está en un equipo, en un mismo barco, tienes que remar juntos. Entonces, yo siento que a Rebeca le está pasando lo que a mí me pasó por seis años. Siento que por ahí va la mano. De repente, las palabras que dio en el cumpleaños, algunos las sienten innecesarias, dada la coyuntura, lo que se ha dado, lo que Janet ha mostrado, pero creo que va por ahí. Estoy muy, muy contenta.”

Con estas declaraciones, Ethel Pozo dejó entrever que comprendía perfectamente la posición asumida por Rebeca Escribens, al considerar que muchas veces los integrantes de un programa intentan mantener la armonía del equipo incluso en momentos complicados.

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Magaly Medina reacciona sin filtros a las palabras de Ethel Pozo sobre Rebeca Escribens. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina ironiza sobre las palabras de Ethel Pozo

Las declaraciones de Ethel Pozo fueron analizadas durante la más reciente edición de ‘Magaly TV, La Firme’, donde Magaly Medina no ocultó su sorpresa por la explicación ofrecida por la conductora.

Antes de referirse a las palabras de la hija de Gisela Valcárcel, la periodista recordó el discurso que dio Rebeca Escribens y lanzó una crítica.

Magaly Medina reacciona sin filtros a las palabras de Ethel Pozo sobre Rebeca Escribens. Captura: Magaly TV La Firme.

“Cierto. Ethel y María Pía se metieron una lora sobre lo que había hecho Rebeca Escribens, ¿no? Esa soboneada terrible, vergonzosa, diría yo, que le dio a su compañera de programa.”, comentó.

Luego hizo referencia al emotivo intercambio entre las conductoras y bromeó con una comparación que provocó risas en el set. “Yo pensé que Rebeca le estaba hablando a Verónica Linares en ese momento.”, dijo entre risas.

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Magaly Medina reacciona sin filtros a las palabras de Ethel Pozo sobre Rebeca Escribens. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona que Ethel Pozo justifique ese comportamiento

Tras escuchar la explicación de Ethel Pozo, Magaly Medina consideró que la conductora estaba intentando justificar la actitud de Rebeca Escribens al compararla con experiencias vividas durante su permanencia en ‘América Hoy’.

En opinión de la periodista, las palabras de Ethel terminaron convirtiéndose en una admisión de que anteriormente ella también había asumido ese rol.

“Bueno, por lo menos reconoce que ese papel horrible y patético también lo hacía ella alguna vez.”, afirmó. Con esta frase, Magaly Medina dejó en claro que no comparte la interpretación realizada por Ethel Pozo y que considera innecesario ese tipo de demostraciones públicas dentro de un programa de televisión.

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Magaly Medina reacciona sin filtros a las palabras de Ethel Pozo sobre Rebeca Escribens. Captura: Magaly TV La Firme.

Las declaraciones de Ethel Pozo reavivan el debate

Las palabras de Ethel Pozo también reabrieron el debate entre los seguidores de la televisión de espectáculos sobre las dinámicas que existen dentro de los programas en vivo y la forma en que sus conductores manejan las diferencias internas.

Mientras algunos usuarios consideraron que la hija de Gisela Valcárcel simplemente intentó explicar el contexto que, según su experiencia, viven quienes integran un mismo equipo de trabajo, otros coincidieron con la postura de Magaly Medina, quien calificó ese comportamiento como exagerado.

El tema cobró mayor relevancia porque las declaraciones surgieron en medio de la polémica originada tras los comentarios realizados por Janet Barboza, que generaron diversas reacciones dentro del entorno de América Televisión.

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Magaly Medina reacciona sin filtros a las palabras de Ethel Pozo sobre Rebeca Escribens. Captura: Magaly TV La Firme.

Ethel Pozo insiste en la importancia de remar hacia un mismo lado

Más allá de la controversia que generaron sus declaraciones, Ethel Pozo sostuvo durante la entrevista que trabajar en televisión implica asumir responsabilidades compartidas y entender que los integrantes de un programa forman parte de un mismo proyecto.

Por ello insistió en que muchas veces las muestras públicas de respaldo responden al deseo de mantener la estabilidad del equipo y evitar que los conflictos internos afecten el trabajo diario.

Sin embargo, esa explicación no convenció a Magaly Medina, quien aprovechó su espacio televisivo para cuestionar nuevamente la postura de la conductora.

Magaly Medina reacciona sin filtros a las palabras de Ethel Pozo sobre Rebeca Escribens. Captura: Magaly TV La Firme.