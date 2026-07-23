Resultados ganadores del Gana Diario de este miércoles 22 de julio

¿Participaste en el sorteo de Gana Diario y quieres saber si ganaste? Aquí puedes consultar los resultados de su más reciente sorteo difundidos por La Tinka.
Fecha del sorteo: miércoles 22 de julio de 2026
Número del sorteo: 4650
Resultados: 34, 08, 21, 15, 31
A qué hora se juega Gana Diario
Gana Diario efectúa un sorteo a diario, de lunes a domingo.
Los resultados se dan a conocer después de las 20:30 horas.
Hasta cuándo puedes reclamar tu premio
Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de Gana Diario:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.
PUBLICIDAD
¿Qué plazo tengo para reclamar un premio en Gana Diario si gano?
El periodo para reclamar un premio en Gana Diario en Perú depende del monto ganado:
Premios menores o iguales a S/ 5,000: tienes hasta 180 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamarlo.
Premios mayores a S/ 5,000 y menores a S/ 1,000,000: el plazo es de 30 días calendario para cobrar el premio.
Premios mayores o iguales a S/ 1,000,000: se deben reclamar en la oficina principal de Intralot en Lima, con un plazo máximo de 90 días calendario.
Estos plazos se cuentan desde la fecha del sorteo y es necesario presentar el boleto ganador original y DNI para el reclamo.
Más Noticias
Magaly Medina ironiza sobre Karla Tarazona por dedicarle canción a Christian Domínguez: “Como yo nadie te ha perdonado”
La conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ reaccionó al video viral en el que Karla Tarazona le canta una romántica canción a Christian Domínguez y aseguró que las burlas en redes sociales fueron consecuencia de sus propias decisiones
Temblor en Perú, hoy 22 de julio: IGP reporta sismos en Lima, Áncash, Junín, Arequipa y Moquegua
La actividad sísimica del país no cesa. El las últimas 24 horas, varios sismos de baja y moderada magnitud se registraron en diferentes regiones de Perú, según reportes del Instituto Geofísico del Perú
Resultados de la Tinka: números ganadores del miércoles 22 de julio de 2026
Como cada miércoles, se publican los resultados ganadores del sorteo. Estos son los nuevos afortunados
Temblor en Perú: sismo de magnitud 4.5 con epicentro en Samanco
El país se ubica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona en donde acontecen el 80% de los temblores más fuertes del mundo
Angie Jibaja hace mea culpa tras denuncia por agresión contra administradora de hotel: “No debí pisar el palito”
La modelo se pronunció tras la denuncia del hotel donde se hospedaba por presunto no pago; negó haber golpeado a la empleada y pidió disculpas por excederse
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD