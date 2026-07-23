Magaly Medina expone los mensajes que recibe Jefferson Farfán y lo critica por bloquear sus comentarios: “No es capaz de afrontarlos”

Magaly Medina expone los mensajes que recibe Jefferson Farfán y lo critica por bloquear los comentarios en redes. ATV/ Magaly TV La Firme.

El enfrentamiento entre Magaly Medina y Jefferson Farfán continúa sumando nuevos capítulos. Luego de que el exfutbolista volviera a lanzar un mensaje dirigido a la conductora a través de sus redes sociales, la periodista no tardó en responder durante la reciente edición de ‘Magaly TV, La Firme’, donde aseguró que las constantes indirectas del exseleccionado nacional ya no generan el impacto que él espera y, por el contrario, terminan afectando su propia imagen frente al público.

Magaly Medina destapa lo que dicen los usuarios sobre Jefferson Farfán tras su último mensaje. Captura: Magaly Medina.

Lejos de mostrarse incómoda por la nueva publicación de Jefferson Farfán, la conductora sostuvo que el comportamiento del exdeportista estaría provocando un evidente desgaste entre los usuarios de redes sociales, quienes, según dijo, ahora cuestionan con mayor frecuencia sus reacciones y publicaciones.

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Magaly Medina destapa lo que dicen los usuarios sobre Jefferson Farfán tras su último mensaje. Captura: Magaly Medina.

Magaly Medina asegura que las indirectas de Jefferson Farfán “se le regresan”

Durante su programa, Magaly Medina comentó que cada vez que Jefferson Farfán intenta responderle públicamente, el resultado termina siendo contrario a lo que él busca.

“Lo cierto es que hoy, como todo este tiempo, le sale al revés, al hombre se le regresa todo. Ahora se jactó de todo lo que le dije ayer… ni caso, pero sin embargo, me dio mucha risa que le pusiera la gente todo tipo de comentarios porque él ha cerrado sus comentarios de redes sociales, no es capaz de afrontar los comentarios en redes… cómo debe tener asesores y chupes burros que no saben nada de cómo perjudicas tu propia imagen y cómo agarras y te disparas... su imagen ha perdido muchísimo”, expresó.

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Magaly Medina destapa lo que dicen los usuarios sobre Jefferson Farfán tras su último mensaje. Captura: Magaly Medina.

Los comentarios que Magaly Medina leyó sobre Jefferson Farfán

Como parte de su programa, Magaly Medina mostró varios de los mensajes que, según indicó, fueron publicados por usuarios de redes sociales tras la nueva indirecta de Jefferson Farfán.

Entre ellos destacó frases como: “Ya aburre.” “Ya cansa.” “No soy feliz.” “Hasta cuándo va a intervenir el juez.”

“Él se pelea solito.” “Qué vergonzoso debe ser para la mamá de Farfán ese comportamiento.”“Magaly debe denunciarlo por acoso.” Tras terminar de leer estos mensajes, la conductora coincidió con una de las opiniones que más se repetía entre los usuarios. “Es cierto, ya aburre.”, afirmó.

Magaly Medina destapa lo que dicen los usuarios sobre Jefferson Farfán tras su último mensaje. Captura: Magaly Medina.

Magaly Medina agradece el respaldo de sus seguidores

Luego de repasar las reacciones que generó la publicación del exfutbolista, Magaly Medina aprovechó para agradecer el respaldo que, asegura, recibe constantemente por parte de su audiencia.

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La periodista sostuvo que muchas personas logran identificar cuándo existe un abuso y reaccionan frente a ese tipo de situaciones.

“Me da mucha risa que realmente todo se le vuelque en su contra, que nadie sea patero con él. Yo tengo que agradecer a la comunidad grande que me respeta, me defiende y me quiere, y que siente cuando un abuso se nota. La gente se rebela contra eso, porque somos muchos a los que nos pasa este tipo de atropellos”, manifestó.

Según la conductora, las reacciones de los usuarios reflejan que existe un cambio en la percepción pública respecto al comportamiento del exseleccionado nacional.

Magaly Medina destapa lo que dicen los usuarios sobre Jefferson Farfán tras su último mensaje. Captura: Magaly Medina.

Jefferson Farfán vuelve a lanzar un mensaje contra Magaly Medina

Las declaraciones de Magaly Medina se produjeron luego de que Jefferson Farfán reapareciera en sus redes sociales con una nueva publicación dirigida a la conductora.

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El exfutbolista respondió a los recientes comentarios de la periodista relacionados con el supuesto incumplimiento de su servicio comunitario y aprovechó para volver a lanzar una indirecta. En su publicación escribió:

“Magaly Jesús no mientas, no te voy ganando 300 mil, ya van 450 en total, eso te pasa por sapa, porque estás asustada”, acompañando el mensaje con emojis de dinero y ranas, elementos que anteriormente también había utilizado en publicaciones relacionadas con la conductora.

Magaly Medina destapa lo que dicen los usuarios sobre Jefferson Farfán tras su último mensaje. Captura: Magaly Medina.

La disputa entre Magaly Medina y Jefferson Farfán sigue escalando

El enfrentamiento entre Magaly Medina y Jefferson Farfán se ha convertido en uno de los conflictos más comentados del espectáculo peruano en las últimas semanas. Todo ello luego de que ambos intercambiaran diversas declaraciones a raíz de los procesos judiciales que mantienen y de las constantes publicaciones que el exfutbolista realiza en sus plataformas digitales.

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Mientras Jefferson Farfán continúa utilizando sus redes sociales para responder a la conductora, Magaly Medina sostiene que esas publicaciones ya no encuentran el respaldo que anteriormente podían generar entre algunos seguidores y que, por el contrario, terminan provocando críticas hacia el exdeportista.

En esta oportunidad, la periodista no solo respondió al mensaje en el que fue llamada “sapa”, sino que también aseguró que la imagen pública del exseleccionado nacional se ha visto afectada por su actitud frente a las críticas y por la forma en la que maneja sus redes sociales.

Con ambas figuras manteniendo una postura firme y sin señales de reconciliación, el intercambio de declaraciones continúa alimentando la expectativa de sus seguidores, quienes siguen atentos a cada nueva publicación y respuesta que protagonizan Magaly Medina y Jefferson Farfán, un conflicto que, por ahora, parece estar lejos de llegar a su fin.

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Magaly Medina destapa lo que dicen los usuarios sobre Jefferson Farfán tras su último mensaje. Captura: Magaly Medina.