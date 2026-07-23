Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: así va Perú antes de jugar con Brasil por fecha 2

Continúa la acción en la Copa Sudamericana de Vóley 2026.

La Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026 empieza a definir su panorama con la disputa de la segunda jornada de la fase de grupos. Las ocho selecciones participantes afrontan una fecha decisiva en busca de sumar unidades que les permitan acercarse a las semifinales del torneo, que tiene como escenario el Coliseo Eduardo Dibós de Lima.

La competencia está dividida en dos zonas: Perú, Brasil, Chile y Bolivia conforman el Grupo A, mientras que Argentina, Colombia, Venezuela y Ecuador integran el Grupo B. De acuerdo con el formato del certamen, los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la siguiente instancia, por lo que cada resultado puede ser determinante en la lucha por la clasificación.

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La programación de este jueves 23 de julio contempla cuatro partidos que podrían generar movimientos importantes en las tablas de posiciones. El duelo que cerrará la jornada será el protagonizado por peruanas y brasileñas, un enfrentamiento clave para la ‘bicolor’, que buscará hacerse fuerte ante su público y dar un paso importante rumbo a las semifinales.

Partidos de hoy, jueves 23 de julio

Colombia vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)

Chile vs Bolivia (13:15 horas / vía web y app de Latina)

Argentina vs Venezuela (15:45 horas / por señal abierta de Latina)

Brasil vs Perú (18:15 horas / por señal abierta de Latina)

Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley.

Perú vs. Brasil, un duelo clave para la ‘bicolor’

El duelo entre Perú y Brasil será uno de los partidos más importantes de la segunda jornada de la Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026. Un triunfo ante la ‘canarinha’ podría acercar a la selección nacional a las semifinales del torneo, tomando en cuenta que en la última fecha de la fase de grupos enfrentará a Bolivia.

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La selección brasileña llegó a Lima con un plantel alterno, conformado en su mayoría por jugadoras sub 23, debido a que su equipo principal se encuentra disputando la fase final de la Liga de Naciones de Vóley (VNL). Sin embargo, el combinado auriverde no dejará de ser un rival exigente, ya que el vóley brasileño mantiene un alto nivel competitivo en todas sus categorías.

Ante este desafío, Antonio Rizola y sus dirigidas buscarán hacer valer la localía en el Coliseo Eduardo Dibós y demostrar el trabajo realizado durante los últimos meses. Una victoria en este encuentro significaría un golpe importante para las aspiraciones de la ‘blanquirroja’ en su objetivo de meterse entre los cuatro mejores del certamen.

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Perú y Brasil se enfrentarán en un duelo clave por el pase a semifinales de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: CSV

La clasificación al Sudamericano, otro gran objetivo en juego

Al término de la fase de grupos, los dos mejores equipos de cada zona avanzarán a las semifinales. En esta instancia, el líder de un grupo se enfrentará al segundo del otro por un lugar en la final, mientras que las selecciones que no consigan la clasificación disputarán los encuentros para definir las posiciones del quinto al octavo lugar del certamen.

Sin embargo, el torneo no solo otorga el título. También reparte boletos al Campeonato Sudamericano de Vóley Femenino 2026, que se disputará en septiembre. Los cuatro mejores equipos de la clasificación final, con excepción de Brasil (país anfitrión) y de Argentina (vigente campeón de Copa Sudamericana), obtendrán su cupo al certamen continental, el cual será clave porque entregará plazas para el próximo Mundial absoluto y para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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