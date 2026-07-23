María Pía Copello responde a quienes la tildan de ‘lavandera’ y advierte que ya inició acciones legales por las difamaciones: “Me dan de alma”

La conductora aclaró que se trata de una especulación personal y no de una información confirmada. Sin embargo, su comentario provocó una inmediata reacción de Magaly Medina, quien aseguró desconocer cualquier movimiento en la programación del canal. ATV/ Magaly TV La Firme.

María Pía Copello decidió hablar abiertamente sobre uno de los episodios más complicados que ha enfrentado durante este año. La conductora e influencer visitó el set de ‘Magaly TV, La Firme’ este 22 de julio, donde no solo habló de sus nuevos proyectos profesionales, sino también del impacto que han tenido en su vida las constantes críticas y acusaciones que circulan en redes sociales.

Durante la conversación con Magaly Medina, la exconductora de televisión respondió por primera vez con firmeza a quienes la califican de ‘lavandera’, asegurando que las difamaciones se han convertido en una situación recurrente y que incluso ha tenido que recurrir a la vía legal para proteger su imagen.

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María Pía Copello revela quién, según ella, estaría cerca de llegar a ATV y Magaly responde al instante. Captura: Magaly TV La Firme.

María Pía Copello rompe su silencio sobre las acusaciones en redes

En medio de la entrevista, Magaly Medina abordó el tema de los ataques que ha recibido María Pía Copello durante los últimos meses, especialmente luego de que diversos usuarios comenzaran a difundir acusaciones sin pruebas en plataformas digitales.

Lejos de esquivar el tema, la influencer respondió con contundencia y aseguró que ese tipo de comentarios forman parte de su día a día. “Me difaman todos los días”, afirmó.

La conductora explicó que muchas de las acusaciones surgieron tras la difusión de un reportaje que, según indicó, no presentó pruebas que sustentaran los señalamientos realizados en su contra.

María Pía Copello revela quién, según ella, estaría cerca de llegar a ATV y Magaly responde al instante. Captura: Magaly TV La Firme.

“Estoy en un tema legal”: María Pía anuncia acciones para defender su nombre

Además de reconocer que las críticas le han afectado, María Pía Copello reveló que decidió tomar medidas para enfrentar las acusaciones que considera falsas.

La influencer explicó que actualmente atraviesa un proceso legal con el objetivo de defender su reputación y enviar un mensaje sobre las consecuencias que puede tener la difusión de información sin sustento. “Me difaman todos los días”, reiteró, al explicar que no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados frente a ese tipo de ataques.

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Durante la conversación también reflexionó sobre la facilidad con la que actualmente se pueden viralizar acusaciones en redes sociales, incluso cuando no existen pruebas que las respalden. Para la conductora, este fenómeno representa uno de los mayores riesgos del entorno digital, donde muchas veces una afirmación puede alcanzar gran difusión antes de ser verificada.

María Pía Copello revela quién, según ella, estaría cerca de llegar a ATV y Magaly responde al instante. Captura: Magaly TV La Firme.

María Pía habla del hate que enfrentó durante el 2026

Más adelante, María Pía Copello confesó que el 2026 ha sido uno de los años más desafiantes de su carrera profesional debido al constante hate que recibió tras iniciar una nueva etapa en plataformas digitales.

La influencer reconoció que el proceso no fue sencillo y que hubo momentos en los que las críticas parecían no tener fin. “Me han dado de alma, de alma”, expresó. Según explicó, uno de los factores que influyó fue que decidió iniciar un proyecto en YouTube sin contar con una comunidad consolidada, lo que la expuso a una gran cantidad de comentarios negativos.

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La conductora admitió que durante ese proceso también cometió errores, aunque aseguró que esas experiencias terminaron convirtiéndose en importantes aprendizajes.

María Pía Copello revela quién, según ella, estaría cerca de llegar a ATV y Magaly responde al instante. Captura: Magaly TV La Firme.

“Si sobrevivo a este ataque, ya no me para nadie”

Pese a las dificultades, María Pía Copello aseguró que hoy atraviesa un momento completamente distinto y que logró transformar las críticas en una motivación para seguir creciendo profesionalmente. Con visible emoción, recordó la reflexión que hizo durante los momentos más complicados del año.

“Yo dije, ya, si sobrevivo a este ataque, ya no me para nadie”, sentenció. La influencer explicó que esa forma de pensar le permitió afrontar con mayor fortaleza los comentarios negativos y concentrarse en el desarrollo de sus nuevos proyectos. Actualmente asegura sentirse tranquila, ilusionada y satisfecha con el camino recorrido.

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María Pía Copello revela quién, según ella, estaría cerca de llegar a ATV y Magaly responde al instante. Captura: Magaly TV La Firme.

María Pía asegura que hoy vive una mejor etapa profesional

Durante la entrevista, la creadora de contenido destacó que, pese a las dificultades, logró consolidar una nueva etapa laboral que hoy le genera satisfacción. Según explicó, las marcas han vuelto a confiar en su trabajo y su proyecto digital continúa creciendo.

La conductora señaló que las experiencias vividas durante este año le permitieron fortalecer su carácter y comprender mejor cómo enfrentar la exposición permanente que implica desarrollar contenidos en plataformas digitales.

Para María Pía Copello, los ataques no lograron frenar sus objetivos y, por el contrario, reforzaron su decisión de seguir apostando por los proyectos que viene desarrollando fuera de la televisión tradicional.

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María Pía Copello revela quién, según ella, estaría cerca de llegar a ATV y Magaly responde al instante. Captura: Magaly TV La Firme.

María Pía advierte sobre los riesgos de las acusaciones sin pruebas

Más allá de referirse a su caso personal, María Pía Copello aprovechó la conversación con Magaly Medina para reflexionar sobre el impacto que tienen las acusaciones sin pruebas en redes sociales.

La influencer sostuvo que actualmente cualquier persona puede convertirse en blanco de campañas de desprestigio que terminan afectando tanto la vida personal como la profesional.

Por ello, insistió en la importancia de actuar con responsabilidad antes de compartir o difundir información cuya veracidad no ha sido comprobada.

María Pía Copello revela quién, según ella, estaría cerca de llegar a ATV y Magaly responde al instante. Captura: Magaly TV La Firme.