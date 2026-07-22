Pamela López explica por qué no cree en Christian Cueva y descarta cualquier cambio: "Yo creo que ese tipo de gente no cambia"

Pamela López afirmó que Christian Cueva no dejará de ser infiel y atribuyó esa postura a su experiencia tras 13 años de relación.

Pamela López volvió a encender el debate sobre Christian Cueva con una afirmación que no dejó lugar a la ambigüedad: el futbolista no cambiará su comportamiento infiel, sino que simplemente estaría en un período de pausa forzada por la exposición mediática que rodea su relación con Pamela Franco. La influencer trujillana, aún casada con el jugador del Sport Boys, realizó estas declaraciones durante su participación en el programa ‘Arriba mi gente’.

La pregunta que le formuló la conductora Micheille Soifer fue directa: ¿cree que el padre de sus hijos puede cambiar y ser fiel? La respuesta de López fue igual de directa. “Yo creo que esos hombres, ese tipo de gente y hablo en general, no cambian. Yo creo que descansan un tiempito, creo que unos añitos más va a seguir descansando porque ahora está bastante expuesto y en algún momento...”, expresó, dejando la frase incompleta pero con una carga implícita que los presentes comprendieron.

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La empresaria aclaró que su postura no obedece a un deseo de mal ajeno, sino a su propia experiencia tras 13 años de convivencia con el deportista. “No es que le desee eso porque puede revertir, pero no creo que cambie. Yo hablo en base a mi experiencia, no sé el resto”, agregó.

Deuda de S/ 80 mil y acciones legales contra Cueva

Más allá del plano sentimental, Pamela López también reveló que la situación con Christian Cueva escala al terreno judicial. En declaraciones al programa ‘Detrás de Cámaras’, la empresaria anunció que iniciará acciones legales contra el futbolista por una deuda que, según afirma, mantiene con su madre desde hace varios años: S/ 80 mil que el jugador nunca habría pagado, pese a las promesas reiteradas de hacerlo.

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Pamela López se sincera en el programa "Arriba Mi Gente" y comparte su firme opinión sobre Christian Cueva, asegurando que las personas con su comportamiento no cambian, solo se toman un descanso. Video: Instagram Latina / Arriba mi gente

López fue enfática al desmentir la versión difundida por el entorno legal de Cueva, que aseguraba que la obligación económica ya estaba saldada. “La respuesta es no. No le pagó ni 10 céntimos de esa deuda. Es más, el día de ayer, mi madre le ha enviado un mensaje, puedo mostrar la captura, solicitándole, por favor, el pago de esa deuda”, declaró.

La influencer explicó que su madre, Betty Solórzano, optó durante mucho tiempo por confiar en la palabra del futbolista antes de recurrir a instancias formales, pero que la falta de respuesta terminó por agotar esa paciencia.

“Si bien es cierto, no le ha llegado una carta notarial, no le han llegado documentos formales, porque mi mamá no se maneja así. Pues ahora esta vez sí lo va a tener que hacer así porque ya vemos mucha frescura”, señaló López. Hasta el momento, Cueva no se ha pronunciado públicamente sobre este anuncio.

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El cumpleaños de su hija menor y el contraste con Paul Michael

El 18 de julio, la hija menor de Pamela López y Christian Cueva, Gianna, cumplió 7 años. El episodio volvió a poner en evidencia las tensiones entre los padres. Cueva visitó a la menor ese mismo día y le dedicó un mensaje en redes sociales: “Feliz cumpleaños, mi princesita hermosa, que Dios te me cuide siempre, te amo como no tienes idea y estaré para ti siempre. Gracias a Dios te pude ver y abrazar, mi amor”, escribió el deportista junto a una fotografía con la pequeña.

Gianna, la hija menor de Pamela López y Christian Cueva, cumplió 7 años y el futbolista le dedicó un mensaje en redes sociales tras visitarla.

El saludo del futbolista, no obstante, no incluyó la exposición de ningún regalo material ni una celebración organizada por él. El contraste con las semanas previas resultó notorio. Días antes del onomástico de Gianna, Cueva había celebrado por todo lo alto el cumpleaños de Pamela Franco con DJ y mariachis, y también había negado comprarle un perfume de Victoria’s Secret a su hija mayor alegando una “crisis económica”, según reveló López.

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El gesto que más llamó la atención en este contexto no vino del futbolista, sino de Paul Michael, el cantante y expareja de López tras su participación en el reality ‘La Granja VIP’. Pese a que la separación entre ambos se produjo hace poco más de un mes, Michael se comunicó con la hija mayor de López y con sus otros hijos para saludarlos en el cumpleaños de la menor, según relató la propia influencer en el programa ‘Detrás de Cámaras’.

“Por ese respeto y cariño que aún tienen, me preguntan por él y tuvieron comunicación con él en el cumpleaños de mi hijita... por ese cariño es que no voy a hablar mal de él y de nadie”, declaró López. La empresaria admitió que retomó una comunicación puntual con el cantante, aunque descartó cualquier posibilidad de retomar el romance. “Hemos tenido una conversación súper rápida por temas muy puntuales”, precisó.

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Pamela López y Christian Cueva mantuvieron una relación de 13 años y contrajeron matrimonio el 21 de diciembre de 2019 en una ceremonia privada. La ruptura se hizo pública a finales de febrero de 2024, luego de que López expusiera a través de sus redes sociales las presuntas infidelidades del futbolista con varias personas del mundo del espectáculo, entre ellas la cantante de cumbia Pamela Franco. Desde entonces, ambos no han podido concretar el divorcio.