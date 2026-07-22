Cables de telecomunicaciones mal instalados ponen en riesgo seis distritos de Lima: estos concentran la mayor cantidad de casos detectados

Luz del Sur realizó un operativo en San Juan de Miraflores para retirar cables de telecomunicaciones instalados demasiado cerca de redes eléctricas de media tensión. Difusión

La presencia de cables instalados cerca de redes eléctricas representa un riesgo para la seguridad pública y para la continuidad del suministro de energía en distintos sectores de Lima. Este tipo de situaciones motiva intervenciones técnicas dirigidas a retirar elementos que no cumplen las condiciones establecidas por la normativa vigente.

Las labores de supervisión sobre infraestructura urbana también buscan prevenir incidentes relacionados con instalaciones de distintos servicios que comparten el espacio aéreo. Entre los principales objetivos figura la reducción de posibilidades de contacto entre redes eléctricas y cables de telecomunicaciones.

Dentro de ese contexto, empresas concesionarias del servicio eléctrico mantienen operativos en diferentes distritos con la finalidad de corregir condiciones que podrían afectar tanto a los ciudadanos como al funcionamiento del sistema eléctrico. Las acciones incluyen inspecciones y retiro de cables ubicados fuera de los parámetros técnicos permitidos.

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Uno de los recientes operativos se desarrolló en San Juan de Miraflores, donde Luz del Sur retiró cables de telecomunicaciones que incumplían las distancias mínimas de seguridad respecto de instalaciones eléctricas de media tensión, conforme a lo establecido por el Código Nacional de Electricidad.

Retiro de cables en San Juan de Miraflores

Luz del Sur informó que ejecutó una nueva intervención para retirar cables aéreos de telecomunicaciones instalados a una distancia inferior a la permitida respecto de la red eléctrica de media tensión. La actividad se realizó en el distrito de San Juan de Miraflores como parte de las acciones destinadas a disminuir riesgos para la población y proteger la continuidad del servicio eléctrico.

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Durante el operativo, personal de la empresa retiró cables coaxiales y de fibra óptica que no respetaban las separaciones exigidas por la normativa técnica nacional. Según la empresa, estas instalaciones pertenecían a compañías de telecomunicaciones.

La intervención forma parte de un programa permanente orientado al mantenimiento de las condiciones de seguridad de la infraestructura eléctrica dentro de la zona de concesión de Luz del Sur.

Distancias exigidas por la normativa

Los cables retirados eran coaxiales y de fibra óptica pertenecientes a empresas de telecomunicaciones. Difusión

El vocero de Luz del Sur, Alfredo Melly, explicó que los cables retirados incumplían las exigencias del Código Nacional de Electricidad respecto a la separación con la red eléctrica de media tensión.

“Los cables que retiramos pertenecen a empresas de telecomunicaciones y han sido instalados sin tener en cuenta lo establecido en el Código Nacional de Electricidad: deben mantener una distancia vertical mínima de 1.80 metros y una distancia horizontal de 1.50 metros, respecto de la red eléctrica de media tensión”, precisó Melly.

La empresa indicó que estas distancias buscan evitar situaciones que puedan generar contacto entre ambas infraestructuras y reducir la posibilidad de incidentes eléctricos.

Riesgos para las personas y el servicio eléctrico

Según explicó Luz del Sur, un cable de telecomunicaciones ubicado demasiado cerca de una línea de media tensión puede producir una descarga eléctrica, situación que compromete la integridad de las personas y también afecta la continuidad del suministro.

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La compañía señaló que este tipo de intervenciones permite retirar elementos considerados peligrosos antes de que ocurra un incidente relacionado con la red eléctrica.

Alfredo Melly sostuvo que la empresa destina recursos para corregir situaciones originadas por instalaciones realizadas por terceros. “En Luz del Sur, la seguridad es uno de nuestros principales valores. Destinamos múltiples recursos para medidas correctivas de actividades de terceros que ponen en riesgo la seguridad pública y el servicio eléctrico. Exhortamos a las empresas de telecomunicaciones a respetar las distancias mínimas de seguridad establecidos, y así, cuidar a nuestros vecinos”, manifestó.

Distritos con mayor incidencia de incumplimientos

El Código Nacional de Electricidad exige una separación mínima de 1,80 metros en sentido vertical y 1,50 metros en sentido horizontal respecto de las redes de media tensión. Difusión

De acuerdo con información proporcionada por Luz del Sur, Villa El Salvador, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Ate, Santa Anita y Huachipa concentran la mayor cantidad de casos relacionados con cables de telecomunicaciones instalados sin respetar las distancias mínimas de seguridad.

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La empresa señaló que esas zonas forman parte de las prioridades dentro de su programa de intervenciones, debido a la frecuencia con la que se detectan este tipo de incumplimientos durante las inspecciones técnicas.

Estas acciones también buscan mantener las condiciones operativas de la infraestructura eléctrica y disminuir riesgos asociados con instalaciones que no cumplen los criterios establecidos por la regulación vigente.

Luz del Sur informó que continuará con operativos similares en diferentes puntos de su zona de concesión, en coordinación con las autoridades competentes. Las intervenciones incluirán nuevos retiros de cables que no respeten las distancias de seguridad establecidas para instalaciones cercanas a redes eléctricas de media tensión.

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La empresa también recordó que los usuarios pueden informar sobre situaciones que representen un riesgo para el suministro eléctrico mediante la aplicación de Luz del Sur, en la opción de emergencias, así como a través de Fonoluz, al número (01) 617-5000. Estas comunicaciones permiten identificar puntos que requieren evaluación técnica y, de ser necesario, la ejecución de nuevas intervenciones.