La razón de la ausencia de Luis Ramos en el debut de Alianza Lima por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El campeón del Apertura arranca el Torneo Clausura 2026 con un triunfo en el Estadio Alejandro Villanueva, pero la noticia paralela es el problema físico de Luis Ramos, todavía sin fecha clara (Alianza Lima)

Alianza Lima abrió el Torneo Clausura 2026 con un triunfo 2-1 ante Sport Huancayo en el Estadio Alejandro Villanueva, un resultado que consolidó su arranque tras haber ganado el Apertura. Pero en La Victoria también se instaló una preocupación: la lesión que mantiene fuera de competencia a Luis Ramos y retrasa su estreno en esta fase del campeonato.

El atacante peruano de 26 años no integró la convocatoria para el debut y su ausencia despertó dudas en la afición. Con el paso de las horas, se conoció que el delantero atraviesa un cuadro compatible con pubalgia, una molestia en la zona pélvica que suele demandar manejo cuidadoso por el dolor que provoca y por el riesgo de agravarse si no se respeta el proceso de recuperación.

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En ese contexto, el delantero continúa con trabajos controlados y seguimiento médico, mientras el cuerpo técnico espera señales claras para volver a considerarlo. Por ahora, no existe una fecha confirmada para su retorno a los entrenamientos a la par del plantel. La proyección inmediata indica que tampoco estaría disponible para la segunda jornada, cuando Alianza Lima visite a Comerciantes Unidos el domingo 26 de julio en el Estadio Juan Maldonado Gamarra, desde las 15:30 (hora peruana).

La lesión que lo dejó fuera del estreno y el seguimiento médico

La ausencia de Luis Ramos ante Sport Huancayo respondió a una pubalgia que lo mantiene en recuperación. El cuerpo médico monitorea su evolución antes de autorizar su vuelta. (Alianza Lima)

La principal novedad en torno a Luis Ramos pasó por su ausencia en la lista para enfrentar a Sport Huancayo. En su lugar, el comando técnico optó por otras alternativas ofensivas y el reemplazo considerado para la nómina fue Geray Mota. La decisión sorprendió en la previa del partido, sobre todo por tratarse de un futbolista incorporado para reforzar el ataque en la temporada.

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Con el correr de la jornada se difundió el motivo: “Ramos está lesionado. Tiene como una pubalgia, por eso Pablo Guede no lo consideró para el partido”, se dijo en el programa ‘Hablemos de MAX’. La información explicó por qué el atacante no apareció en la relación de convocados y por qué el entrenador prefirió no arriesgarlo en el arranque del Clausura.

El delantero permanece bajo control del área médica del club, que monitorea su evolución para definir en qué momento podrá retomar las prácticas con normalidad. Hasta ahora, el panorama no ofrece un plazo exacto de retorno, un punto que condiciona la planificación del equipo en este inicio de campeonato.

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Más allá de la preocupación por el corto plazo, en el club apuntan a que el futbolista complete su recuperación sin apuros, debido a las características de esta dolencia, que suele generar molestias persistentes en la región pélvica.

Un refuerzo que todavía no encontró continuidad en la temporada

El fichaje de Luis Ramos despertó expectativa, pero las molestias físicas y la lucha por un puesto limitaron su participación en Alianza Lima durante la presente campaña. (Alianza Lima)

El contratiempo físico se suma a un escenario que ya venía siendo complejo para Ramos desde su llegada. Entre inconvenientes corporales y la competencia interna en el frente de ataque, el peruano no consiguió encadenar continuidad ni ganarse un espacio estable dentro de la consideración del entrenador.

El fichaje generó expectativa por su rendimiento previo en el fútbol colombiano con América de Cali. En esa línea, la dirigencia decidió contratarlo con un vínculo de largo plazo que se extiende hasta diciembre de 2028, con la idea de incorporarlo como una pieza importante del proyecto deportivo.

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Sin embargo, su producción en lo que va del curso quedó por debajo de lo esperado. Entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, disputó 13 partidos oficiales sin convertir y su contribución se redujo a dos asistencias. En ese tramo acumuló 461 minutos en cancha, sin poder traducir presencia en el área en goles.

La situación se volvió más exigente por el contexto del plantel. Además de la vigencia de Paolo Guerrero, también aparece Federico Girotti como competidor directo por minutos, un factor que elevó el margen de exigencia para cualquier delantero que busque instalarse como titular.

Lo que viene para Alianza Lima y el partido ante Comerciantes Unidos

El cuadro blanquiazul buscará su segundo triunfo del Clausura frente a Comerciantes Unidos. Luis Ramos continúa recuperándose y su presencia para ese compromiso luce improbable. (Alianza Lima)

Mientras se define el horizonte de recuperación de Ramos, Alianza Lima se enfoca en sostener el impulso del debut. El 2-1 sobre Sport Huancayo en Matute marcó un inicio favorable en la búsqueda de un nuevo objetivo local, después de haber levantado el Apertura.

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La próxima estación será como visitante. El equipo enfrentará a Comerciantes Unidos el domingo 26 de julio en el Estadio Juan Maldonado Gamarra, por la segunda jornada del Torneo Clausura 2026. El encuentro está programado para las 3:30 p. m. (hora peruana).

En el corto plazo, el escenario más probable es que el delantero peruano continúe al margen de la convocatoria, a la espera de una evolución que le permita competir nuevamente por un lugar. La prioridad inmediata pasa por estabilizar su condición física para que pueda volver a entrenar con normalidad y, a partir de allí, ponerse a disposición del comando técnico.

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