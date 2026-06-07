Perú

Boca de urna de segunda vuelta: ¿a qué hora se conocerán los primeros resultados no oficiales?

La legislación peruana bloquea la difusión de sondeos y proyecciones durante la jornada de votación, con el objetivo de evitar que esos datos condicionen la decisión de los ciudadanos antes de terminar el sufragio

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51 % de peruanos siguen sin tener candidato definido para las Elecciones 2026, según encuesta de IPSOS. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)
51 % de peruanos siguen sin tener candidato definido para las Elecciones 2026, según encuesta de IPSOS. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Las primeras proyecciones no oficiales de las elecciones en Perú suelen conocerse desde las 17:00, cuando cierran las mesas de votación y termina la restricción para publicar encuestas. Desde ese momento, encuestadoras como Ipsos, Datum y CPI pueden difundir resultados, según la normativa del Jurado Nacional de Elecciones.

El boca de urna anticipa tendencias electorales antes de los resultados oficiales. Encuestadores ubicados en los locales de votación consultan a los electores por quién votaron al salir del establecimiento. Luego, esos datos se agrupan en una muestra representativa y se proyectan para estimar la preferencia nacional.

La renuncia de altos funcionarios y la postergación de los resultados profundizan el desconcierto social en medio de reclamos legales y cuestionamientos sobre la actuación de la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones
La renuncia de altos funcionarios y la postergación de los resultados profundizan el desconcierto social en medio de reclamos legales y cuestionamientos sobre la actuación de la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones| Foto: ONPE (edición Infobae)/Canva

Su precisión depende de factores como la sinceridad de los votantes al responder y la representatividad de la muestra. El fenómeno del voto vergonzante —cuando un ciudadano opta por un candidato que no quiere declarar públicamente— puede influir en la exactitud de los resultados. También inciden las negativas a responder y los sesgos en la selección de entrevistados, sobre todo cuando la diferencia entre candidatos es estrecha.

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Qué es el flash electoral y cuándo se difunde

El flash electoral es el momento en que los principales medios de comunicación difunden el boca de urna apenas cierra la jornada. La legislación peruana prohíbe la publicación de encuestas y proyecciones desde las 00:00 del día de la elección hasta el cierre de urnas a las 17:00.

Flash electoral
Flash electoral de Ipsos se conocerá a las 6 p.m.

Cuando se levanta esa restricción, las encuestadoras quedan habilitadas para publicar las primeras estimaciones. La norma busca evitar que los sondeos influyan en el comportamiento de los votantes durante el horario de sufragio.

Las encuestadoras concentran la atención mediática porque sus estimaciones suelen anticipar el resultado, aunque no reemplazan los datos oficiales del JNE. La transmisión simultánea por televisión y plataformas digitales amplifica el impacto del flash electoral y lo convierte en el primer insumo sobre la dirección de la elección.

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Elecciones, votación, votos electorales - Perú - 04 de noviembre
Elecciones, votación, votos electorales - Perú - 04 de noviembre (iStock)

Metodología y limitaciones del boca de urna

El procedimiento presenta desafíos. Los encuestadores seleccionan una muestra con criterios estadísticos, pero la efectividad depende de la disposición de los ciudadanos a responder con honestidad. El margen de error puede aumentar si existe desconfianza o temor a manifestar el voto real.

La cobertura geográfica y las diferencias socioeconómicas también pueden afectar la representatividad de la muestra. En escenarios de alta polarización, un margen pequeño puede modificar la percepción sobre el ganador.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez de pie en un escenario morado, Fujimori con vestido blanco y fajín floral, Sánchez con camisa blanca y sombrero en mano
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el estrado del centro de convenciones de Lima, listos para el debate presidencial rumbo a la segunda vuelta electoral. (Jurado Nacional de Elecciones)

De los sondeos preliminares al conteo oficial

El proceso sigue con el conteo oficial de votos, que comienza una vez cerradas las mesas. El JNE y la Oficina Nacional de Procesos Electorales informan avances parciales a medida que avanza el escrutinio.

Las cifras definitivas pueden demorar varias horas o incluso días, según la complejidad del proceso y la cantidad de actas observadas. Los resultados oficiales suelen confirmar las tendencias anticipadas por el boca de urna, aunque en algunos casos las proyecciones preliminares difirieron del resultado final.

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