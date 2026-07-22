Horacio Baldessari ofrece una solución polémica para que Sporting Cristal sea protagonista en Liga 1: “Ya no tiene que contratar más mercenarios”

Horacio Baldessari arremete contra las decisiones directivas de Sporting Cristal. - Crédito: L1MAX

Horacio Baldessari no deja de preocuparse por el presente de Sporting Cristal. Por más que de alguna u otra manera se sienta alejado de la que sigue considerando su casa, está muy pendiente del desempeño del equipo, que actualmente lucha por zafarse de la zona peligrosa de la Liga 1 2026.

Aquella situación no solo inquieta a la ‘Pepa’, también lo ofusca, porque considera que el problema que aqueja a Cristal pasa por una inexactitud en la toma de decisiones directivas. Así lo ha expresado de una manera tajante y controversial en su reciente aparición en La Palabra En Juego.

PUBLICIDAD

Horacio Baldessari, ídolo de Sporting Cristal. - Crédito: GEC

A la pregunta sobre qué le falta a Sporting Cristal para volver a ser protagonista en Perú, lo que le permitiría luchar por títulos con los clásicos rivales, Baldessari ha sido frontal: “Va a sonar duro, durísimo, pero creo que ya no tiene que contratar más mercenarios”.

“Las contrataciones que estamos haciendo últimamente —no me jodan—. Hoy que cada equipo tiene la posibilidad de contratar siete extranjeros, traigamos tres o cuatro, pero de buen nivel. Uno cuando es extranjero tiene que dejar una huella, porque sino no tiene sentido que hayas pasado por acá”, sumó Horacio.

La 'Pepa', ídolo del club del Rímac, afirmó que la entidad "ya no tiene que contratar más mercenarios". | VIDEO: L1MAX

Aseguró la ‘Pepa’, además, que el simple hecho que Sporting Cristal dispute una lucha aparte por mantener la categoría despertará toda clase de emociones y comentarios por parte de los contrarios, pero está convencido que el elenco del Rímac superará el arduo camino en el que ha caído por inoperancia.

PUBLICIDAD

“Roberto Mosquera agarró un fierro caliente. Hay gente que no comulga con Cristal, pero vamos a zafar. Cristal va a salir adelante. Es un club muy grande en el fútbol peruano”, cerró.

Horacio Baldessari se mantuvo cuatro temporadas en Cristal. - Crédito: Difusión

El amor de Baldessari por Cristal

Después de una espléndida temporada en Deportivo Municipal, al que llegó con varias dudas por una serie de diferencias con las autoridades al momento que fue contratado en 1990, Baldessari acordó su incorporación en Sporting Cristal, donde inmediatamente hizo una conexión genuina con la afición.

La relación del argentino con la hinchada no surgió tanto por su frecuencia goleadora, que para aquella época era alucinante, sino por su respeto hacia el público. A Horacio le frustraba verlos en platea e hizo todo lo posible para ofrecerles un sitio único en las graderías, donde hasta el día de hoy acompañan a Cristal.

PUBLICIDAD

La historia de la ‘Pepa’ con la institución del Rímac duró poco más de tres años debido a una diferencia muy marcada con el entrenador José Carlos Amaral. A raíz del mal manejo del profesional brasileño, Horacio Raúl quedó muy mortificado y no solo dejó el equipo, también anunció su retiro.

Recordando aquella decisión, Baldessari reconoció: “No podía encontrar otro club como Cristal, llegué a amarlo tanto”.

Horacio Baldessari firmando un cartel con una imagen suya vistiendo la camiseta de Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

Al momento que el goleador argentino pasó a las filas de los retirados, se metió de lleno a la dirección técnica. En ese periplo, había recibido el respaldo de Ricardo Bentín, autoridad máxima del club, para hacer una línea de carrera dentro de la entidad pensando en un ascenso hacia la élite, pero tiempo más tarde se produjo su deceso y con ello se marcó su alejamiento definitivo.

PUBLICIDAD

Horacio Baldessari dejó una huella imborrable en Sporting Cristal gracias a sus goles, especialmente en 1991, cuando fue campeón y máximo artillero del torneo. Su capacidad goleadora lo convirtió en ídolo celeste y referente histórico para la afición peruana hasta hoy.