Gladys Tejeda solicita ayuda para los damnificados por sismo en Junín: “Hay familias que lo han perdido todo”

Gladys Tejeda ha salido al frente para pedir ayuda tras el sismo de 5.1 en Junín que devastó a la localidad de Pumpunya. La laureada fondista comentó con Latina Noticias que luego de realizar un recorrido propio de su rutina de atletismo se ha percatado de los terribles daños ocasionados por el temblor.
“En esta tarde tuve una sesión de entrenamiento y me di el tiempo para visitar a nuestros hermanos que han perdido todo. La realidad es otra, en las redes sociales estaba siguiendo y no se está pasando lo real. Quise hacer llegar a la gente que requiere estos momentos”, dijo.
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Visiblemente conmovida, Tejeda exhortó un apoyo masivo para los damnificados: “Hoy estoy aquí para hacer un llamado. Es el momento en que nos podamos unir todo el Valle del Mantaro. También hago un llamado a las empresas privadas e instituciones y de repente otras regiones que se pongan la mano al pecho”.
“La naturaleza lo quiso así y nosotros como humanos nos toca unirnos para darle la mano a las personas afectadas como niños y ancianos, quienes son nuestros primeros hermanos”, sumó Gladys.
Por otro lado, la icónica atleta peruana advirtió que los pobladores están siendo acechados por delincuentes, lo que les impide desplazarse hacia los centros de seguridad instalados. “Hay acopio, pero no hay que olvidar que las personas mayores están cuidando sus animales, porque los rateros están haciendo de las suyas”, indicó.
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Por los próximos 60 días, los distritos de Chongos Bajo y San Juan de Iscos, en la provincia de Chupaca; así como Chupuro, Viques y Huacrapuquio, pertenecientes a Huancayo, han sido declarados en emergencia por el Gobierno Central del Perú.
Junín, en estado de emergencia
El pasado 18 de julio, la región de Junín se vio sorprendida por un movimiento sísmico que no solo ha dejado daños estructurales en viviendas y establecimientos, también ha cobrado víctimas mortales que han ido en un preocupante ascenso. El temblor de 5.1 en la escala de Richter tuvo como epicentro la provincia de Chupaca.
Los primeros reportes arrojaron una cantidad reducida de damnificados y fallecidos, pero con el transcurso de los días la Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) ha ofrecido un balance más que inquietante: el sismo ha dejado cinco muertos.
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Los heridos también han ido en un ascenso descontrolado, siendo un total de 65, aunque 58 de ellos han sido atendidos en nosocomios y dados de altas al inicio de la semana. En ese mismo sentido, se ha conocido que 100 viviendas de adobe han quedado destruidas y están catalogadas como inhabitables.
Aunque se han instalado módulos temporales y carpas de atención para aquellos desfavorecidos por el devastador temblor, los afectados en Junín se niegan a alejarse de las que fueron sus moradas por temor a saqueos de sus objetos de valor.
Frente al terrible escenario que viven cientos de familias, la población puede colaborar llevando alimentos, ropa y artículos de primera necesidad a la plaza Juan de Arona, desde el 22 hasta el 31 de julio, entre 8:00 y 18:00 horas.
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Las donaciones también se reciben en la Universidad Continental de Huancayo, la Municipalidad Provincial y otras instituciones. Se solicita abrigos, frazadas, productos no perecibles y medicinas. Diversas organizaciones y autoridades unen esfuerzos para brindar apoyo inmediato a los damnificados
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