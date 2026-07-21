Ethel Pozo contó cómo Roberto Martínez fue al concierto de Luis Miguel con Viviana Rivasplata mientras seguía casado con Gisela Valcárcel

¡Una historia de película! Ethel Pozo narra el increíble momento en que Roberto Martínez, fue descubierto en un concierto con Viviana Rivasplata, mientras su madre, Gisela Valcárcel, estaba en primera fila

Ethel Pozo guardó este episodio durante años. El martes 15 de julio, en el programa ‘Sin más que decir’ de +QTV, lo contó por primera vez en detalle y el set quedó en silencio. Roberto Martínez estuvo en el concierto de Luis Miguel del 19 de noviembre de 1996 en el Estadio Niño Héroe Manuel Bonilla de Miraflores con Viviana Rivasplata, sentado detrás de Gisela Valcárcel, su esposa.

Esa noche, Martínez le dijo a Gisela que estaba en el estadio con un amigo. La verdad llegó años después, de boca de otra persona. El concierto fue la única presentación de Luis Miguel en Lima durante el período en que Gisela y Martínez estuvieron casados, entre 1995 y 1998.

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Esa noche, según relató Pozo, la pareja había discutido. Gisela decidió ir al estadio con su hija y su amiga Susana Umbert, actual responsable de la estrategia de contenidos de Panamericana TV. Martínez no estaba en sus planes para esa noche.

La versión que Martínez le dio a Gisela

Lo que ocurrió dentro del estadio lo narró Pozo con una precisión que dejó en claro que lo había repasado muchas veces en su cabeza. Estaban en las primeras filas cuando empezaron a circular rumores entre el público de que Martínez estaba en el estadio. Alguien se acercó a avisarle a Gisela. Poco después, el propio Martínez apareció y le habló al oído.

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Ethel Pozo deja a todos boquiabiertos al contar dos anécdotas nunca antes reveladas sobre su ex padrastro, Roberto Martínez, y cómo engañaba a su madre, Gisela Valcárcel. Descubre la increíble historia de las flores y el concierto de Luis Miguel. Video: QTV / Sin más que decir

“Mami, escúchame, he venido con un amigo, Fernando, y ha venido con una flaca, me ha dicho que le haga la taba. Estoy aquí, en la tercera fila, pero estoy con mi amigo”, le dijo, según el relato de Pozo. Gisela lo procesó en el momento como una coincidencia incómoda. “Ah, ya, ya, amor, de ahí hablamos”, respondió, según contó su hija.

El concierto continuó y la noche cerró sin mayores consecuencias aparentes. Martínez había construido una explicación que sonaba plausible y Gisela, en medio del ruido del estadio y la incomodidad del momento, la aceptó.

La verdad que llegó años después

La historia podría haber quedado ahí, como una anécdota más de una noche tensa durante un matrimonio que ya crujía. Pero años después, la conductora Maritere Braschi, periodista y conductora del programa ‘Reporte Semanal’ de Latina, mencionó el episodio en una conversación con Gisela dando por sentado que ella lo sabía.

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“Oye, Gisela, pero qué fuerte lo que tuviste que pasar, porque aguantar todo eso cuando fuiste al concierto de Luis Miguel”, le dijo. Gisela no entendió. “¿Qué pasó en el concierto de Luis Miguel?”, preguntó. “Cómo, todo el mundo lo vio”, respondió Braschi. “¿Qué cosa?”. “Roberto y Viviana estaban atrás tuyo”.

En una reveladora conversación, Ethel Pozo cuenta cómo vivió el acercamiento entre Gisela Valcárcel y Roberto Martínez años después de su separación. Descubre el consejo que le dio a su madre y por qué se oponía a que volvieran a estar juntos. Video: QTV / Sin más que decir

El set de ‘Sin más que decir’ estalló cuando Pozo llegó a ese punto del relato. “¿Qué? Pero que tú no lo sabías”, dijo entre gritos. “Nunca lo supe. Me dijo que había ido con Fernando y una chica que salía. Así fue”, cerró Pozo. María Pía Copello, Luciana Roy, Mario Hart e Israel Dreyfus reaccionaron con una mezcla de incredulidad y carcajadas. Roy fue la más directa: “Es un psicópata”.

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Un matrimonio que ya se caía a pedazos

El concierto de noviembre de 1996 ocurrió en pleno período en que los rumores sobre la infidelidad de Martínez ya circulaban. En 1997, el exfutbolista fue captado viajando a Chiclayo para visitar a Rivasplata, lo que desencadenó el fin mediático del matrimonio. La separación oficial llegó en 1998.

Martínez y Rivasplata iniciaron una relación formal tras el divorcio y llegaron a casarse entre 2002 y 2005, unión que también terminó en medio de acusaciones de infidelidad. Pozo contó que, incluso después de que todo esto salió a la luz, Martínez nunca reconoció lo ocurrido esa noche ni ninguna otra cosa. “Todo lo va a negar hasta la muerte”, dijo.

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Ethel Pozo reveló en +QTV que Roberto Martínez asistió al concierto de Luis Miguel de 1996 con Viviana Rivasplata mientras seguía casado con Gisela Valcárcel.

Y añadió que cuando alguien le menciona que ella no lo perdona, él reacciona con humor. “Dice: ‘Ay, cuánto me duele, cuánto me duele’. Se ríe”, relató Pozo, quien dejó en claro que esa actitud es precisamente lo que le impide cerrar el capítulo. “No siento que Roberto acepte lo que hizo. Ahí es que me arde mi cólera”, señaló.

El episodio del concierto se suma a otro que Pozo también reveló esa noche: que Martínez mandaba flores a Gisela en su programa de televisión mientras visitaba a Rivasplata en su casa, y que llegó a sentarse con ella frente al televisor cuando las flores aparecían en pantalla para decirle: “Ves, no soy yo, las compró producción”. Fue la propia Rivasplata quien reveló esa historia años después, al sentarse con Gisela en ‘Gisela, el gran show’ en 2014.

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