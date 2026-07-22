San Martín sorprende con el fichaje de Meegan Hart, exfigura de Alianza Lima: “Su corazón ya eligió”

San Martín sorprende con el fichaje de Meegan Hart, exfigura de Alianza Lima.

La Universidad San Martín continúa reforzándose con miras a la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley y este martes 21 de julio confirmó uno de los fichajes más llamativos del mercado. El cuadro ‘santo’ anunció la incorporación de la central estadounidense Meegan Hart, quien continuará su carrera en el campeonato nacional luego de desvincularse de Alianza Lima.

La voleibolista norteamericana llega al conjunto de Santa Anita tras cerrar su etapa con el vigente tricampeón del vóley peruano, donde fue parte del plantel que conquistó el título local y disputó competiciones internacionales como el Sudamericano y el Mundial de Clubes.

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La institución ‘santa’ utilizó sus redes sociales para generar expectativa entre sus hinchas antes de hacer oficial el fichaje. En una primera publicación compartió un video en el que se apreciaba el monitor de una frecuencia cardíaca y, por unos segundos, el rostro de una jugadora que apenas podía distinguirse.

Junto al adelanto, el club acompañó el video con un mensaje que despertó las especulaciones de los aficionados. “Su corazón ya eligió. Listo para latir”, se leyó.

La publicación rápidamente generó comentarios que apuntaban a Meegan Hart como la protagonista del anuncio, debido a los rumores que la vinculaban con San Martín tras su salida de Alianza Lima. Minutos después, San Martín confirmó lo que muchos seguidores ya anticipaban y presentó oficialmente a la central estadounidense como una de sus principales incorporaciones para la próxima campaña.

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El club 'santo' le dio la bienvenida a la central estadounidense, exfigura de Alianza Lima. (Video: Prensa USMP)

A través de un video con imágenes de la voleibolista, el club le dio la bienvenida con un emotivo mensaje: “¡Meegan es Santa! La central americana es nuevo refuerzo de la USMP para la temporada 2026/27 (...) Aquí comienza una nueva historia. ¡Bienvenida a tu nueva casa!”.

De esta manera, Hart se convierte en uno de los principales refuerzos de la Universidad San Martín para la temporada 2026/27. Con su incorporación, el conjunto de Santa Anita buscará volver a pelear por el título de la Liga Peruana de Vóley y recuperar el protagonismo a nivel internacional, con el Campeonato Sudamericano de Clubes como uno de sus principales objetivos.

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De Alianza Lima a San Martín

La llegada de Meegan Hart a la Universidad San Martín se concreta casi dos meses después de que Alianza Lima oficializara su salida. A finales de mayo, la institución ‘blanquiazul’ anunció la rescisión de su vínculo con la central estadounidense mediante un comunicado, en el que le agradeció por el profesionalismo, compromiso y entrega demostrados durante la última temporada

La norteamericana fue una de las cinco jugadoras extranjeras que dejaron el plantel ‘íntimo’ como parte de la reestructuración emprendida por el club de cara al curso 2026/27. Durante su paso por La Victoria integró un equipo que conquistó el tricampeonato de la Liga Peruana y representó al club en torneos internacionales.

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Ahora, la central continuará su carrera en el vóley peruano defendiendo los colores de la Universidad San Martín, uno de los clubes más tradicionales de la competencia y que busca conformar un plantel competitivo para volver a luchar por los primeros lugares.

San Martín le dio la bienvenida a Meegan Hart para la temporada 2026/27. Crédito: Prensa USMP

Un refuerzo de jerarquía para la temporada 2026/27

Con la incorporación de Meegan Hart, San Martín suma experiencia y fortaleza en la zona central de la red, una posición clave para sus aspiraciones en la próxima temporada.

La estadounidense afrontará un nuevo desafío en el campeonato peruano, aunque esta vez con una camiseta distinta. Tras dejar atrás su etapa en Alianza Lima, buscará aportar toda su experiencia internacional para que el conjunto ‘santo’ vuelva a ser protagonista en la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

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