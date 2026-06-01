Dónde me toca votar este domingo 7 de junio: LINK para ver tu local para la segunda vuelta

El collage muestra a Roberto Sánchez sosteniendo un sombrero, a Keiko Fujimori votando en una urna de ONPE y al edificio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), reflejando el proceso electoral peruano con sus principales actores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas este domingo 7 de junio para la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Antes de votar, deberán verificar su local porque la Oficina Nacional de Procesos Electorales reubicó 136 mesas de sufragio en siete distritos de Lima Metropolitana.

El organismo electoral precisó que el padrón vigente es el mismo que se cerró en octubre de 2025, antes de la primera vuelta. Quienes actualizaron su dirección ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil durante el último año deberán sufragar en el local donde lo hicieron en abril, ya que esa modificación solo tendrá efecto en procesos electorales futuros.

La herramienta oficial para verificar el punto de votación asignado es el portal consultaelectoral.onpe.gob.pe, donde el ciudadano ingresa su número de Documento Nacional de Identidad y obtiene el nombre del local, la dirección exacta, un mapa de referencia, el número de mesa y el orden de lista. El sistema también indica si el elector fue seleccionado como miembro de mesa.

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Peru's right-wing presidential candidate Keiko Fujimori and leftist candidate Roberto Sanchez gesture before a televised debate, ahead of the June 7 runoff presidential vote, in Lima, Peru, May 31, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Por qué cambiaron las mesas en Lima

La ONPE recomendó hacer esta consulta con anticipación, sobre todo a quienes sufragaron el 12 de abril en parques o espacios al aire libre, ya que esos puntos son los que registran cambios para el balotaje.

La reubicación responde a dos motivos. El primero fue una sugerencia de las Fuerzas Armadas para mejorar las condiciones de seguridad: en la primera vuelta, la ONPE había acondicionado 10 espacios abiertos como locales de votación ante la falta de recintos cerrados disponibles. Para el 7 de junio, esas mesas pasaron a instituciones educativas dentro del mismo distrito, con el criterio de mantenerlas lo más cerca posible de su ubicación original.

El segundo motivo fue la negativa de propietarios privados a ceder sus instalaciones para la jornada del 7 de junio. Por esa razón, ocho locales adicionales en los distritos de San Juan de Lurigancho, El Agustino, Surquillo y Magdalena del Mar también fueron reubicados.

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Una urna electoral transparente de la ONPE, con votos en su interior, se observa en un centro de votación peruano junto a documentos y pizarras que muestran los resultados de la primera vuelta electoral, con Keiko Fujimori y Roberto Sánchez liderando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los nuevos locales en Jesús María, Lince y Miraflores

Los tres distritos con mayor número de cambios son Jesús María, Lince y Miraflores, donde las mesas que funcionaban en parques pasaron a colegios cercanos.

Jesús María

Parque Cáceres (Av. Cuba, cdra. 6) → IEP Saco Oliveros - Cuba (Av. Cuba 531-543)

Lince

Parque Gran Mariscal Ramón Castilla (Jr. Joaquín Bernal, cdra. 7) → CE Parroquial Santa Rosa de Lima (Calle Almirante Guisse 2150)

Parque del Bombero (Av. César Canevaro 1400) → IE 1057 José Baquijano y Carrillo (Jr. Manuel Gómez 651)

Parque Tnte. Crnel. Pedro Ruiz Gallo (Av. Juan Pardo de Zela 500) → IE 1059 María Inmaculada (Av. Militar 1862)

Parque Santos Dumont (Calle Los Tulipanes 200) → IEE 1070 Melitón Carbajal - Estadio (Av. Prol. Iquitos 2139)

Miraflores

Boulevard Tarata (Av. José Larco, cdra. 6) → IE 7003 Manuel Fernando Bonilla (Calle Manuel Bonilla 282)

Parque Miguel Grau (Malecón de la Marina s/n) → IE 7008 Scipión E. Llona (Calle Enrique Palacios s/n)

Parque Tradiciones Peruanas (Av. Casimiro Ulloa s/n) → IE Federico Villareal (Av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376)

Parque Ramón Castilla (Calle Pedro Venturo s/n) → IE Federico Villareal (Av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376)

Parque John F. Kennedy (Av. Diagonal s/n) → IEP Nuestra Señora del Carmen de Primaria (Calle 15 de Enero 330)

Ilustración acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez sonriendo y saludando, candidatos a la segunda vuelta presidencial de Perú, con la bandera peruana de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horario, cédula y atención preferente

La jornada electoral se extenderá de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Los miembros de mesa deberán presentarse a las 6:00 a.m. para instalar las mesas antes del inicio del sufragio.

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La cédula de votación del balotaje presenta dos opciones, una por cada candidato presidencial. Ya no figuran congresistas ni representantes al Parlamento Andino, por lo que el documento es de menor tamaño y con información reducida. La ONPE precisó que el material electoral de esta segunda etapa se imprimirá exclusivamente en papel, sin el registro electrónico que se utilizó en abril.

El único documento válido para sufragar es el DNI. En caso de robo o extravío, el elector debe contar con la denuncia policial correspondiente y gestionar ante el Jurado Nacional de Elecciones la dispensa de multa. Las personas con discapacidad, adultos mayores y embarazadas tienen atención preferente y acceso prioritario en todos los locales; la ONPE sugirió que estos grupos acudan en los horarios de menor afluencia.

Una ciudadana peruana deposita su voto en el ánfora de la ONPE, mientras otros votantes esperan y miembros de mesa registran la participación en la segunda vuelta presidencial de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Multas por no votar ni cumplir como miembro de mesa

El voto es obligatorio para todos los ciudadanos peruanos de entre 18 y 69 años. Quienes no acudan a las urnas el 7 de junio enfrentarán sanciones económicas que varían según la clasificación socioeconómica del distrito registrado en el DNI, calculadas en función de la Unidad Impositiva Tributaria vigente, fijada en S/ 5.500 para 2026:

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Distritos no pobres: S/ 110 (equivalente al 2% de la UIT)

Distritos pobres no extremos: S/ 55 (1% de la UIT)

Distritos en pobreza extrema: S/ 27,50 (0,5% de la UIT)

Los ciudadanos designados como miembros de mesa que no se presenten sin justificación válida recibirán una multa adicional de S/ 275 (5% de la UIT). Si ese mismo ciudadano tampoco emite su voto, las sanciones se acumulan y la deuda total puede alcanzar los S/ 385. La ONPE realizó el sorteo de 834.660 ciudadanos para cumplir funciones de mesa tanto en la primera como en la segunda vuelta, por lo que quienes fueron seleccionados en abril deben volver a cumplir ese rol el 7 de junio.

JNE prueba la nueva cédula de votación para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Foto: JNE)

Restricciones y cómo regularizar una deuda electoral

El incumplimiento de las obligaciones electorales bloquea una serie de trámites administrativos mientras la deuda persista. Entre las restricciones figuran la imposibilidad de realizar gestiones notariales, inscribir actos civiles como matrimonio o divorcio, solicitar licencias de conducir o pasaportes, acceder a programas sociales del Estado y postular a cargos públicos. El Jurado Nacional de Elecciones puede iniciar procedimientos de cobranza coactiva que incluyen el embargo de cuentas bancarias.

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Para regularizar el pago, la ONPE habilitó tres vías: la plataforma digital Págalo.pe, las agencias del Banco de la Nación y las oficinas del JNE (Av. Nicolás de Piérola 1070, Cercado de Lima). El estado de la deuda puede consultarse en multas.jne.gob.pe. No es obligatorio que el titular realice el trámite: cualquier persona puede efectuar el pago presentando el número de DNI del afectado.

Una ilustración en acuarela muestra a dos personas depositando votos en una urna electoral de ONPE, flanqueada por banderas peruanas, representando la segunda vuelta electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo justificar la inasistencia

Quienes no puedan votar por razones justificadas —enfermedad grave, discapacidad, viaje al extranjero, labores esenciales, entre otras— pueden solicitar una dispensa ante el JNE desde el día siguiente a la elección.

Los miembros de mesa que tampoco puedan asistir tienen la opción de tramitar una excusa antes de la jornada o una justificación posterior. En ambos casos se requiere documentación probatoria: certificados médicos, constancias laborales, documentos migratorios u otros según la causal invocada.

El trámite puede realizarse de forma virtual a través del Sistema de Dispensa Virtual del JNE o de manera presencial en sus oficinas descentralizadas. Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido pueden ser declaradas improcedentes.

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