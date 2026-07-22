Perú

Magaly Medina cuestiona a Onelia Molina por su frase a Mario Irivarren tras confirmar relación con Kevin Díaz: "¿Qué hacías ahí, mamita?"

La conductora reaccionó en vivo a la comparación que hizo la chica reality sobre su nueva relación y puso bajo la lupa los tres años que mantuvo con su expareja

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La chica reality Onelia Molina confirmó su relación con Kevin Díaz y en el proceso "sepultó" a su ex Mario Irivarren con una controversial declaración. La conductora Magaly Medina la cuestiona por sus palabras. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Una frase de Onelia Molina sobre su nuevo romance con el modelo venezolano Kevin Díaz fue suficiente para que Magaly Medina la tomara como punto de partida en su programa ‘Magaly TV La Firme’ y disparara una pregunta que dejó en el aire la lógica de la propia declaración de la chica reality: “Pero si esos otros no te hicieron sentir en años, ¿qué hacías ahí, mamita?”.

La conductora calificó el comentario de Molina como una indirecta directa a su expareja, Mario Irivarren, con quien mantuvo una relación de tres años. El detonante fue una declaración de Molina en la que aseguró que Díaz le hizo sentir en un mes lo que su expareja no logró en años, y remató con una frase que Medina no tardó en analizar: “No es el tiempo, es la persona”.

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La crítica de Magaly y el análisis al aire

Magaly Medina fue directa en su lectura del momento. “Esa sí fue una indirecta bien directa a la yugular de Mario Irivarren”, dijo en su programa, según el audio del espacio. Pero la conductora no se quedó en el análisis de la frase dirigida al exnovio, sino que cuestionó la postura de Molina desde otro ángulo.

“Uno tiene que darse cuenta de que la vida no es para darle oportunidades tan largas a la gente, porque la vida es una, se acaba. Y si notas que esa persona no te está dando el cien, el mil por ciento, entonces, ¿qué haces ahí?”, señaló Medina al aire. La reflexión apuntó directamente a la decisión de Molina de haber permanecido durante años en una relación que, según sus propias palabras, no le generaba lo que siente ahora en apenas un mes.

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Composición de tres imágenes: Magaly Medina en un set de televisión, Mario Irivarren en un recuadro, y Onelia Molina con Kevin Díaz
Magaly Medina cuestionó en Magaly TV La Firme la frase de Onelia Molina sobre su romance con Kevin Díaz y su relación pasada con Mario Irivarren.

La conductora también extendió su análisis hacia Kevin Díaz, el modelo que reemplazó a Irivarren en la vida sentimental de Molina. Pese a reconocer que el venezolano puede proyectar una imagen de madurez, Medina fue tajante: “Ahora puede parecer muy maduro, pero es un chico al que le falta muchísimo más crecer”.

La periodista reflexionó además sobre lo que describió como una tendencia de Molina a repetir patrones en sus relaciones, al comparar la supuesta inmadurez que le atribuía a Irivarren con la juventud que le señala a Díaz.

“Ella yo no sé por qué tiene esa tendencia a repetir patrones, porque si Mario Irivarren era inmaduro, este chico puede parecer un poco mayor para su edad, por su manera de comportarse, quizás lo que haya impactado en ella. Pero vamos a ser sinceros, a este chico le falta crecer, le falta vivir”, añadió Medina, de acuerdo con el audio del programa.

Qué dijo Onelia sobre Kevin y su relación con Irivarren

Las declaraciones de Onelia Molina que desencadenaron el comentario de Medina se produjeron en el contexto del romance que viene construyendo con Díaz, su compañero en el programa de competencia. La modelo arequipeña había negado inicialmente que existiera algo más que una amistad entre ambos, pero en las últimas semanas confirmó que la relación avanzó hacia el terreno sentimental.

Tras terminar su relación con el chico reality, la arequipeña ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor con su compañero de reality | TikTok / Riclatorrez

Molina describió a Díaz como alguien que “llegó en un momento preciso” a su vida y que logró demostrarle “lo que quiere y lo que no quiere nunca más”. La modelo también relató que el venezolano la sorprendió en su cumpleaños con una celebración que incluyó regalos y un almuerzo con su familia. “Ese día sí me hizo sentir querida, amada”, afirmó Molina.

Molina e Irivarren mantuvieron una relación de aproximadamente tres años antes de su separación. La separación se dio luego del polémico ampay del chico reality junto con Said Palao y Patricio Parodi en el yate con chicas en Argentina.

Molina fue prudente al hablar del futuro del romance con Díaz. “A Kevin lo quiero mucho, pero por ahora no me quiero saltar etapas, vamos paso a paso”, señaló. Medina, al evaluar esa postura, especuló que la modelo podría ser “de las que piense que dure lo que tenga que durar”, sin que eso implique necesariamente una apuesta de largo plazo.

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