¿Dónde y cómo seguir HOY los resultados oficiales de la ONPE?

Los dos candidatos presidenciales de Perú se estrechan la mano en un evento electoral, con un ánfora de la ONPE y la bandera peruana de fondo, simbolizando el proceso democrático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy, domingo 7 de junio de 2026, Perú define quién será su próximo presidente en la segunda elección presidencial 2026, el balotaje entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Desde el cierre de las mesas a las 17:00 hasta la madrugada del lunes 8, los resultados llegarán en tres etapas distintas: flash electoral, el conteo rápido y los primeros datos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Días después, la proclamación definitiva del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esta guía explica dónde seguir cada una y a qué hora.

ONPE es la única fuente para conocer los resultados oficiales

El único canal con valor jurídico para seguir el conteo de votos es el portal oficial de la ONPE: resultadoelectoral.onpe.gob.pe. El organismo lo activa a partir de las 18:00 del domingo 7 de junio y actualiza los datos en tiempo real conforme sus centros de cómputo procesan las actas que llegan de cada mesa de sufragio en todo el país.

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La plataforma permite consultar los resultados generales de la elección presidencial, el porcentaje de actas procesadas, el desglose por circunscripción electoral y el estado de cada acta: si está en procesamiento, observada o ya contabilizada dentro del cómputo oficial. También permite visualizar las actas electorales en formato digital.

Un dato operativo relevante para esta segunda vuelta: la ONPE confirmó que prescindirá del sistema digital de apoyo al escrutinio (STAE) y retornará al método tradicional de actas en papel.

Bernardo Pachas, jefe interino del organismo, explicó que con solo dos candidatos “el proceso de escrutinio es más sencillo, más práctico, más intuitivo”. Eso agiliza el trabajo en mesa, aunque el conteo en los centros de cómputo seguirá el mismo procedimiento de validación de siempre.

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Una ilustración en acuarela muestra a Keiko Fujimori y Pedro Castillo saludando, con una mano depositando un voto en un ánfora de la ONPE al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿A qué hora llegan los primeros resultados?

La ONPE no ha fijado un horario oficial para la publicación de los primeros datos, pero los antecedentes de la primera vuelta del 12 de abril y de las elecciones generales de 2021 permiten anticipar los tiempos. En ambos procesos, el primer reporte oficial se conoció después de las 17:00, con un consolidado significativo de actas, principalmente de Lima y Callao, por su cercanía a los centros de procesamiento.

Las actas del interior del país se incorporan de manera progresiva durante la madrugada, conforme llegan físicamente a los centros de cómputo de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales. El conteo total puede extenderse varios días, especialmente si hay un volumen alto de actas observadas que deban ser revisadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE).

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Una mano escribe en un acta electoral sobre una mesa, al lado de una urna de cartón de la ONPE y precintos sin usar, destacando el inicio formal del proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Flash electoral y conteo de la segunda vuelta

Antes de que la ONPE publique sus primeros datos oficiales, la ciudadanía podrá conocer una tendencia a través del flash electotral con resultados a boca de urna y conteo rápido de votos. Este último no pregunta a los votantes —como sí lo hace el primero— sino que recoge directamente los resultados consignados en las actas de escrutinio una vez cerradas las mesas.

La proyección inicial del conteo rápido está prevista entre las 20:00 y las 21:00 del domingo, ya que la muestra abarcará entre el 70% y el 80% del total seleccionado, con presencia en las 25 regiones y en más de 100 provincias del país.

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El conteo rápido no tiene valor jurídico. Es una herramienta de transparencia, no un resultado oficial.

Flash electoral de Ipsos se conocerá a las 6 p.m.

Infobae: cobertura minuto a minuto de toda la jornada

Infobae Perú tendrá cobertura en tiempo real de toda la Segunda vuelta presidencial 2026 desde el inicio de la jornada hasta la madrugada del lunes 8 de junio. El equipo de redacción seguirá minuto a minuto el desarrollo de la votación, el cierre de mesas, el conteo rápido y los primeros resultados oficiales de la ONPE.

Los datos del conteo oficial que publique la ONPE en resultadoelectoral.onpe.gob.pe serán replicados aquí directamente desde la fuente oficial, con actualización permanente conforme avance el procesamiento de actas. La cobertura incluirá el porcentaje de actas contabilizadas, la evolución de los resultados por candidato y el seguimiento de las actas observadas que puedan extender el proceso más allá de la noche electoral.

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Cómo evitar la desinformación la noche del 7 de junio

La noche electoral es el momento de mayor circulación de datos falsos, pantallazos sin fuente y proyecciones de origen desconocido. Para no confundirse, la recomendación es simple: usa solo fuentes verificables.

Para el conteo oficial: resultadoelectoral.onpe.gob.pe, activo desde las 18:00. Para el conteo rápido no oficial, la proyección está prevista entre las 20:00 y las 21:00. Para la cobertura periodística en tiempo real: Infobae Perú, que replicará los datos oficiales de la ONPE y seguirá cada actualización del proceso hasta que haya un resultado claro.

Ninguna cifra que circule antes del cierre de mesas a las 17:00 corresponde a un resultado real. La proclamación definitiva del presidente electo, con plena validez jurídica, corresponde exclusivamente al JNE, prevista para los primeros días de julio de 2026.

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