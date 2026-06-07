¿Dónde y cómo seguir HOY los resultados oficiales de la ONPE?

Hoy, domingo 7 de junio de 2026, Perú define quién será su próximo presidente en la segunda elección presidencial 2026, el balotaje entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Desde el cierre de las mesas a las 17:00 hasta la madrugada del lunes 8, los resultados llegarán en tres etapas distintas: flash electoral, el conteo rápido y los primeros datos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Días después, la proclamación definitiva del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esta guía explica dónde seguir cada una y a qué hora.
ONPE es la única fuente para conocer los resultados oficiales
El único canal con valor jurídico para seguir el conteo de votos es el portal oficial de la ONPE: resultadoelectoral.onpe.gob.pe. El organismo lo activa a partir de las 18:00 del domingo 7 de junio y actualiza los datos en tiempo real conforme sus centros de cómputo procesan las actas que llegan de cada mesa de sufragio en todo el país.
PUBLICIDAD
La plataforma permite consultar los resultados generales de la elección presidencial, el porcentaje de actas procesadas, el desglose por circunscripción electoral y el estado de cada acta: si está en procesamiento, observada o ya contabilizada dentro del cómputo oficial. También permite visualizar las actas electorales en formato digital.
Un dato operativo relevante para esta segunda vuelta: la ONPE confirmó que prescindirá del sistema digital de apoyo al escrutinio (STAE) y retornará al método tradicional de actas en papel.
Bernardo Pachas, jefe interino del organismo, explicó que con solo dos candidatos “el proceso de escrutinio es más sencillo, más práctico, más intuitivo”. Eso agiliza el trabajo en mesa, aunque el conteo en los centros de cómputo seguirá el mismo procedimiento de validación de siempre.
PUBLICIDAD
¿A qué hora llegan los primeros resultados?
La ONPE no ha fijado un horario oficial para la publicación de los primeros datos, pero los antecedentes de la primera vuelta del 12 de abril y de las elecciones generales de 2021 permiten anticipar los tiempos. En ambos procesos, el primer reporte oficial se conoció después de las 17:00, con un consolidado significativo de actas, principalmente de Lima y Callao, por su cercanía a los centros de procesamiento.
Las actas del interior del país se incorporan de manera progresiva durante la madrugada, conforme llegan físicamente a los centros de cómputo de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales. El conteo total puede extenderse varios días, especialmente si hay un volumen alto de actas observadas que deban ser revisadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE).
PUBLICIDAD
Flash electoral y conteo de la segunda vuelta
Antes de que la ONPE publique sus primeros datos oficiales, la ciudadanía podrá conocer una tendencia a través del flash electotral con resultados a boca de urna y conteo rápido de votos. Este último no pregunta a los votantes —como sí lo hace el primero— sino que recoge directamente los resultados consignados en las actas de escrutinio una vez cerradas las mesas.
La proyección inicial del conteo rápido está prevista entre las 20:00 y las 21:00 del domingo, ya que la muestra abarcará entre el 70% y el 80% del total seleccionado, con presencia en las 25 regiones y en más de 100 provincias del país.
PUBLICIDAD
El conteo rápido no tiene valor jurídico. Es una herramienta de transparencia, no un resultado oficial.
Infobae: cobertura minuto a minuto de toda la jornada
Infobae Perú tendrá cobertura en tiempo real de toda la Segunda vuelta presidencial 2026 desde el inicio de la jornada hasta la madrugada del lunes 8 de junio. El equipo de redacción seguirá minuto a minuto el desarrollo de la votación, el cierre de mesas, el conteo rápido y los primeros resultados oficiales de la ONPE.
Los datos del conteo oficial que publique la ONPE en resultadoelectoral.onpe.gob.pe serán replicados aquí directamente desde la fuente oficial, con actualización permanente conforme avance el procesamiento de actas. La cobertura incluirá el porcentaje de actas contabilizadas, la evolución de los resultados por candidato y el seguimiento de las actas observadas que puedan extender el proceso más allá de la noche electoral.
PUBLICIDAD
Cómo evitar la desinformación la noche del 7 de junio
La noche electoral es el momento de mayor circulación de datos falsos, pantallazos sin fuente y proyecciones de origen desconocido. Para no confundirse, la recomendación es simple: usa solo fuentes verificables.
Para el conteo oficial: resultadoelectoral.onpe.gob.pe, activo desde las 18:00. Para el conteo rápido no oficial, la proyección está prevista entre las 20:00 y las 21:00. Para la cobertura periodística en tiempo real: Infobae Perú, que replicará los datos oficiales de la ONPE y seguirá cada actualización del proceso hasta que haya un resultado claro.
Ninguna cifra que circule antes del cierre de mesas a las 17:00 corresponde a un resultado real. La proclamación definitiva del presidente electo, con plena validez jurídica, corresponde exclusivamente al JNE, prevista para los primeros días de julio de 2026.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Elecciones 2026: locales de votación abren sus puertas para el inicio de la segunda vuelta
Las autoridades electorales habilitaron los centros de votación en todo el país para la segunda vuelta presidencial. Más de 27 millones de peruanos están habilitados para elegir al próximo mandatario en una jornada
Dónde ver Ecuador vs Guatemala HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026
Los norteños se enfrentarán los ‘chapines’ en Estados Unidos, en su última prueba previo al Mundial 2026. Conoce las señales disponibles para crucial duelo
Elecciones 2026 EN VIVO HOY 7 de junio: minuto a minuto de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
La jornada ya comenzó en el exterior: peruanos en Australia, Japón y Corea del Sur fueron los primeros en votar. En el territorio nacional, 90.223 mesas están habilitadas y 28.772 fiscalizadores del JNE supervisan el proceso. Aquí todos los detalles de la elección final
Elecciones 2026: Peruanos acuden a sus locales de votación en el extranjero
La ONPE supervisa y reporta el desarrollo de la jornada electoral internacional mediante imágenes y actualizaciones de los centros de sufragio
Elecciones presidenciales en Perú: la historia de los procesos más ajustados y la pugna por llegar al sillón de Pizarro
Los comicios peruanos recientes destacan por resultados reñidos, con Keiko Fujimori perdiendo por escaso margen en dos ocasiones y enfrentando ahora a Roberto Sánchez en una segunda vuelta decisiva
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD