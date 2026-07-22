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Dengue en Perú: Organización Panamericana de la Salud impulsa acceso a vacunas ante riesgo de nuevos brotes

El incremento de las temperaturas y las lluvias podría favorecer la proliferación del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor de esta enfermedad

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El dengue continúa representando uno de los principales desafíos de salud pública en el Perú y la región, especialmente ante escenarios climáticos que podrían favorecer la expansión del mosquito transmisor. Durante el último episodio del Fenómeno El Niño global, el país registró un incremento sin precedentes de contagios, una situación que mantiene la alerta frente a la posibilidad de nuevos brotes.

En 2024, el Perú superó los 270.000 casos de dengue, cifra considerada un récord histórico. Aunque posteriormente los contagios disminuyeron, la enfermedad permaneció activa en diversas zonas del territorio nacional, principalmente en regiones como San Martín, Loreto y Piura, donde las condiciones ambientales favorecen la presencia del mosquito Aedes aegypti.

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Ante este escenario, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la farmacéutica Takeda establecieron un nuevo acuerdo para facilitar el acceso a la vacunación contra el dengue en América Latina y el Caribe. La iniciativa busca fortalecer las estrategias de prevención y permitir que los países puedan contar con vacunas de manera más equitativa.

Una mujer con cabello largo oscuro y camiseta rosa se rasca el codo. Un círculo magnificado muestra un mosquito Aedes aegypti picando su piel
Una persona se rasca el brazo debido a una picadura de mosquito, con una vista ampliada que muestra un Aedes aegypti, en el contexto de las campañas de prevención del dengue en América Latina.

El Niño incrementaría casos de dengue

El riesgo de nuevos brotes está relacionado con las condiciones climáticas que pueden favorecer la reproducción del mosquito transmisor. El incremento de las temperaturas y la presencia de mayores precipitaciones generan ambientes adecuados para la proliferación del Aedes aegypti, responsable de transmitir la enfermedad.

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La aparición de un nuevo Fenómeno El Niño podría intensificar estos factores, debido a que las lluvias y el aumento de la humedad pueden ampliar las zonas donde el mosquito encuentra condiciones para reproducirse. Esto representa un desafío para las autoridades sanitarias, que deben mantener acciones de vigilancia y prevención.

El dengue puede afectar a distintas poblaciones y, en sus casos más graves, provocar complicaciones que requieren atención médica especializada. Por ello, la detección temprana, el control del mosquito y las medidas preventivas continúan siendo fundamentales para reducir el impacto de la enfermedad.

Minsa lanza plan piloto con zancudos portadores de Wolbachia en Comas para cortar transmisión del dengue. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Minsa lanza plan piloto con zancudos portadores de Wolbachia en Comas para cortar transmisión del dengue. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Acuerdo para ampliar la vacunación

Como parte de la respuesta regional frente al dengue, la OPS y Takeda firmaron un acuerdo para facilitar el suministro de vacunas mediante el Fondo Rotatorio de la organización internacional. Este mecanismo permite realizar compras conjuntas para los países de América Latina y el Caribe.

El objetivo es que los Estados miembros puedan acceder a las vacunas bajo un esquema más organizado y equitativo, considerando las necesidades epidemiológicas de cada territorio y los planes nacionales de inmunización.

Según el nuevo modelo de colaboración, los países podrán definir sus grupos prioritarios de vacunación de acuerdo con sus propias estrategias sanitarias.

Vacuna contra el dengue: ¿Cuántas dosis se necesita y en qué regiones se aplicará?
Vacuna contra el dengue: ¿Cuántas dosis se necesita y en qué regiones se aplicará?|Andina

Así funcionará el nuevo mecanismo

El Fondo Rotatorio de la OPS permitirá agrupar la demanda de vacunas de distintos países para facilitar la compra y distribución. Este sistema busca mejorar la planificación de los programas de vacunación y brindar mayor estabilidad en el acceso a esta herramienta preventiva.

El nuevo mecanismo impulsado por la OPS busca fortalecer el acceso a las vacunas contra el dengue en la región. Entre sus principales objetivos destacan:

  • Facilitar la adquisición conjunta de vacunas para los países de América Latina y el Caribe.
  • Permitir que cada país defina sus grupos prioritarios de acuerdo con su situación epidemiológica y sus políticas de salud.
  • Mejorar la planificación de los programas nacionales de vacunación mediante un suministro más predecible.
  • Garantizar un acceso más equitativo a las vacunas, evitando que los países con menor población queden en desventaja.

Tras estos objetivos, la OPS señaló que este modelo aprovecha su experiencia en la compra conjunta de insumos médicos y en la promoción del acceso equitativo a intervenciones esenciales de salud pública. Además, busca ofrecer a los países una mayor capacidad para planificar sus estrategias de vacunación frente al dengue de manera sostenida.

Mano con guante de látex sostiene jeringa con aguja y vial. Imagen circular de un mosquito Aedes aegypti sobre piel, con fondo verde
Una mano con guante sostiene una jeringa y un vial de vacuna, junto a una imagen del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue en América Latina y el Caribe.

Vacunación contra el dengue

La incorporación de vacunas forma parte de una respuesta integral frente al dengue, que también incluye vigilancia epidemiológica, control del mosquito y campañas de prevención dirigidas a la población.

La OPS señaló que la colaboración entre gobiernos, organismos internacionales y empresas especializadas será clave para fortalecer la capacidad de los países frente a una enfermedad cuya transmisión se ha vuelto más variable debido a factores ambientales y climáticos.

Persona recibe inyección en el brazo. Dos manos con guantes azules. Una mano sujeta jeringa con aguja en el brazo. Otra mano sostiene algodón
Un profesional de la salud inyecta una vacuna en el brazo de una persona como parte de las estrategias de inmunización contra el dengue en la región.

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